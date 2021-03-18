وفاة ناصر البرغش تفجع الكويتيين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة “ويكليكس”

خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، عقب وفاة الشاعر ناصر سعيد البرغش، المناصر للقضايا الشعبية، والذي توفي اليوم الخميس، في لندن، التي يقيم فيها لإكمال تعليمه.

وفاة ناصر البرغش

واشتهر الشاعر الكويتي عبر موقع تويتر، عبر حسابه الخاص “ويكليكس” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 75 ألف متابع. والذي كان ينشر فيه البرغش قصائده وتدويناته، التي كانت دائماً منحازة للقضايا “الشائكة” في البلاد.

ونعى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر ناصر البرغش، في عبارات مؤثرة وحزينة.

كان ناصراً للحق ومناضلاً ضد الظلم وضحى لأجل الوطن بأغلى ما يملك ووقف حتى اخر ايامه يصدح بأشعاره لأجل الكويت واهلها. رحم الله الشهم والوطني اخي الغالي #ناصر_سعد_البرغش إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون pic.twitter.com/ZsvznVr9rc — خالد الفضالة (@Alfadala) March 18, 2021

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إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره

انتقل الى رحمة الله تعالى اخي وعضيدي / ناصر بن سعد البرغش وسيتم اعلان موعد الدفان حين وصول جثمانه من الخارج@wikileaks_q8 pic.twitter.com/uiRVza36HH — سعد البرغش (@AlajmiSa3d) March 18, 2021

كما يشار إلى أن عائلة الشاعر ناصر البرغش، تم سحب الجنسية منها عام 2014.

وذلك بناء على قرار أصدرته الحكومة آنذاك بإسقاط الجنسية الكويتية عن عشرات النشطاء، قبل أن تُعاد إليهم لاحقا وإلى العوائل الأخرى، باستثناء الإعلامي أحمد الجبر المحروم من جنسيته حتى اليوم.

مغردون تذكروا قصائده

ودشن الناشطون وسماً باسم الشاعر الكويتي الراحل، غردوا خلاله بنشر تدوينات سابقة وقصائد له.

لعل ربي من الرحمة كتبها صيام

وألهمني الصوم والله في عباده رؤوف سبحان الرؤوف في عباده وأنت منهم يابو سعد ،، والله إنا لمحزونون على فراقك #ناصر_سعد_البرغش pic.twitter.com/Inlp5x9GM2 — Che: سعد ناصر العجمي (@dr_s3d) March 18, 2021

كما تداول الناشطون مقطع فيديو يوثق لحظة عودته سابقاً إلى البلاد، بعد إعادة جنسيته هو وعائلته.

وكتب النائب الكويتي السابق عبد الله فهاد، ناعياً الشاعر الراحل بأبيات شعر سابقة، كان قد كتبها الشاعر الراحل لابنه الموجود في الكويت. والتي أشار فيها إلى موضوع سحب الجنسية منه.

كما قال النائب الكويتي الأسبق :”رحم الله ناصر سعد البرغش والذي عرف بشهامته وحبه للخير ومروءته. خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة البرغش الكرام ولمحبيه في مصابهم الجلل“.

انا ما أرّثت لك مال وبساتين وحُلي وقصور

انا ورثّت لك عز يسرك في مشاوريك تعلينا وسرنا للمعالي في طريق النور

وبكرا تتبع خطانا على العزّه خطى سيرك رحم الله #ناصر_سعد_البرغش والذي عرف بشهامته وحبه للخير ومروءته،خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة البرغش الكرام ولمحبيه في مصابهم الجلل pic.twitter.com/mbLVa53zEU — م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) March 18, 2021

وقال الصحفي والكاتب داهم القحطاني: ”رحم الله الأخ ناصر سعد البرغش وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر. كان أحد الذين عانوا. من الظلم الذي شاع في #الكويت خلال حقبة الفساد الأخيرة. في أحد تغريداته الأخيرة كتب شعرا يدافع فيه عن المظلومين من إخواننا البدون“.

رحم الله الأخ #ناصر_سعد_البرغش وأسكنه فسيح جناته ، وألهم ذويه الصبر .

كان أحد الذين عانوا من الظلم الذي شاع في #الكويت خلال حقبة الفساد الأخيرة .

في أحد تغريداته الأخيرة كتب شعرا يدافع فيه عن المظلومين من اخواننا البدون @wikileaks_q8 pic.twitter.com/vDqK2PMvRY — داهم القحطاني (@dahemq) March 18, 2021

كما غرد الناشط فيصل اليحيى حول الوسم في نعي الشاعر الراحل وقال: ” يا مال الجنة الباردة يا بوسعيد، نعزي أنفسا بفقدك. وحسبنا أنك في ذمة الله.. فاللهم رحمة ومغفرة واسعة لعبدك ناصر سعد البرغش، واللهم امسح على قلب أهله وأحبابه، وألهمهم الصبر وعظم أجرهم..”.

يا مال الجنة الباردة يا بوسعد..

نعزي أنفسا بفقدك، وحسبنا أنك في ذمة الله..

فاللهم رحمة ومغفرة واسعة لعبدك #ناصر_سعد_البرغش،

واللهم امسح على قلب أهله واحبابه، وألهمهم الصبر وعظم أجرهم.. pic.twitter.com/eC3onmNQp7 — فيصل اليحيى (@faisalalyahya) March 18, 2021

وحول موعد تشييع ودفن جثمان الشاعر الراحل، قالت أسرته بأنه سيتم تحديدهما بعد وصول جثمانه من الخارج، إلى الكويت.

وكان ناشطون تحدثوا عن وفاة البرغش بسبب مرض مزمن، ولكن بعد البحث عن الخبر ومصدره تبين أن الخبر مجرد إشاعة وكذبة ونفت أسرته هذا الخبر وكذبته.

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