بيليه يتدخل من أجل إقناع رونالدو بالتعاقد مع نادي عربي بعد الطلب منه
بيليه يتدخل من أجل إقناع رونالدو بالتعاقد مع نادي عربي بعد الطلب منه
Imageرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل نادي عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو والواسطة بيليه

كتب وطن
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وسط التقارير في وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت عن قرب رحيله عن فريق يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري. على الرغم من الأرقام القياسية.

التي يحققها اللاعب والأداء الجميل مع الفريق. وكذلك على صعيده الشخصي خلال مسيرته الاحترافية مع النوادي الأوروبية التي لعب معها.

لكن نادي عربي لم تكشف هويته بعد. قد دخل من أجل الحصول على خدمات اللاعب داخل صفوف فريقه. والتعاقد معه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً، في موسم الصيف المقبل.

التفاوض مع رونالدو

وكشف الإعلام الرياضي السعودي سعود الصرامي. في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” نادي عربي قد دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع مع اللاعب كريتسيانو رونالدو”.

الواسطة بيليه

كما وبين الرياضي الصرامي، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية. قد طلب منه من قبل النادي العربي. بإقناع اللاعب رونالدو بالانضمام إلى صفوفه.

في ظل حصول بيليه على عضوية شرفية للنادي العربي الذي لم يكشف عنه اللاعب عن تغريده. من أجل التفاوض مع رونالدو.

الانتقادات الواسعة

وقد تلقى النجم البرتغالي رونالدو لانتقادات واسعة على مدار الأسبوع الماضي من قبل وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية. على إثر فشل رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 من المسابقة.

كما وكشف عدد من التقارير الصحفية، عن إمكانية رحيل اللاعب رونالدو، مع نهاية الموسم الجاري. مع الأحاديث التي ربط بعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

الصحافة الفرنسية والإسبانية

كما ونشرت من جديد صحيفة ليكيب الفرنسية بشأن رونالدو، قائلة ً: ” فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.”.

وأردفت الصحيفة، ” رئيس الريال لا يزال غاضباً من اللاعب البرتغالي رونالدو، لأنه أفسد ليلة كييف بإعلان رحيله. بعد الفوز مباشرة”.

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بينما كشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية في خبر لها بشأن رونالدو، قائلةً: ” منذ رحيل الدون رونالدو، فقد سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 77 هدفاً، ولم يسجل أي من زملائه حتى أهدافه”.

المغادرة بالمجان

كما وتحدثت صحيفة أس الإسبانية، ” قد يسمح فريق يوفنتوس الإيطالي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة النادي مجاناً هذا الصيف. من أجل التخلص من راتبه المرتفع، مردفه أن فريق الريال لا يفكر في التعاقد مع رونالدو من جديد إلا بخفض راتبه”.

الراتب الضخم للدون رونالدو

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم.

كما أنها قد حددت الخيار البديل له. وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

انضمام الدون إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني. بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

كما ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفه: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

هاتريك رونالدو والرقم قياسي جديد

كما ورد الدون على كل الانتقادات بالترجمة عملياً في مباراته ضد منافسه كالياري وتسجيله الهاتريك. في أول مباراة له بعد خروج من دوري أبطال أوروبا.

ليصبح بذلك الهداف التاريخي في عالم كرة القدم برصيد 770 هدفاً. ليحطم بذلك رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى 767 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية.

ويتربع النجم البرتغالي رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي، خلال منافسات الموسم الجاري مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً. في منافسه مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفاً.

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