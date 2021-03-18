رغم الحديث عن مرضه وفقدانه الذاكرة.. “شاهد” كيف بدا الملك سلمان في أحدث ظهور له

أثار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تفاعلاً واسعاً، بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين حديثتين له مع بعض الأمراء.

الملك سلمان بجوار سيارة

وتظهر الصور الملك سلمان، وفق ما رصدت “وطن”، وهو يقف بجوار سيارة بجانب الأمير فيصل بن سعود.

صورة حديثة :

لسيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز

والأمير فيصل بن سعود بن محمد

حفظهم الله ورعاهم .. pic.twitter.com/VlUsdlZueL — صور آل سعود (@alsaud1ksa) March 17, 2021

صورة أخرى

وفي صورة أخرى، وفق ما رصدت “وطن”، ظهر مع الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، وجمعت صورة أخرى. العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.

#صوره حديثه لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود بن عبدالعزيز مع مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم ❤️ pic.twitter.com/S0qPJt0YXR — رحم الله الملك سعود (@kingss30) March 17, 2021

قرارات مهمة

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق يوم الاثنين، على عدد من المبادرات التي تهدف. إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

كما قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة. عن جائحة كوفيد-19 على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

كما سيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر.

كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء في مدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

مرض الملك سلمان

وفي وقت سابق، كشف الأكاديمي والمعارض السعودي البارز، سعد الفقيه، تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية. للملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك الأمير محمد بن نايف، مرجحاً عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى واجهة المشهد السياسي قريباً.

جاء ذلك، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أجاب فيه سعد الفقيه مؤسس حزب الاصلاح على عدد من الأسئلة. التي وصلته من المتابعين. السعوديين بشأن صحة الملك سلمان ومستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة.

تهميش الملك سلمان

وقال الفقيه، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملكة. مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”.

وأضاف الفقيه: “الملك لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق. وبالتالي فإنه بالضرورة يجب أن يهمش”.

وتابع: “اللوم ليس على الملك سلمان أو نجله محمد بل اللوم على الشعب كله والأسرة الحاكمة والمثقفين. الذين يدركون الحقيقة ويتجاهلونها”.

رفض دولي للتعامل مع ابن سلمان

وفيما يتعلق بالرفض الدولي للتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الفقيه: “عدم التعامل مع ابن سلمان هذا بروتوكل عالمي. ويواصل العالم التعامل مع الملك سلمان بشكل طبيعي لحين الإعلان الرسمي من الدولة بأنه مصاب بالمرض”.

وحول إمكانية إقدام ابن سلمان على شن حملة اعتقالات جديدة بالسعودية لأمراء أل سعود، قال: “ابن سلمان لن يعيد اعتقال أفراد الأسرة الحاكمة. فهو أخذ أموالهم كلهم وبدء بشكل تدريجي من أصحاب المليارات إلى الأقل فالأقل حتى لا يبقى أحد غني في البلد إلا هو”.

كما أضاف: “كل من يستلم بعد محمد بن سلمان سيجبر على تقديم التنازلات لأن ابن سلمان فضحهم واذلهم وأهانهم”.

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