ياسمين بريكي تتزوج حفيد نابليون بونابرت

تزوجت الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي من الأمير الفرنسي يواكيم تشارلز نابليون، أحد أحفاد القائد الفرنسي التاريخي نابليون بونابرت.

زواج تاريخي!

وذكرت مجلة “غالا” الفرنسية أن الزوجان احتفلا بزفافهما في قاعة بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدائرة المقربة. والعديد من الشخصيات مثل الدوق الأكبر لروسيا.

فيما سيتم تحديد الزواج الكنائسي لاحقاً بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بسبب تداعيات وإجراءات فيروس كورونا.

#Gotha

Mariage civil de SAR le Prince Joachim #Murat avec Yasmine Lorraine #Briki, descendants de Joachim #Napoléon 1er, Roi de Naples, et de son épouse Caroline, soeur de Napoléon 1er.

La mariée est la descendante des Al Breiiki, fondateurs de la principauté Al Breik du #Yémen pic.twitter.com/Oz0xDsrKcS — Jean-François Guyot (@JFGuyot) March 11, 2021

الجزائريون غاضبون

وأثار خبر زواج ياسمين بريكي الذي صادف الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون الأول، غضب الناشطون الذين. وصفوا الأمر بالعار، وقالوا إنه لا يجوز أن ترتبط جزائرية حرة بحفيد الرجل الذي كرّس لاحتلال الجزائر، ومارس سياسته الاستيطانية. منذ عام 1830 بمنتهى الظلم بحسب تعبيرهم.

من جهتها، ردت ياسمين بريكي على هذا الجدل، وقالت إن الزواج سيساعد في تحسين العلاقة بين الجزائر وفرنسا بخصوص الذاكرة.

حياتي الشخصية قبل أن تكون بين بلدين

وأكدت ياسمين بريكي خلال حديثها لبرنامج “تريندينغ” على قناة “bbc”، أن الحب الذي جمعها مع حفيد نابليون. هي حياتها الشخصية، قبل أن تكون بين بلدين.

وأشارت ياسمين بريكي إلى أنها مهتمة كثيرا بالعلاقة الودية بين الجزائر وفرنسا، ومن الأشخاص الذين يريدون. أن تكون العلاقة جيدة، منوهةً إلى أنها تتمنى أن يكون العرس رمزاً للاتحاد والترابط والمحبة بين البلدين.

من هي ياسمين بريكي؟

الجدير بالذكر أن ياسمين بريكي وُلدت في الجزائر ونشأت في مدينة عنابة شرقي البلاد، وذهبت الى فرنسا سنة 2004. من أجل إكمال دراستها.

وتنتمي بريكي إلى عائلة آل بريك التي تتحدر من حضرموت اليمنية، وهي حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية. ودرست العلاقات الدولية في جامعة السوربون في باريس.

وأسست ياسمين بريكي عام 2016 مجلة Governance Think Tank، وهي عبارة عن منصة للتفكير في الاقتصاد. والسياسة والتكنولوجيا.

كما شاركت البريكي في إنشاء سلسلة من كتب الأطفال بعنوان Les Contes de la science مع أختها. المؤلفة نسرين بريكي.

أما الأمير يواكيم ( 47 عاما)، من أبوين ينحدران من نسل يواكيم الأول، أمير الإمبراطورية وملك نابولي. وكارولين بونابرت ملكة نابولي وأخت الإمبراطور نابليون الأول.

وبعد التحاق يواكيم بالجيش الفرنسي كمظلي في كوسوفو، عاش في الهند لمدة سبع سنوات، حيث عمل على. نشر تقنيات فرنسية، وهو منخرط في جميع الجمعيات التاريخية النابليونية.

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