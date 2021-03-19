إلهام شاهين مات والدها وهو غير راض عنها .. وتعترف كيف دمرت حياة والديها

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن علاقتها بوالدها، الذي كان يرفض فكرة دخولها مجال الفن والتمثيل، مشيرة إلى أن التحاقها بمعهد السينما، كان عكس رغبة والدها.

وقالت إلهام شاهين، وفق ما رصدت “وطن”: “لما أبلغت والدي بقرار التحاقي بالمعهد العالي للفنون المسرحية رفض جدًا، ولكني أقنعته أنني سأصبح مخرجة وليس ممثلة”.

إلهام شاهين دمرت حياة والدها ووالدتها

وأشارت إلهام شاهين خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن برنامج “السيرة على قناة DMC، إلى أن الخطوة “كانت سببا في خراب حياة والدتها ووالدها”.

وحكت أنها كانت تصور فيلمًا ولم تخبره وأقنعته أنها تذهب إلى المعهد، إلى أن كان عليها السفر إلى الإسكندرية للتصوير. وعرف وقتها والدها ورفض ذلك.

وحسب شاهين، فقد صممت على الذهاب، وقررت والدتها أن تسافر معها ولا تتركها لأنها كانت في عمر 17 عامًا، فغضب والدها وتركهما.

وأضافت الفنانة المصرية، أن والدها ذهب وتزوج وأنجب ولدًا. لكنها لا تعرف عنه أي شيء وعندما قابلته شعرت أنه شخص غريب عنها.

واوضحت: أنه “لم يطلق والدتها وكان يزورهم بين الحين والآخر”.

والدها جمع مشاهدها الخادشة

وعن مواجهتها معه، قالت إنها في يوم اتصلت به وأخبرته أنها ستزوره، وبعد ما ذهبت إليه: “قام وشغل التلفزيون. وكان قد جمع لها بعض المشاهد منها وهي ترتدي مايوه وملابس نوم. وقال لها: “أنا مكسوفلك” فصمتت ولم ترد ثم غضبت وتركته”.

وأكدت إلهام، أنها كانت تتمنى أن يسامحها والدها، وتمنت أن يقول لها هذه الكلمة قبل وفاته، لأنها كانت تحبه كثيرًا وأخذت من شخصيته الكثير.

واستدركت بالقول: “لكن هذا لم يحدث ولم يقلها لها إلى أن مات، وتابعت: “توفي وهو غير راضٍ عني”.

صفعة على وجه إلهام شاهين

وفي سياق ذي صلة، قالت إلهام شاهين، إن المخرج جلال الشرقاوي صفعها على وجهها بسبب تطاولها عليه.

وقالت: “كان جلال الشرقاوي حينها عميد المعهد وكان مؤمن بي وجعلني بطلة فرقته، ولكن لم أكن أحب أن يتحكم في أحد أو في شئوني الشخصية”.

وتابعت: “ما حدث أنني كنت أنا وماجدة زكي أصدقاء ودفعة واحدة وأعرف أشرف زكي من خلالها. وفي أحد الأيام جاء أشرف للمسرح من أجل صديقه الفنان أحمد صيام. فندهت له وجلسنا سويا في حجرتي”.

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض حكاية “حتة مني” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم.

وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامي. حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكانت قناة cbc أعلنت بدء عرض حلقات حكاية “حتة منى” للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل “زى القمر”. يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء.

وطرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.

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