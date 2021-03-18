أنور قرقاش يدافع عن محمد بن زايد بعد الحديث عن تدخل الإمارات في الانتخابات الإسرائيلية

سارع أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، لنفي أي دور للإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر الجاري.

منظور الإمارات

وقال قرقاش، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”: “من منظور الإمارات، الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية. هو وضع أساس استراتيجي صلب لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.

وأضاف قرقاش، والذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً: “لن تكون الإمارات جزءاً من أي عملية انتخابية. في إسرائيل، الآن أو في المستقبل”، على حد تعبيره.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021

نتنياهو ينفي زيارة الإمارات

وأمس الأربعاء، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه التوجه إلى الإمارات الخميس، مؤكداً أن الزيارة تأجلت. لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار الجاري.

وقال نتنياهو وهو رئيس حزب “الليكود” في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): لن أسافر إلى أبوظبي. قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقا”.

استياء إماراتي

وفي سياق ذي صلة، قالت القناة (12) الخاصة إن هناك حالة من الاستياء في الإمارات، من استغلال نتنياهو لاسم. ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في حملته الانتخابية.

وأشارت إلى أن الإمارات تفاجأت بتصريح نتنياهو، الإثنين، لإذاعة الجيش بأن بن زايد تطوع باستثمار 40 مليار شيكل. في إسرائيل (12 مليار دولار).

واستدلت بتغريدة نشرها مستشار رئيس الإمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق أنور قرقاش، في وقت. سابق الأربعاء، على حسابه بتويتر.

زيارة نتنياهو للإمارات

وخطط نتنياهو لزيارة الإمارات أكثر من مرة، منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين، في أغسطس/آب الماضي. كان آخرها الخميس الماضي.

لكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه، بسبب خلافات، تم حلها لاحقا.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب من العام الماضي. ووقعتا على الاتفاقيات الإبراهيمية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه في البيت الأبيض.

وتشهد العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية تعاونا على أصعدة عدة منها الجانب التجاري والاستثماري والرياضي والسياحي.

الزيارة قبل الانتخابات

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن “الإمارات لم تحاول كثيراً إخفاء الإشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو بأنه غير مدعوّ لزيارتها قبل الانتخابات”.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الزيارة السابقة التي كانت محددة الأسبوع الماضي لنتنياهو، تقررت فقط بعد ضغط. كبير جداً على الإمارات. مارسه رئيس الموساد يوسي كوهين، بعد أن أرسله رئيس الحكومة من أجل أن يوافقوا على استقباله قبل الانتخابات.

الأمر نفسه حدث الآن مع نتنياهو عندما أراد القيام بزيارة الإمارات قبل الانتخابات، بحسب القناة الإسرائيليّة. التي أكدت أنّ “مثل هذه الزيارة لم تقرر حتى الساعة. لكن نتنياهو أراد جداً أن تحدث ودفع لذلك”.

وأوضحت القناة الإسرائيليّة، أنّ الخلاصة أنه اليوم وبشكل علنيّ قال المسؤول الإماراتي أنور قرقاش: “نحن لا نريد أن نتدخل في السياسة والانتخابات في إسرائيل

وأضافت قناة “كان”: “يبدو أن نتنياهو فهم أنهم لا يريدون استقباله قبل الانتخابات ويريدون تأجيلها”.

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