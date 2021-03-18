عاد جدل حظر تطبيق “كلوب هاوس” في سلطنة عمان للواجهة وتصدر وسم جديد أظهر غضب النشطاء من قرار السلطات العمانية قبل عدة أيام، إلغاء تطبيق التواصل الاجتماعي، لأنه لم يحصل على الترخيص اللازم في البلاد.

وعلقت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة على القرار بأن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات تحتاج إلى تصريح منها، وأنه تم وقف “كلوب هاوس”. لكونه غير مرخص محلياً”.

ردود فعل وتعليقات

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في عمان بصورة واسعة مع قرار وقف برنامج التواصل “كلوب هاوس”.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “عمان_تحظر_كلوب_هاوس” تصدر التريند منذ أيام، مغردين خلاله بعشرات التغريدات المنتقدة لهذا النوع من مصادرة الحريات في البلاد.

وتصدر الوسم قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، في ظل مطالبات بضرورة إلغاء قرار حظر التطبيق.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع بصورة ساخرة: “يعني كانت عندكم النية تتجمعوا الكترونياً وتعملوا نقاشات في قضايا مجتمعية وفكرية بدون علم الحكومة؟”

يعني كانت عندكم النية تتجمعوا الكترونياً وتعملوا نقاشات في قضايا مجتمعية وفكرية بدون علم الحكومة؟

الحكومة اللي درستكم وعلمتكم وعالجتكم وعملت لكم ملاعب ومتنفسات كذا تردوا لها الجميل؟! أيش النكران هذا اللي معكم.

عندكم وقت فراغ؟ بأيش مقصر معكم التيك توك؟ #عمان_تحظر_كلوب_هاوس — ناصر الشحري (@nasser_088) March 14, 2021

وأكمل سخريته:”الحكومة اللي درستكم وعلمتكم وعالجتكم وعملت لكم ملاعب ومتنفسات كذا تردوا لها الجميل؟! أيش النكران هذا اللي معكم. عندكم وقت فراغ؟ بأيش مقصر معكم التيك توك؟”.

فيما علق ناشط آخر على القرار قائلاً: “حين كنت طالبا في الجامعة قامت دائرة تقنية المعلومات بحجب أحد المواقع المستخدمة بين الطلبة بشكل واسع بدعوى أنها مضيعة لأوقاتهم.”

حين كنت طالبا في الجامعة قامت دائرة تقنية المعلومات بحجب أحد المواقع المستخدمة بين الطلبة بشكل واسع بدعوى أنها مضيعة لأوقاتهم،فور ذلك قمت بعمل استطلاع للرأي، والذي بيّن أن الموقع كان الباب الوحيد للتواصل والاستفادة بين الطلبة.حجب الحوار هو حجب للعقل والتفكير#عمان_تحظر_كلوب_هاوس — يوسف الزدجالي (@springism414) March 14, 2021

وأوضح:” فور ذلك قمت بعمل استطلاع للرأي، والذي بيّن أن الموقع كان الباب الوحيد للتواصل والاستفادة بين الطلبة. حجب الحوار. هو حجب للعقل والتفكير”.

حظر تطبيق كلوب هاوس

فيما خالفهم مغرد آخر معتبراً بأن القرار اتخذ فقط لأن التطبيق لم يحصل على ترخيص، وقال في تغريدة له حول الوسم: ” تحدث الكثير. من “الناشطين” بطريقة استفزازية عن قرار #حظر_كلوب_هاوس ، ولكن مؤسف أننا لم نرى شجاعة الاعتذار من أحدهم حين اتضح أن الحظر كان بسبب عدم وجود ترخيص للتطبيق”.

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تحدث الكثير من "الناشطين" بطريقة إستفزازية عن قرار #حظر_كلوب_هاوس ، ولكن مؤسف أننا لم نرى شجاعة الإعتذار من أحدهم حين اتضح أن الحظر كان بسبب عدم وجود ترخيص للتطبيق.

.#عمان_تحظر_كلوب_هاوس — عادل السعدي (@Adil1Saadi1) March 14, 2021

أما مغرد آخر فعلق على الوسم بتغريدة قال فيها: ” في رأيي لابد ان يكون هناك تغيير لقوانين الاتصالات في السلطنة. لا يعقل ان يتم. حظر أي برنامج اتصال صوتي مباشر. هذه القوانين لم ولن تكون قادرة على إستعياب التغيرات التي ستطرأ على سوق التقنية والاتصالات ولن توصلنا إلى رؤية ٢٠٤٠”.

