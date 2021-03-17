مفاجأة من العيار الثقيل نادي عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو والواسطة بيليه

وسط التقارير في وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت عن قرب رحيله عن فريق يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري. على الرغم من الأرقام القياسية.

التي يحققها اللاعب والأداء الجميل مع الفريق. وكذلك على صعيده الشخصي خلال مسيرته الاحترافية مع النوادي الأوروبية التي لعب معها.

#هات_إذنك

••ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو و طلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة و أن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي

••مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه ب٧٧٠ هدف pic.twitter.com/oC6MST4rFy — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 15, 2021

لكن نادي عربي لم تكشف هويته بعد. قد دخل من أجل الحصول على خدمات اللاعب داخل صفوف فريقه. والتعاقد معه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً، في موسم الصيف المقبل.

التفاوض مع رونالدو

وكشف الإعلام الرياضي السعودي سعود الصرامي. في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” نادي عربي قد دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع مع اللاعب كريتسيانو رونالدو”.

الواسطة بيليه

كما وبين الرياضي الصرامي، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية. قد طلب منه من قبل النادي العربي. بإقناع اللاعب رونالدو بالانضمام إلى صفوفه.

بسبب عشقه واحترامه لبيليه 🙏

رونالدو يوضح لماذا تأخر في الإعتراف بكونه هداف كرة القدم التاريخي⚽️🔝

وبيليه يرد🗣

من أسطورة تاريخية لأخرى🤝

كرة القدم أساسها الإحترام🥺⚽️ pic.twitter.com/diDGlXZWKO — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 14, 2021

في ظل حصول بيليه على عضوية شرفية للنادي العربي الذي لم يكشف عنه اللاعب عن تغريده. من أجل التفاوض مع رونالدو.

الانتقادات الواسعة

وقد تلقى النجم البرتغالي رونالدو لانتقادات واسعة على مدار الأسبوع الماضي من قبل وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية. على إثر فشل الدون رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 من المسابقة.

الأعظم كريستيانو رونالدو يكتسح ميسي وبيليه والراحل مارادونا ويفوز بتصويت سكاي سبورت اعظم لأعب في التاريخ . pic.twitter.com/gZQFJUtcq9 — 🕸 (@NNO_Rm) November 27, 2020

كما وكشف عدد من التقارير الصحفية، عن إمكانية رحيل اللاعب رونالدو، مع نهاية الموسم الجاري. مع الأحاديث التي ربط بعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

كريستيانو رونالدو يتخطى اهداف الاسطورة بيليه الرسمية

رونالدو ٧٥٨ وبيليه ٧٥٧ pic.twitter.com/1QNfgrn7IF — ADP1897 (@ADPforzajuve) January 3, 2021

الصحافة الفرنسية والإسبانية

كما ونشرت من جديد صحيفة ليكيب الفرنسية بشأن رونالدو، قائلة ً: ” فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.”.

وأردفت الصحيفة، ” رئيس الريال لا يزال غاضباً من اللاعب البرتغالي رونالدو، لأنه أفسد ليلة كييف بإعلان رحيله. بعد الفوز مباشرة”.

#ريال_مدريد_كاشيما

• فقط كريستيانو رونالدو وبيليه هما من سجلا هاتريك في تاريخ نهائيات مونديال الأنديه " بمختلف مسمياته " pic.twitter.com/2BWlKMhHnX — ‏﮼دون (@DonAlzid) December 18, 2016

بينما كشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية في خبر لها بشأن رونالدو، قائلةً: ” منذ رحيل الدون رونالدو، فقد سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 77 هدفاً، ولم يسجل أي من زملائه حتى نصف أهدافه”.

المغادرة بالمجان

كما وتحدثت صحيفة أس الإسبانية، ” قد يسمح فريق يوفنتوس الإيطالي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة النادي مجاناً هذا الصيف. من أجل التخلص من راتبه المرتفع، مردفه أن فريق الريال لا يفكر في التعاقد مع رونالدو من جديد إلا بخفض راتبه”.

الراتب الضخم للدون رونالدو

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم.

كما أنها قد حددت الخيار البديل له. وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : " قيمة كريستيانو رونالدو تقارن بميسي ومارادونا وبيليه " . pic.twitter.com/6TDZ8qy76c — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 4, 2018

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

انضمام الدون إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني. بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

✏️ الأهداف الرسمية مع المنتخب دون احتساب المباريات الودية : [67] كريستيانو رونالدو

[60] نيمار وبيليه

[58] مارادونا وبيله

[51] ميسي ونيمار

[50] نيمار وسواريز

[49] ميسي ومارادونا pic.twitter.com/riJuYlJ9Iq — Insider Real (@RMCFarab) June 16, 2018

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

رودريجو نجم ريال مدريد 🗣 "كريستيانو رونالدو هو لاعبي المفضل، كنت أتمنى اللعب بجواره، وبيليه، والظاهرة رونالدو، وزيدان وكارلوس" ✨🔥 "اللعب بجوار هازارد كان حلمًا بالنسبة لي، لكنه تحقق لأنّه أحد اللاعبين الذي أقتدي بهم، إنّه لمن الشرف مشاركته غرفة الملابس" 💫💥 pic.twitter.com/1syzBC22uT — جول العربي – Goal (@GoalAR) July 25, 2020

كما ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفه: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

هاتريك رونالدو والرقم قياسي جديد

كما ورد الدون على كل الانتقادات بالترجمة عملياً في مباراته ضد منافسه كالياري وتسجيله الهاتريك. في أول مباراة له بعد خروج من دوري أبطال أوروبا.

ليصبح بذلك الهداف التاريخي في عالم كرة القدم برصيد 770 هدفاً. ليحطم بذلك رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى 767 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية.

فينابلس: "لقد رأيت دييغو مارادونا وبيليه وليونيل ميسي لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو يحطمهم جميعاً، هو الافضل على الإطلاق". pic.twitter.com/yv4goz0PSY — Insider Real (@RMCFarab) June 18, 2018

ويتربع النجم البرتغالي رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، خلال منافسات الموسم الجاري مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً. في منافسه مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفاً.

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