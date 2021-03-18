مليونير شاب ينافس رئيس ريال مدريد بيريز في الانتخابات المقبلة

كشفت وسائل إعلام إسبانية. عن دخول رجل أعمال والمليونير الإسباني الشاب يدعى ” إنريكي ريكيلمي” 32 عاماً.

الذي يعتبر أحد أبناء مديري النادي الملكي الإسباني. في فترة رئيس الريال السابق “رامون كاليديرون”. لخوض الانتخابات الرئاسية على إدارة الفريق.

خوض الانتخابات

كما ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى خوض الانتخابات على إدارة النادي المقبلة. والتي من المقرر أن تجرى في شهر يوليو المقبل من العام الجاري. حيث سيترشح رئيس الريال الحالي “فلورنتينو بيريز”.

🔖 إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال الذي يريد الترشح لإنتخابات ريال مدريد. – الشاب البالغ من العمر 32 عام، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة COX Energy، الشركة المهتمة بالطاقة المتجددة، قرر الترشح للإنتخابات المقرر عقدها هذا العام.

إنريكي هو نجل مدير سابق للمرينغي في زمن رامون كالديرون pic.twitter.com/XdxlghB9X7 — Blancos Global (@Blancos_Global) March 18, 2021

إلى جانب المليونير الشاب “إنريكي ريكيلمي”. لخوض المنافسة الشديدة بينهما. في ظل حالة الوباء التي تتفشى في دول العالم.

الفوز بالانتخابات

وأفادت التقارير الإسبانية، بأن الشاب ” ريكيلمي” مؤسس شركة “COX ENERGY” المتخصصة في الطاقة الكهربائية المتجددة، يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة والفوز برئاسة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني.

-🚨@abc_deportes : إنريكي ريكيلمي سيكون مرشح ريال مدريد للرئاسة هذا الصيف قرر المليونير البالغ من العمر 32 عامًا والرئيس التنفيذي لشركة COX Energy التنافس ضد فلورنتينو بيريز . pic.twitter.com/y5r3vJbj2h — ¡El Càpitano! (@YnRMC) March 17, 2021

كما وأشارت التقارير الإسبانية، بأن ريكيلمي يمتلك عضوية في نادي ريال مدريد الإسباني منذ نحو 20 عاماً، كما أنه يمتلك شركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

التي قام بإنشائها في عام 2014، ولديه العديد من الاستثمارات في مجال العقارات والمراكز التجارية داخل دولة إسبانيا.

أصغر رجل أعمال

كما وحقق الإسباني الشاب ريكيلمي الفوز بالجائزة الوطنية كأصغر رجل أعمال التي أجريت في عام 2018م. التي يمنحها الاتحاد الإسباني لرجال الأعمال الشباب داخل البلاد.

إلى جانب اختياره من قبل مجلة “فوربس” الاقتصادية العالمية في عام 2020م، كواحد من 100رجل إسباني من رجال الأعمال الشباب في دولة إسبانيا.

المرشحين المحتملين لمنافسة بيريز على رئاسة ريال مدريد إلى الآن :

– انريكي ريكيلمي

– فيسينتي بولودا pic.twitter.com/bCXbaDTQU3 — H A M Z A (@HamzaRMFC) March 17, 2021

إبداعاً له في عالم ريادة الأعمال، نظراً لعمله في العديد من القطاعات، مثل التعدين، والإسمنت، والبنية التحتية. وكذلك في مجال الطاقة المتجددة.

الرئيس الريال الحالي بيريز

كما وحقق رجل الأعمال والسياسي السابق، الإسباني فلورنتينو بيريز 74 عاماً. العديد من الإنجازات خلال فترة رئاسته ريال مدريد في ولايتين كاملتين. حيث كانت الأولى بين العامين 2000 و2006. أما الفترة الثانية فكانت من عام 2009 وإلى اليوم.

التحديات الكبيرة

كما ويتلقى الرئيس الحالي بيريز الثقة الكاملة من أعضاء ريال مدريد الإسباني، كما أنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، ستكون أمامه تحديات كبيرة، أهمها التوصل لحل لتجديد عقد قائد الريال، “سيرخيو راموس” 34 عاماً.

#RealMadrid ⚪ 💰 El joven empresario alicantino Enrique Riquelme está dispuesto a dar el paso, igual que el ex presidente madridista Vicente Boluda https://t.co/9nzuhyOmLk — Diario SPORT (@sport) March 17, 2021

وكذلك عقد الصفقات الجديدة في ريال مدريد وسط الإصابات الكبيرة في صفوف الفريق. إلى جانب الفشل في صفقة اللاعب البلجيكي هازارد. الذي غيب عن مباريات الفريق بسبب الإصابات وصل إلى 47 مباراة في سنة واحدة فقط.

كما وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق ريال مدريد في وقت سابق، بأن الفريق الطبي داخل الفريق قد نصحوا اللاعب البلجيكي إيدن هازارد 30 عاماً. بالخضوع لعملية جراحية لإزالة الشريحة التي في كاحل القدم الأيسر للاعب.

💬 | [@Manu_Sainz] – 🇪🇸 : – كريستيانو رونالدو يريد العودة إلى ريال مدريد ، سيكون قرار فلورنتينو بيريز. 🎥 | الصحفي هذا قريب جدا من كريستيانو رونالدو :pic.twitter.com/1L7GPiStyk — Laith Ahmed (@Laith_A17) March 14, 2021

وبينت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الفريق الطبي بأن الشريحة قد تكون سبب الإصابات المتكرر التي يعاني منها اللاعب، حيث أن هازارد يلعب وهو يشعر بالألم وانزعاجات على مدار العام.

الغياب لشهرين

وتشير الصحيفة، قائلة: ” هازارد قد يغيب لمدة شهرين على الأقل في حال خضوعه للعملية الجراحية، وبالتالي موسمه مع الفريق الملكي قد انتهى عملياً”.

زيدان والتمسك باللاعب

كما وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، بأن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدرين زيدان 48 عاماً. قد أبلغ رئيس الفريق بيريز برغبته في الاحتفاظ باللاعب هازارد في الموسم المقبل.

وأردفت الموقع، ” المدرب زيدان ما زال واثقاً بعودة اللاعب البلجيكي هازراد والعودة إلى مستواه الحقيقي”. كما وأخبر الإدارة بذلك.

المشروع المقبل

كما وأضاف الموقع، ” زيدان أخبر بيريز بأنه يضع هازارد كحجر أساسي في مشروعه مع النادي، وكما أنه لا ينوي التخلي عنه أبداً في الميركادو القادم”.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فابريزيو رومانو: فلورنتينو بيريز يعمل شخصيًا على تجديد عقد سيرجيو راموس. يريد الاحتفاظ بسيرجيو راموس. لكن كل شيء مفتوح تمامًا. pic.twitter.com/f7QboT89Lt — realmadrid (@RMD__BH7) March 17, 2021

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة برصيده عند 54 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

تقرير عن المرشح لـ منصب رئيس ريال مدريد في انتخابات النادي المقبلة ، " فيسنتي بالودا " يأتيكم تباعاً تحت هذه التغريدة . – فيسنتي بالودا رئيس بـ رتبة مليونير . pic.twitter.com/5epqze7UC8 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 24, 2019

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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