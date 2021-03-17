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وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي تصدم الجزائريين .. هذا هو سبب الوفاة الحقيقي

كتب وطن
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في خبرٍ صدم الجزائريين، أعلن عن وفاة الفنانة ريم غزالي عن (39 عاما) وهي نجمة برنامج “ستار أكاديمي3 “، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث فارقت الحياة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

سلمى غزالي تنعى شقيقتها ريم 

ونعت سلمى غزالي في فيديو مؤثر شقيقتها ريم، وقالت وهي تبكي:” منذ دقائق قليلة، غادرتنا غزالة الجزائر.. الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم..ما فارقتني الإبتسامة لأني أعرف أن الله اكرم وأرحم واختار لك الأحسن”.

كما وطلبت سلمى غزالي من المتابعين الدعاء لشقيقتها ريم بالرحمة.

وقالت: أنا متأكدة ربنا رح يعطيها اشياء كثير حلوة وطيبة .

زوج ريم: من أهل الجنة ان شاء الله

كما نعى زوج الفنانة الشابة ريم، زوجته الراحلة بحزن بالغ.

وكتب على صفحته: “ربي يرحمك يا مرتي لعزيزة ان شاء الله من أهل الجنة”.

ريم غزالي بالسرطان 

وكانت الراحلة قد أعلنت خبر اصابتها بمرض السرطان في رأسها في نوفمبر 2019.

كما خضعت غزالي لعملية جراحية بفرنسا وتابعت علاجها هناك.

حزن واسع 

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وفور الإعلان عن وفاة الفنانة الجزائرية، تصدّر اسمها مواقع التواصل، ونعاها مشاهير ومغرّدون جزائريون بعبارات حزينة .

وقالت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة: “انا لله وانا اليه راجعون خبر صادم و محزن و كئيب. رحلت ريم عن هذه تاركة ابتسامتها الجميلة و روحها الطيبة و حسرة في قلوب أهلها و محبيها. الله يرحمك و يصبر قلب ميمتك و اخواتك. عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك لله يرحمك و يوسع عليك”.

فيما نعاها المعلق الرياضي الجزائري المشهور حفيظ دراجي وغرّد: الفنانة الجزائرية “ريم غزالي” في ذمة الله. الله يرحمك ويحسن إليك”.

كما كتبت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: “الفنانة الجزائرية ريم غزالي في ذمة الله… لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم….الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان…. خبر مؤلم”.

أما الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي فقالت معلقة على فيديو سلمى غزالي المؤثر الذي نعت فيه شقيقتها ريم: “لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون”.

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