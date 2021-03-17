ما قصة كتاب “عمان المجهولة” الذي سرقته دار نشر خليجية وأثارت غضب العمانيين

أقدمت دار نشر في إحدى الدول الخليجية على سرقة حقوق فكرية من كتاب (Unknown Oman عمان المجهولة)، والذي يعد أول كتاب في تاريخ عمان، يترجمه المترجم العماني الراحل محمد أمين.

وبحسب ما قال الناشط محمد الشغيلي، فإنه مؤخرا قامت دار نشر خليجية ـ لم يسمها ـ بإصدار طبعة جديدة من الكتاب.

كتاب (Unknown Oman عمان المجهولة) أول كتاب في تاريخ عمان يقوم بترجمته المترجم العماني محمد أمين رحمه الله.

موخرا قامت دار نشر خليجية باصدار طبعة جديدة من الكتاب،وبعد مراجعتنا لنسختهم اتضح بأنهم نقلوا نفس الترجمة،ووضعوا اسم مترجم آخر،بينما الاختلاف بين الترجمتين في كلمات محدودة. pic.twitter.com/pgzjHNOTRN — محمد الشعيلي (@m_alshuaili) March 17, 2021

وأوضح أنه “وبعد مراجعتنا لنسختهم اتضح بأنهم نقلوا نفس الترجمة، ووضعوا اسم مترجم آخر، بينما الاختلاف بين الترجمتين في كلمات محدودة”.

وتابع “الشغيلي” في سلسلة تغريداته حول الموضوع مستذكراً موقفاً مشابهاً ومنتقدا سطو دار النشر الخليجية على حقوق الترجمة.

حيث قال: ” على عكس ما فعلته الدار العربية للموسوعات، عندما قامت بإصدار نسخة جديدة من كتاب (Oman since 1856). للأمريكي روبرت لاندن، والذي كان ايضا محمد أمين عبدالله أول من ترجمه للعربية. حيث أصدرت الدار نسخة بترجمة جديدة. مختلفة عن ترجمة النسخة التي لأصدرتها وزارة التراث والثقافة سابقا”

على عكس مافعلته الدار العربية للموسوعات، عندما قامت باصدار نسخة جديدة من كتاب (Oman since 1856) للأمريكي روبرت لاندن، والذي كان ايضا محمد أمين عبدالله أول من ترجمه للعربية.

حيث اصدرت الدار نسخة بترجمة جديدة، مختلفة عن ترجمة النسخة التي اصدرتها وزارة التراث والثقافة (سابقا). pic.twitter.com/P40WNAK6qO — محمد الشعيلي (@m_alshuaili) March 17, 2021

وتفاعل العمانيون مع هذه السرقة الفكرية للكتاب العماني التاريخي.

وبعد البحث والتدقيق من قبل (وطن) حول اسم المترجمة ” رنا خياط” المطبوع على النسخة الجديدة، وحول دار النشر التي قامت بنشرها.

تبين أنها دار نشر في دولة البحرين، واسمها “فراديس” للنشر والتوزيع.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: ” ممكن دكتور تسمي دار النشر ودوله التي تنتمي لها لأنه هذا يعتبر سرقه فكريه”.

وتابع: “وأيضا عنوان الكتاب غير بطريقه غريبة وغير مهذبه عمان المجهولة ولا يجهل عمان وتاريخها الضارب في أعماق التاريخ غير جاهل. فتاريخ العماني علم عمان حضارة أثرت في الحضارات الأخرى وله شواهد راسية يراها من فيه بصيرة”.

فيما لم يتضح إلى الآن ماهية الأسباب التي دفعت دار النشر البحرينية لسرقة الحقوق الفكرية لكتاب مثل هذا.

سرقات إماراتية سابقة

ويشار أيضا إلى أنه في الفترة الأخيرة تجاوزت دولة الإمارات حدودها بحق جيرانها عبر سلسلةٍ من التصرفات الاستفزازية الهادفة. إلى سرقة تاريخ عُمان وشخصيات عُمانية تاريخية ونسبها إليها.

واعتبر المحلل السياسي العُماني عبد الله الغيلاني، في تصريحات سابقة له أن “التجاوزات الإماراتية والسلوك الرسمي للحكومة الإماراتية. نوع من العدوان السياسي والجغرافي على التراث العُماني”.

وتعمدت الإمارات سرقة حضارة “مجان” العُمانية وأدرجتها في مناهجها الدراسية تحت اسم “حضارة مجان في دولة الإمارات”.

وهو ما أثار قبل فترة حالة من الغضب العارم امتدت من عُمان إلى جارتها اليمن.

ضم محافظة مسندم العمانية

كما وسبق أن عرضت الإمارات خريطة “مشوهة” في متحف اللوفر الجديد في أبو ظبي، أظهرت ضم محافظة مسندم العُمانية إلى حدودها.

المهلب بن أبي صفرة

وأثارت الإمارات أيضا غضب العمانيين مؤخرا، عبر انتاجها المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، في محاولة للسطو على التاريخ العماني. بنسب هذه الشخصية إليهم.

من جهة أخرى وجّهت سلطنة عمان الطلبة العمانيين بعدم الالتحاق ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي بجامعة أبوظبي.

وأصدرت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي قرارا. نص على قيام الملحق الثقافي العماني بأبوظبي بتوجيه الطلبة العمانيين بعدم الالتحاق ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي في جامعة أبوظبي.

كما وأصدرت اللجنةُ قراراً بعدم تصديق شهادات دبلوم التأهيل التربوي من قبل الملحق الثقافي للطلاب الملتحقين بعد صدور. قرار منع الالتحاق بالبرنامج المذكور بالمؤسسة المذكورة.

وفي السياق ألغت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل. في مجال الأوراق المالية في السلطنة.

وتقرر شطب قيد البنك من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال. وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص، مشيرةً إلى أنّ الإلغاء جاء بناءً على طلب من البنك.

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