الإعلان رسمياً عن موعد “الكلاسيكو” الناري بين ريال مدريد وغريمه برشلونة

في مباراة ينتظرها الجميع من عشاق وجماهير أرجاء المعمورة في كافة دول العالم الغريمين ريال مدريد ونظيره برشلونة الإسباني. في قمة منافسات الأسبوع الثلاثين القادمة من الدوري الممتاز “الليغا”.

خلال مرحلة الإياب ورد الاعتبار للفريق الكتالوني. بعد الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب. التي جمعت كلا الفريقين. داخل معقل فريق برشلونة ملعب ” الكامبنو”.

تفاصيل اللقاء المنتظر

كما وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم” الليغا” مساء اليوم الخميس. عن موعد مباراة “الكلاسيكو”، عن موعد مباراة فريق ريال مدريد الإسباني ومنافسه القوي برشلونة الإسباني في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.

ونشر الرابطة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”. الموعد المقرر للمباراة. والذي سيكون مساء يوم السبت العاشر من شهر إبريل/نيسان القادم

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. والعاشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر والكويت وعمان واليمن. كما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدريد، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل ريال مدريد ” الملكي” الإسباني.

📌 تم تأكيد توقيت #الكلاسيكو!! ✅

🆚 ⁦برشلونة

🏟️ ملعب الفريدو دي ستيفانو

🗓️ السبت، 10 ابريل

⏰ 22:00 بتوقيت السعودية

🏆 ⁦@LaLigaArab⁩ الجولة 30

⁦#هلا_مدريد pic.twitter.com/uvmXd1B8RI — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 18, 2021

نتيجة مباراة الإياب

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” من إلحاق الهزيمة بغريمه ومنافسه في ترتيب الدوري الإسباني برشلونة. في جولة الدور الأول التي أقيمت على ملعب “كامب نو” معقل فريق برشلونة ” الكتالوني”، انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما ويتربع فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” صدارة ترتيب الدوري بعد انتهاء مباريات الجولة ال27 من الدوري برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط جاره فريق برشلونة الإسباني، ويليهما ريال مدريد في ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني.

عودة الجماهير إلى الملاعب

كما وأعلن فريق برشلونة عن العودة التدريجية للجمهور في المباريات الخاصة للفريق الكتالوني. وسيكون بداية القرار في مواجهة الفريق على أرضه أمام منافسه الرديف مع كورنيلا. في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

حيث سمح إدارة النادي بحضور 1000 متفرج خلال الوقت الحالي. وهناك 24 ساعة فقط للراغبين من أجل شراء التذاكر لحضور تلك المواجهة على ملعب ” الكامبنو”.

خطة لابورتا لإبقاء ميسي

ويسعى رئيس برشلونة الجديد “خوان لابورتا”. إلى تخفيض راتب قائد فريق برشلونة الإسباني بنسبة 30%. لكي يكون الفريق قادراً على الوفاء بكافة التزاماته. وفق ما أفادت به التقارير الصحيفة الإسبانية.

تعويض الأسطورة ميسي

كما وكشفت التقارير الإسبانية، أن لابورتا سيعوض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 33عاماً. بشي أخر، ولكن بعد اعتزاله اللعب. حيث سيعمل على أن يوفر له منصب سفير النادي الكتالوني الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 21 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

Messi também está entre os líderes de assistências na #LaLigaSantander! 🎁⚽ pic.twitter.com/m3H962OfsX — LaLiga (@LaLigaBRA) March 17, 2021

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

2⃣1⃣ gols – Messi cada vez mais artilheiro da #LaLigaSantander! 👑⚽ pic.twitter.com/weUMSv9FRz — LaLiga (@LaLigaBRA) March 16, 2021

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة برصيده عند 54 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

الموندو : من المتوقع ان يعود الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو للمشاركة مع الفريق إبتداء من الكلاسيكو امام الريال . pic.twitter.com/AvBaBtOvox — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 18, 2021

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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