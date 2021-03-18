وفاة الشاعر ناصر البرغش
وفاة الشاعر ناصر البرغش
Imageحياتنا

وفاة ناصر البرغش تفجع الكويتيين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة “ويكليكس”

كتب وطن
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خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، عقب وفاة الشاعر ناصر سعيد البرغش، المناصر للقضايا الشعبية، والذي توفي اليوم الخميس، في لندن، التي يقيم فيها لإكمال تعليمه.

وفاة ناصر البرغش

واشتهر الشاعر الكويتي عبر تويتر، عبر حسابه الخاص “ويكليكس” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 75 ألف متابع. والذي كان ينشر فيه البرغش قصائده وتدويناته، التي كانت دائماً منحازة للقضايا “الشائكة” في البلاد.

ونعى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر ناصر البرغش، في عبارات مؤثرة وحزينة.

كما يشار إلى أن عائلة الشاعر ناصر البرغش، تم سحب الجنسية منها عام 2014.

وذلك بناء على قرار أصدرته الحكومة آنذاك بإسقاط الجنسية الكويتية عن عشرات النشطاء، قبل أن تُعاد إليهم لاحقا وإلى العوائل الأخرى، باستثناء الإعلامي أحمد الجبر المحروم من جنسيته حتى اليوم.

مغردون تذكروا قصائده

ودشن الناشطون وسماً باسم الشاعر الكويتي الراحل، غردوا خلاله بنشر تدوينات سابقة وقصائد له.

كما تداول الناشطون مقطع فيديو يوثق لحظة عودته سابقاً إلى البلاد، بعد إعادة جنسيته هو وعائلته.

وكتب النائب الكويتي السابق عبد الله فهاد، ناعياً الشاعر الراحل بأبيات شعر سابقة، كان قد كتبها الشاعر الراحل لابنه الموجود في الكويت. والتي أشار فيها إلى موضوع سحب الجنسية منه.

كما قال النائب الكويتي الأسبق :”رحم الله ناصر سعد البرغش والذي عرف بشهامته وحبه للخير ومروءته. خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة البرغش الكرام ولمحبيه في مصابهم الجلل“.

وقال الصحفي والكاتب داهم القحطاني: ”رحم الله الأخ ناصر سعد البرغش وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر. كان أحد الذين عانوا. من الظلم الذي شاع في #الكويت خلال حقبة الفساد الأخيرة. في أحد تغريداته الأخيرة كتب شعرا يدافع فيه عن المظلومين من إخواننا البدون“.

كما غرد الناشط فيصل اليحيى حول الوسم في نعي الشاعر الراحل وقال: ” يا مال الجنة الباردة يا بوسعيد، نعزي أنفسا بفقدك. وحسبنا أنك في ذمة الله.. فاللهم رحمة ومغفرة واسعة لعبدك ناصر سعد البرغش، واللهم امسح على قلب أهله وأحبابه، وألهمهم الصبر وعظم أجرهم..”.

وحول موعد تشييع ودفن جثمان الشاعر الراحل، قالت أسرته بأنه سيتم تحديدهما بعد وصول جثمانه من الخارج، إلى الكويت.

وكان ناشطون تحدثوا عن وفاة البرغش بسبب مرض مزمن، ولكن بعد البحث عن الخبر ومصدره تبين أن الخبر مجرد إشاعة وكذبة ونفت أسرته هذا الخبر وكذبته.

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