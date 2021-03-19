الهايكنج إحدى الرياضات التي تحظى باهتمام الكثيرين في السلطنة
الهايكنج إحدى الرياضات التي تحظى باهتمام الكثيرين في السلطنة
Imageحياتنا

اثناء ممارسة “الهايكنج” .. نهاية مأساوية لعُمانية والشرطة تضطر لاستخدام الطائرات لأجلها!

كتب وطن
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لقيت امرأة في سلطنة عمان مصرعها، إثر سقوطها من أعلى جبل أثناء ممارستها هواية المشي الجبلي والتسلق (الهايكنج).

سقوط من أعلى جبل!

وذكرت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، عبر بيان لها على “تويتر”، أن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط. تعاملت مع بلاغ سقوط امرأة من أعلى جبل بمنطقة سيح الأحمر.

كما أوضحت الهيئة بأن الفرق تمكنت من الوصول إلى السيدة ونقلها إلى المستشفى مفارقة للحياة.

طيران الشرطة نقل الجثة

من جانبها، قالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر “تويتر” أيضاً، بأن طيران الشرطة نفذ نقل جثمان الفتاة بعد سقوطها من أعلى جبل بمنطقة سعال بولاية بدبد ومفارقتها للحياة.

وعبر العمانيون عن حزنهم وصدمتهم من تكرار السقوط من أعلى جبل خونية، وجددوا مطالباتهم بتقييد تسلق الجبال ضمن أطر تنظيمية وممارستها مع خبراء أو في مواقع محددة.

كما وطالبوا كذلك بإنشاء فرق في المناطق متخصصة لممارسة هذه الرياضة، على أن تمتلك المؤهلات والمعدات وتستطيع أن تدرب وترافق وتسعف أوليا.

ليست أول مرة

وفي يناير الماضي، استجابت فرق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالتعاون مع طيران الشرطة، لبلاغ إصابة امرأة أجنبية أثناء قيامها بمارسة هواية المشي في أحد الجبال بولاية العامرات بمحافظة مسقط أيضاً.

وأفادت الهيئة حينها بأنه تم تقديم العناية الطبية الطارئة لها ونقلها إلى المستشفى بحالة صحية متوسطة.

ودائماً ما تدعو الهيئة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء ممارسة هواية المشي الجبلي والتزود بالمستلزمات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار اللياقة الصحية والبدنية، تجنباً لأي طارئ قد يحدث.

“الهايكنج” في سلطنة عمان

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وتمثل رياضة (الهايكنج) إحدى الرياضات التي تحظى باهتمام الكثيرين في السلطنة.

وتتميز الهايكنج بتنوع جغرافي فريد في الطبيعة بين السهول والجبال والشواطئ والرمال. مما أكسبها شهرة عالمية لمحبي السياحة والمغامرات والاستمتاع بالطبيعة البكر.

ومن المسارات الجبلية الشهيرة في سلطنة عمان لممارسة هذه الرياضة، تلك الموجودة في محافظة الداخلية.

ومنها مسار جبل والجبل الشرقي والجبل الأخضر ومسار وادي حلفين ووادي كمه ووادي تنوف ووادي الهجري ووادي بني حبيب ومسار العرقوب ووادي المعيدن وساب بني خميس والنخر ووادي غول ومدرجات سعال بجبل خونيه بولاية بدبد.

جنوب وشمال الشرقية

وفي محافظتي جنوب وشمال الشرقية، مسار وادي سرور وجبل السوديه وطيوي وشاب وقلهات ووادي بني خالد ودماء والطائيين وضيقة وغيرها.

جنوب الباطنة

كما في محافظة جنوب الباطنة، مسار وادي السحتن ووادي بني عوف ووادي بني هني ووادي بني غافر ومسار الفراعة ووجمة والهويب والغور. والبشوق والصير ويصب وعين الحبنة والسلسلة ويقا وبلد سيت. وهاط وصلما وبمه والحويت ووادي بوادي بني عوف.

كما ان هناك ومسارات وادي مستل مثل وكان وحدش والجبيل ووادي الميسين ووادي الهدك ووادي الأبيض ومسارات وادي بني خروص كوادي الجمل ووادي الجشم.

وفي محافظة شمال الباطنة كأودية حيبي وعاهن والخابورة وصحم وغيرها الكثير.

مسقط

ويوجد في العاصم مسقط: مسارات الوادي الكبير وقنتب والحمام والعامرات ووادي الخوض ومسار سداب والحمرية. وقريات ومسار وادي العربيين والسيفة والجبل الأبيض والجبل الأسود.

ظفار

جبال محافظة ظفار مسار فيها: المغسيل وكهف طيق وطوي أعتير وعين حشير وجوجب عين خويت وجبل القمر وجبل سمحان .

كما في محافظة مسندم مسار الخالدية ومسار خور قدا. وفي محافظة الظاهرة مسار الوقبة وينقل وضنك ومسار حصن بيت المراح جبل الخطم.

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