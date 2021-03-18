الانتخابات على رئاسة إدارة ريال مدريد الإسباني
الانتخابات على رئاسة إدارة ريال مدريد الإسباني
Imageرياضة

مليونير شاب ينافس رئيس ريال مدريد بيريز في الانتخابات المقبلة

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية. عن دخول رجل أعمال والمليونير الإسباني الشاب يدعى ” إنريكي ريكيلمي” 32 عاماً.

الذي يعتبر أحد أبناء مديري النادي الملكي الإسباني. في فترة رئيس الريال السابق “رامون كاليديرون”. لخوض على إدارة الفريق.

خوض الانتخابات

كما ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى خوض الانتخابات على إدارة النادي المقبلة. والتي من المقرر أن تجرى في شهر يوليو المقبل من العام الجاري. حيث سيترشح رئيس الريال الحالي “فلورنتينو بيريز”.

إلى جانب المليونير الشاب “إنريكي ريكيلمي”. لخوض المنافسة الشديدة بينهما. في ظل حالة الوباء التي تتفشى في دول العالم.

الفوز بالانتخابات

وأفادت التقارير الإسبانية، بأن الشاب ” ريكيلمي” مؤسس شركة “COX ENERGY” المتخصصة في الطاقة الكهربائية المتجددة، يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة والفوز برئاسة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني.

كما وأشارت التقارير الإسبانية، بأن ريكيلمي يمتلك عضوية في نادي ريال مدريد الإسباني منذ نحو 20 عاماً، كما أنه يمتلك شركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

التي قام بإنشائها في عام ، ولديه العديد من الاستثمارات في مجال العقارات والمراكز التجارية داخل دولة إسبانيا.

أصغر رجل أعمال

كما وحقق الإسباني الشاب ريكيلمي الفوز بالجائزة الوطنية كأصغر رجل أعمال التي أجريت في عام 2018م. التي يمنحها الاتحاد الإسباني لرجال الأعمال الشباب داخل البلاد.

إلى جانب اختياره من قبل  مجلة “فوربس” الاقتصادية العالمية في عام 2020م،  كواحد من 100رجل إسباني من رجال الأعمال الشباب في دولة إسبانيا.

إبداعاً له في عالم ريادة الأعمال، نظراً لعمله في العديد من القطاعات، مثل التعدين، والإسمنت، والبنية التحتية. وكذلك في مجال الطاقة المتجددة.

الرئيس الريال الحالي بيريز

كما وحقق رجل الأعمال والسياسي السابق، الإسباني فلورنتينو بيريز 74 عاماً. العديد من الإنجازات خلال فترة رئاسته ريال مدريد في ولايتين كاملتين. حيث كانت الأولى بين العامين 2000 و2006. أما الفترة الثانية فكانت من عام 2009 وإلى اليوم.

التحديات الكبيرة

كما ويتلقى الرئيس الحالي بيريز الثقة الكاملة من أعضاء ريال مدريد الإسباني، كما أنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، ستكون أمامه تحديات كبيرة، أهمها التوصل لحل لتجديد عقد قائد الريال، “سيرخيو ” 34 عاماً.

وكذلك عقد الصفقات الجديدة في ريال مدريد وسط الإصابات الكبيرة في صفوف الفريق. إلى جانب الفشل في صفقة اللاعب البلجيكي هازارد. الذي غيب عن مباريات الفريق بسبب الإصابات وصل إلى 47 مباراة في سنة واحدة فقط.

كما وكشفت “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق ريال مدريد في وقت سابق، بأن الفريق الطبي داخل الفريق قد نصحوا اللاعب البلجيكي إيدن هازارد 30 عاماً. بالخضوع لعملية جراحية لإزالة الشريحة التي في كاحل القدم الأيسر للاعب.

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ريال مدريد يكشف عن السبب الحقيقي لإصابات هازارد المتكررة

وبينت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الفريق الطبي بأن الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكرر التي يعاني منها اللاعب، حيث أن هازارد يلعب وهو يشعر بالألم وانزعاجات على مدار العام.

الغياب لشهرين

وتشير الصحيفة، قائلة: ” هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية، وبالتالي موسمه مع الفريق الملكي قد انتهى عملياً”.

زيدان والتمسك باللاعب

كما وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، بأن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدرين زيدان 48 عاماً. قد أبلغ رئيس الفريق بيريز برغبته في الاحتفاظ باللاعب هازارد في الموسم المقبل.

وأردفت الموقع، ” المدرب زيدان ما زال واثقاً بعودة اللاعب البلجيكي هازراد والعودة إلى مستواه الحقيقي”. كما وأخبر بذلك.

المشروع المقبل

كما وأضاف الموقع، ” زيدان أخبر بيريز بأنه يضع هازارد كحجر أساسي في مشروعه مع النادي، وكما أنه لا ينوي التخلي عنه أبداً في الميركادو القادم”.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة برصيده عند 54 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً.  بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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