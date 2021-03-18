مشهورات الكويت يتكفلن بإنقاذ منى السابر من السجن ولكن!

تصدر هاشتاج اهل البحرين انقذوا منى السابر التريند الأعلى تداولاً عبر “تويتر”، في دول الخليج، والذي أطلقه الناشطون دعماً لمنى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك.

أنقذوا منى السابر

وذكر بعض المغردين عبر الهاشتاج، أن هناك عدد من نجمات السوشيال ميديا الكويتيات، أعربن عن رغبتهن. في سداد المبلغ المالي عن منى السابر، لإنقاذها من السجن.

كما ذكر حساب إخباري أن صاحبة الحساب الكويتي المعروف “شنينة”، هي من أطلقت الهاشتاج. وتفاعل معها كل من جمال النجادة، ودانة الطويرش، والدكتورة خلود، وفوز الفهد.

مشهورات الكويت يبادرن!

وأشار الحساب إلى أن مشهورات الكويت أبدين استعدادهن للتبرع والمساهمة في المبلغ الذي ستسجن بسببه منى السابر، ولكنهم بحاجة إلى تصريح أمني لقبول التبرع بالمبلغ.

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كما تضامنت الإعلامية الكويتية مي العيدان مع منى السابر، وعبر خاصية “الستوري” على “انستجرام” كتبت: “علينا أن نرفع شعار كلنا مع منى السابر، فليس هناك أغلى وأعظم من الأم”.

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الدكتورة خلود تكفلت بشقيق حلا الترك

وسبق أن كشفت منى السابر، أن الدكتورة خلود تكفلت بمصاريف ابنها، وقالت حينها بفيديو رداً على اتهامها. بأن النقود تأتي عندها في المرتبة الأولى وأهم من أولادها: “أنا بدي فلوس؟ طب والمتأخرات حق النفقة والإيجارات. المتأخرة مين يدفعها مثلا، الولد اللي في عهدتي هالحين ومصاريف مدرسته”.

وتابعت: “كتر خيرها الدكتورة خلود الله يخليها وإن شاء الله تمسك التراب يقلب دهب في إيديها هي اللي دفعت. المصاريف لابني عبدالله.. الله يحفظها من كل شر”.

كما أضافت: “الحين دفعت الدكتورة خلود وبعدين السنة الجاية مين هيدفع للولد؟.. أنا قاعدة أشتغل على حالي. وآبي أسوي إعلانات وأشتغل بس انتم شايفين وضع الكورونا”.

لم أتوقع شهادة ابنتي ضدي!

وكانت منى السابر قد أعلنت أمس الأربعاء صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام. وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي في انستغرام إنها في الفترة الماضية تجنبت التصريحات في انتظار الحكم الذي سيصدر.

كما أضافت والدة حلا الترك أنها لم تكن تتوقع ان ابنتها تشهد ضدها في المحكمة.

وأكدت أن السبب الرئيسي في المشكلة هم الأب والجدة والعم.

وأضافت وهي تبكي أن الكلام الذي تحدثت به حلا ضدها في المحكمة لم يكن متوقعا.

كما قالت عن حلا: “هي بتعرف، وكذبت في المحكمة وقالت أنا اخذت فلوسها من دون علمها”.

وتابعت: “انا عارفة انه الكلام الذي تحدثت به حلا في المحكمة ليس كلامها؛ لأنني اعرف طريقتها في الكلام” .

وقالت والدة حلال الترك: “لن تعرف مدى الجرح الذي تسببت به لي الا حينما تتزوج ويصبح لديها أولاد”.

تعرضت للظلم والإجحاد

وسابقاً، قالت منى السابر إنھا تعرضت للظلم والإجحاد من قبل عائلة والد ابنتھا، وذكرت في هذا الصدد الجدة. والأب وزوجة الأب أي المطربة المغربیة دنیا بطمة.

كما رأت منى السابر خلال لقاء سابق مع الإعلامیة الكویتیة مي العیدان أن ابنتھا حلا یتم تحریضھا ضدها.

وأضافت السابر: “غرضھم من حلا الغرض المادي.. ویستخدمون أولادي ضدي والجدة وابنھا وزوجة ابنھا یشھرون بي، وحلا ضحیة كل هالشيء، وحلا إنسانة لیست مادیة”.

وكانت القضیة قد بدأت بعد أن اتھمت حلا والدتھا بسرقة مبلغ 200 ألف ریال أي ما یعادل 53 ألف دولار أمریكي أثناء فترة إقامتھا معھا قبل أن تنتقل للعیش مع جدتھا من طرف والدها.

حلا تهدد

كما عبّرت حلا سابقاً عن استیائها من الشائعات القویة التي راجت ضدها.

وقالت في بيان أصدره محاميها باسمها، إن هناك محاولات للتأثیر على مجرى القضیة مع والدتها.

وطالبت الفنانة في البيان بالتوقف عن نشر تفاصیل القضیة؛ لأنھا ما زالت أمام القضاء.

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