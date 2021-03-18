استوقفت شرطة محافظة العاصمة العمانية مسقط، مجموعة أشخاص من أجل مخالفتهم قانون المرور وتعطيل حركة السير خلال لهوهم في أحد شوارع المدينة بطرق خطيرة تعرض أمنهم وأمن المواطنين للخطر.

وجاء توقيف الشرطة بسبب تعريض المواطنين والآخرين للخطر ومخالفة قرارات اللجنة العليا بتجمعهم في مكان عام، وعدم ارتداء الكمامة الطبية.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة أشخاص لمخالفتهم قانون المرور وتعطيل حركة السير وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر ومخالفة قرارات اللجنة العليا بتجمعهم في مكان عام وعدم ارتداء الكمام بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامهم بذلك، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/qcBRb16C94 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 18, 2021

لهو ولعب في الشارع

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان مقطع فيديو وثق لحظة اللهو واللعب في الشارع.

وكانت صورة ذلك ربط مجموعة من الشباب لعربة صغيرة يركبها أحدهم، وقاموا بجرها عبر السيارة في الشارع. ويسير خلفهم عدد شبان آخر يركبون دراجات نارية.

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل مع المقطع الذي وثق عملية الاستهتار التي قام بها الشبان.

وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “هل بعد هالاستهتار استهتار هل صارت أرواح البعض رخيصة لهدرجة، وهل القوانين. الصارمة والعقوبات غير رادعة لأمثال هؤلاء.”

هل بعد هالاستهتار استهتار هل صارت أرواح البعض رخيصة لهدرجة، وهل القوانيين الصارمة والعقوبات غير رادعة لإمثال هؤلاء، نتمنى أن ينال العقوبة المغلظة التي يعرف من خلالها بأن روحه وأرواح البشر غالية، وأن للطريق حق واحترام لا يمكن أن يتعداها لمتعة زائلة قد تكلفه حياته وحياة الأخرين. — أبو نُور (@JUMAALAJMI) March 18, 2021

كما تابع مطالبا بمعاقبتهم:”نتمنى أن ينال العقوبة المغلظة التي يعرف من خلالها بأن روحه وأرواح البشر غالية، وأن للطريق حق واحترام. لا يمكن أن يتعداها لمتعة زائلة قد تكلفه حياته وحياة الآخرين.”.

فيما دون أحد النشطاء مستنكرا التهور والتلاعب بأرواح الآخرين: “هؤلاء أهلهم هاملينهم وعند وقوع الحادث او تعرض احدهم للأذى. تسمع الصريخ والتولويل. شال الدنيا في البداية لا أحد يسأل من الأهالي ولا رقابة اسرية، الٱن بعد القبض عليهم يطلعولهم أهل وأقارب.”

دهس امرأة أجنبية في العاصمة العمانية

وضمن سياق الحوادث التي شهدتها العاصمة مسقط، فقد أقدم شخص أمس على دهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها وهرب. من موقع الحادث بالعاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلنت شرطة عمان السلطانية .

كما قالت شرطة عمان عبر حسابها الرسمي في تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بتهمة دهس امرأة أجنبية. وسرقة ما بحوزتها والهروب من موقع الحادث.

كما واكدت شرطة عمان السلطانية انها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

حوادث منفصلة

كما ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على ثمانية وافدين يمارسون أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة، في مشهد. تكرر قبل أيام في الخوير بمسقط، وجنوب الباطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة الشرطة في محافظة الظاهرة بالسلطنة. ألقت القبض على الوافدين الثمانية، وبينهم امرأة.

وذلك بعد ورود بلاغ حول ممارستهم أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما أكدت الشرطة في بيانها أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

عصابة نسائية وصور فاضحة

وقبل أيام، ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صور فاضحة .

وبحسب بيانٍ للشرطة، فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم. بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ.

سيناريو متكرر

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في جنوب الباطنة لممارستهم أعمال منافية للآداب.

كما قالت شرطة سلطنة عمان آنذاك إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على. عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال. منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويشار إلى أنه يوم 4 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية، أنه في إطار الجهود المستمرة. والمتواصلة للمحافظة على الأمن. والنظام والآداب العامة. نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

كما أوضحت الشرطة حينها أن هذه العملية، أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

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