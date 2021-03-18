من هو الأمير بندر بن ذعار بن تركي الذي نعاه الديوان الملكي السعودي

فجع الموت مجددا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في بيان لها.

وأوردت الوكالة في بيانها وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:” “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.”

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. https://t.co/6f8JVFRSdG#واس pic.twitter.com/zJPy9JH7zb — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 18, 2021

ولفت البيان إلى أن الأمير بندر “سيصلى عليه يوم غد الجمعة في مدينة الرياض”.

وأضاف: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.”

وفاة أكثر من أمير في أسرة آل سعود بشهر فبراير

ويشار إلى أن شهر فبراير الماضي شهد وفاة أكثر من أمير داخل العائلة المالكة السعودية.

ومن بين هؤلاء الأمراء هو الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، الذي أعلن الديوان الملكي وفاته يوم 4 فبراير الماضي وذلك بعد صراع مع المرض.

وكذلك أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم 1 فبراير خبر وفاة الأميرة في الأسرة الحاكمة نورة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وكان ذلك بعد يومين من وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة لمياء

وفي يوم الاثنين 15 فبراير الماضي أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

ودون ذكر سبب الوفاة قال الديوان الملكي، في بيان له وقتها:”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود”.

عائلة آل سعود تفقد أميرتين في 24 ساعة

ويشار إلى أن لمياء بنت الهذلول هي الأميرة الثانية التي تفقدها عائلة آل سعود خلال 24 ساعة في هذا التوقيت.

حيث أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، يوم الأحد 15 فبراير الماضي، عن وفاة الأميرة دانا بنت عبد الله بن تركي آل سعود. وأديت عليها صلاة الجنازة بمكة.

من هو الأمير هذلول بن عبدالعزيز؟

ويشار إلى أن الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض 1942. ووفاته المنية يوم 29 سبتمبر 2012، في سويسرا.

وهو رئيس نادي الهلال السعودي السابق. والابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

تولى رئاسة نادي الهلال السعودي لأكثر من فترة، الأولى من عام 1392 هـ حتى عام 1398 هـ.

والثانية من عام 1402 هـ حتى عام 1403 هـ، كما تولى حتى وفاته رئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

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