في رأيي لابد ان يكون هناك تغيير لقوانين الاتصالات في السلطنة. لا يعقل ان يتم حظر اي برنامج اتصال صوتي مباشر. هذه القوانين لم ولن تكون قادرة على استعياب التغيرات التي ستطرأ على سوق التقنية والاتصالات ولن توصلنا إلى رؤية ٢٠٤٠ #عمان_تحظر_كلوب_هاوس — الحياة سرفايفل (@AhmedAlGhusaini) March 14, 2021

وكان الكاتب العماني زكريا المحرمي، حذر أن “كلوب هاوس” سيرفراته موجودة بالصين وتستخدم للتجسس.

د.زكريا المحرمي يحذر من الكلوب هاوس:

✅أنبّه المسئولين بالدولة بأن سيرفرات البرنامج موجودة بالصين وتستخدم للتجسس.

✅يحذر أنه يسبب الإدمان الشديد

✅يحذر أنه يستخدم لمناقشة قضايا الالحاد والمثلية وأحداث2011.

✅يحذر أنه يحصل به عشق والاصوات تسحر قبل العين.#عمان_تحظر_كلوب_هاوس pic.twitter.com/BILiEbWsDJ — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 14, 2021

ويشار إلى أن سلطنة عمان حظرت استخدام عدة تطبيقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت (VoIP) المشفرة دون ترخيص رسمي.

وسمحت السلطنة العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا، باستخدام بعض هذه التطبيقات مثل “سكايب” و”غوغل ميت” و”زووم”. لتسهيل استمرارية العمل في القطاعين الحكومي والخاص ولخدمة قطاع التعليم.

قرار مماثل في الأردن

هذا وأكد العديد من النشطاء الأردنيين أيضا، حجب السلطات في الأردن للتطبيق الجديد الشهير “كلوب هاوس”. عقب التظاهرات التي بدأت في البلاد منذ، الاثنين، بسبب كارثة مستشفى السلط.

وتستمر التظاهرات في الأردن لليوم الرابع على التوالي، والمطالبة برحيل النظام عقب فضيحة مستشفى السلط والأرواح التي زهقت. بسبب إهمال النظام والفساد الحكومي.

من جانبه علق الكاتب والباحث السياسي البروفسور أسعد أبو خليل، على قرار الأردن حجب “كلوب هاوس” وقال:”النظام الأردني, مثل النظام العُماني يمنع “كلَب هاوس”.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر:”كما أن التضييق على “كلَوب هاوس” يستمر في الإمارات.”

واختتم السياسي اللبناني تغريدته بالقول:”جواباً على جوقة الإعلاميّين والإعلاميّات في دبي وبيروت أقول: بعرف انه أطول برج موجود في دبي. تشرّفنا.”

الأردن يفرض قيودا على الإنترنت

هذا وأفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) الحقوقية، بأن السلطات الأردنية “تفرض قيودا على الإنترنت”، في ظل التظاهرات. التي تشهدها مدن في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان لها على صفحتها بتويتر رصدته (وطن) أول أمس، الثلاثاء، إن القيود المفروضة تشمل “حجب خاصية البث المباشر. على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذلك ردا على دعوات للتظاهر بعد وفاة مرضى بسبب نقص في الأكسجين في مستشفى السلط.

كما دانت المنظمة ما رأت أنه “تعديا” على حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

أحمد الهناندة ينفي

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أحمد الهناندة، أن “شبكات الاتصالات والإنترنت تعمل في المملكة بشكل طبيعي. وأنه لا يوجد أي وقف أو تقييد لأي من الخدمات”.

لافتا إلى أنه “من الناحية الفنية، جميع شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تعمل من دون أية معوقات”.

وأشار الهناندة إلى ورود شكاوى بتعطل بعض خدمات أحد التطبيقات، وهو “كلوب هاوس”، والذي استمر لأقل من ساعتين. مؤكدا أنه “لا علاقة لشبكة الإنترنت في المملكة بهذا العطل”.

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