أثار الناشط السعودي عمر آل عوضة، جدلاً واسعاً بطريقة رده على النسوية السعودية الشهيرة منار، وذلك بعدما قالت إن الحجاب بدعة.

الحجاب بدعة!

وظهر عمر آل عوضة بفيديو عبر “تيك توك”، وهو يرتدي روب استحمام، وقد أطال لحيته، ويجلس في سيارة. ويقول: “خرجوا رويبضة قالوا بأن الحجاب بدعة، ورسالتي لهم قوله تعالى: ” أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا “.

كما تابع:”وأيضاً وقوله تعالى: ” فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم” وقوله تعالى: ” وَمَنْ أَظْلَمُ. مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”.

وختم آل عوضة الفيديو بالقول: “نعوذ بالله من الكذب على الله”.

الشهير "عمر آل عوضه" يتحدث عن الحجاب pic.twitter.com/tVoYNjTFFM — WHR (@whrumor) March 17, 2021

ماقصة روب الاستحمام؟

وعلى الرغم من أن معظم الناشطين اتفقوا معه في رده على النسوية منار، إلا أنهم استنكروا ظهوره بروب الاستحمام. فكتب أحدهم: “طالع بروب ولا ايش هذا”.

طالع بروب ولا ايش شذا https://t.co/wjwKWsjSKy — 🍫يمكن وعد (@X3illl) March 18, 2021

كما علق آخر ساخراً: “قبل ما انام جزاك الله خير واعتزل دامك لابس روب في السيارة”.

قبل ما انام جزاك الله خير واعتزل دامك لابس روب في السياره🤝 https://t.co/2oZdWMDY9e — سلطان (@superscrup) March 18, 2021

بينما علق آخر على طريقة قراءته للقرآن، وكتب: ” هذا شفيه يقرأ القران كأنه قصيدة”.

هذا شفيه يقرا القران كانه قصيده https://t.co/4hAi7zWJTa — blct (@Hminlostj) March 18, 2021

كما تساءلت ريم: ” بالنسبة لروب الحمام !”.

واتهمه آخر بمحاولة التسلق باستخدام الدين، وكتب: “مع انه كلامه صح بس أحسه يبي يستغل الدين علشان يتشهر”.

مع انه كلامه صح بس احسه يبي يستغل الدين علشان يتشهر — 𝚃𝚑𝚊𝚖𝚎𝚛 (@Zcxe_) March 18, 2021

كما وافقه آخر الرأي وقال: “يحب يكون ترند مرة معاه عصا روب حمام لحية مربعة كل مرة شي”.

يحب يكون ترند

مرة معاه عصا

روب حمام

لحية مربعة

كل مرة شي😂 — Nouf (@N000n333) March 18, 2021

منار النسوية

ودائماً ما تثير السعودية منار غضب أبناء شعبها بحديثها عن الحجاب، وقولها إنه بدعة، مستعرضة أدلتها المستقاة. من التاريخ والديانات، ما جعل السعودين يطالبون بالقبض عليها.

من هو عمر آل عوضة؟

يشار إلى أن عمر آل عوضة يبلغ من العمر 23 عاما، واكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة ومتابعين له من جميع. أنحاء الوطن العربي عبر السوشيال ميديا.

حيث كانت بداياته عام 2013 من خلال عدة تطبيقات أبرزها “يوتيوب”، إنستجرام”، أسك”، وكان يعمل إسكتشات ويقلد الفنانين.

وحدثت لآل عوضة نقطة تحول غيرت مسار اهتماماته وما يقدمه كما أوضح في أكثر من مقطع له، وتحدث عن توبته وكيف تغيرت حياته بعد التوبة .

وبدأ بعدها عمر آل عوضة بنشر فيديوهات يتحدث فيها عن الدين وتنمية الذات اجتماعياً، وأصدر عدد من المؤلفات أشهرها كتاب “فاطمئن“، وكتاب “مدينة الأقوياء” الذي يتحدث فيه عن طرق التحلي بالصبر والمثابرة وكيفية التغلب على الفشل وتحقيق الأحلام.

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