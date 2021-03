سارع أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، لنفي أي دور للإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر الجاري.

وقال قرقاش، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”: “من منظور الإمارات، الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية. هو وضع أساس استراتيجي صلب لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.

وأضاف قرقاش، والذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً: “لن تكون الإمارات جزءاً من أي عملية انتخابية. في إسرائيل، الآن أو في المستقبل”، على حد تعبيره.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021