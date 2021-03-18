سعوديون يطالبون بالقبض على فتاة الخبر بعد مشادة كلامية مع شاب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين شاب وفتاة في مكان عام، في مدينة الخبر بالسعودية.

ياهطف!

وتظهر الفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تقف وسط مجموعة شباب في “هوك الخبر”، وتقوم بشتم أحدهم بألفاظ خادشة للحياء، مطالبةً إياه بالانصراف عن وجهها.

وحاول بعض المتواجدون إبعادهما لإنهاء الملاسنة، إلا أن الفتاة استمرت بالشتم ورفع صوتها على الشاب قائلة: “وخرعن وجهي ياهطف، خنيث”.

#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه رواج فيديو لمشادة كلامية بين فتاة وشاب في هوك الخبر. *يحتوي المقطع على ألفاظ خادشة

pic.twitter.com/fEvbDJbF1W — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 17, 2021

نطالب بالقبض على القاذفة

وأثارت الفتاة غضب السعوديون الذين دشنوا هاشتاج #نطالب_بالقبض_علي_القاذفه، والذي تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بموقع تويتر.

وندد خلاله المغردون بتصرف الفتاة الذي وصفوه بغير اللائق، والمنافي لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، مطالبين الجهات المختصة بالقبض عليها واتخاذ الإجراء اللازم بحقها.

وحول ذلك، كتبت مغردة: “أنا بنت واطالب بالقبض عليها المسترجلة، يرحم امها بس وين الحياء وين الأنوثة وين التربي! حتى لو غلط مايحتاج المنابحه كذا”.

وتابعت: ” #نطالب_بالقبض_علي_القاذفه في كل تحرش يصير في الاماكن العامة يا ليت يقبضون على الطرفين حتى لو بنت اللي أُسيء لها! لان غالبا يطلع غلط الشاب والبنت قد اساءت له قبلها”.

انا بنت واطالب بالقبض عليها المسترجله..يرحم امها بس وين الحياء وين الانوثه وين التربيه!

حتى لو غلط مايحتاج المنابحه كذا!! #نطالب_بالقبض_علي_القاذفه

في كل تحرش يصير ف الاماكن العامة ي ليت يقبضون ع الطرفين حتى لو بنت اللي أُسيء لها!

لان غالبا يطلع غلط الشاب والبنت قد اساءت له قبلها pic.twitter.com/4g8SAhm8VW — قحطانية 🌸 (@mm0990mm) March 18, 2021

وتساءل آخر: “اصلا هي وش موديها هناك! محل تجمع شباب لها غرض من السوق تاخذ غرضها وتنقلع في اللي مايحفظه، ووين زوجها عنها ولا أهلها؟”.

#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه اصلا هي شموديها هناك !!! محل تجمع شباب

لها غرض من السوق تاخذ غرضها وتنقلع في اللي مايحفظها ..

ووين زوجها عنها وللا اهلها !!! — بن عبدالله (@h1a2_asiri) March 18, 2021

وعلق آخر: “البنت جمالها في حيائها وحشمتها نقول الله يصلح بناتنا وشبابنا نحتاجهم هم عماد الدين والوطن الانحلال والفساد مايبني يهدم”.

#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه البنت جمالها في حيائها وحشمتها نقول الله يصلح بناتنا وشبابنا نحتاجهم هم عماد الدين والوطن الانحلال والفساد مايبني يهدم — أنسان بسيط (@sultanaltmimi2) March 18, 2021

بينما نشر آخر صورة لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب: “من يتمنى رجوعهم لايك”.

ونفى آخر أن تكون الفتاة تمثل قريناتها في السعودية، وكتب: “تعكس اخلاقها ولا تمثل بهذا المستوى بنات السعوديه العفيفات الطاهرات”.

#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه تعكس اخلاقها ولا تمثل بهذا المستوى بنات السعوديه العفيفات الطاهرات — Different (@DxXxI20) March 18, 2021

وطالب آخر بتطبيق العقوبات على الجنسين، وكتب: “اذا يوجد نظام للقذف والتحرش ينطبق على الجنسين واذا تطبق على جنس واحد فهذا ليس عدل، ونحن نثق بالقيادة والقرارات الصادرة”.

اذا يوجد نظام للقذف والتحرش ينطبق على الجنسين واذا تطبق على جنس واحد فهذا ليسى عدل، ونحن نثق بالقياده والقرارات الصادره #نطالب_بالقبض_علي_القاذفه — . (@belindr7) March 18, 2021

متحرش “تيرا مول”

وشهدت مدينة الطائف قبل أيام حادثة تحرش مشابهة في مركز “تيرا مول” للتسوق، أثارت حينها جدلاً واسعاً.

ويظهر المتحرش بالفيديو المتداول وهو يقف أمام سيارة الفتاة ويطلب منها حساب “سناب شات” الخاص بها.

وتقول الفتاة له: “اذهب من هنا، لا أريد أن أعطيك سنابي”، فيرد: “يعني أنقلع؟”، لترد بالإيجاب.

وحين لاحظ الشاب أن الفتاة تقوم بتصويره، قام بشتمها بألفاظ خارجة، لتقوم برصد سيارته ورقم لوحتها، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل.

وتصدر هاشتاق #متحرش_في_تيرا_مول_الطايف قائمة الترند الأكثر تداولاً في المملكة، طالب خلاله المغردون بالقبض على المتحرش.

بينما طالب آخرون بمحاسبة الفتاة أيضاً لقيامها بالتشهير بالشاب بدلاً من الإبلاغ ضده فقط. واتهمها البعض بتعمد دفع الشباب للتحرش بها، ثم تقوم بتصوير هذه المقاطع من أجل الشهرة.

أربعة سعوديين متحرشين

وأعلن الأمن العام السعودي في وقت لاحق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، القبض على أربعة شبان في حادثة متحرش في تيرا مول الطائف.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها مدينة الطائف، إنها نجحت في تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يتحرشون بفتاتين بإشارات وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة لنظام جريمة التحرش.

كما وأشارت الشرطة إلى أن المقبوض عليهم أربعة سعوديين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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