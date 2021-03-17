في عقوبة تعرض لها اللاعب العراقي ” إبراهيم بايش” 20عاماً، في صفوف فريق القوة الجوية. بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك منافسه الزوراء، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

لجنة الانضباط والعقوبة

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي لها، فرضها عقوبة قاسية بحق لاعب فريق القوة الجوي العراقي إبراهيم بايش. بسبب طريقة الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في مرمى شباك الزوراء العراقي.

كما وأردفت لجنة الانضباط بيان لها، قائلة ً: ” بعد الاطلاع على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها. وكذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الصور والفيديو المنتشرة عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب الوسط في فريق القوة الجوية ” إبراهيم بايش” باحتفاله بالهدف”.

عقوبة الإيقاف والغرامة المالية

وبينت لجنة الانضباط، أنه حركة اللاعب العراقي ” بايش” وارتكابه هذه الحركات تعد محرمة وممنوعة محلياً ودولياً، كما قرر معاقبة اللاعب بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها. بالإضافة إلى فرض الغرامة المالية عليه قدر قيمتها مقدارها 3 ملايين دينار عراقي.

انضمام اللاعب إلى القوة الجوية

كما وانضم اللاعب في صفوف فريق القوة الجوية فيس عام 2018م كلاعب وسط. قادماً من ناديه السابق الزوراء العراقي. بالإضافة إلى انضمامه إلى صفوف المنتخب العراقي ” بلاد الرافدين” في عام 2017م.

تفاصيل بيان لجنة الانضباط الصادرة بحق اللاعب من الاتحاد العراقي لكرة القدم

نتيجة المباراة

كما وخاض فريق القوة الجوية أمام منافسه الزوراء. ضمن منافسات الأسبوع ال24 من الدوري العراقي الممتازة لكرة القدم. كما وسجل هدفي اللقاء “إحسان حداد” في الدقيقة ال46 مع نهاية منتصف نهاية الشوط الأول من المباراة.

لجنة الانضباط تقرر معاقة اللاعب "ابراهيم بايش" (٣) مباريات مع غرامة مالية (٣) ملايين دينار . pic.twitter.com/HkxN7JPi1v — عراق كيكرز (@iraq_keekers) March 15, 2021

وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب الموقوف العراقي ” إبراهيم بايش” في الدقيقة ال75 من مجريات الشوط الثاني. فيما حاول الفريق المنافس تقليص الفارق لكنه فشل في تحقيق ذلك. لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين دون رد.

كما وحقق فريق القوة الجوية خلال منافسات الدوري العراقي الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 مبارايات. بينما تلقى الخسارة في 3 مباريات.

شركة الاضواء تقرر نقل 7 مباريات من الجولة الـ 24 من دوري الكرة الممتاز .

الكرخ vs السماوة

امانة بغداد vs القوة الجوية

الشرطة vs الديوانية

الميناء vs نفط البصرة

اربيل vs نفط الوسط

الزوراء vs الحدود

نفط ميسان vs النجف pic.twitter.com/XgldhdJnzS — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) March 12, 2021

على عكس فريق الزوراء الذي حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلها. بينما خسر في مباراتين في منافسات الدوري العراقي للموسم الجاري لهذا 2020-2021م.

هدافي الدوري العراقي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري العراقي اللاعب أيمن حسن في صفوف فريق القوة الجوية المتصدر لمنافسات الدوري المحلي برصيد 14 هدفاً. فيما يحتل اللاعب مهند كرار في فريق الزوراء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 11 هدفاً.

كما وجاء في المركز الثالث من الترتيب حسين يونس اللاعب في صفوف فريق الميناء العراقي برصيد 10 أهداف. فيما تساوى كلاً من: علاء عبد الزهرة ومحمد الجميلي ومنار طه في المركز الرابع من الترتيب برصيد 9 أهداف.

ادارة القوة الجوية تستأنف قرار عقوبة بايش من قبل لجنة الانضباط pic.twitter.com/Uvodr8NuEf — الله الوطن الجوية (@Airforce1931) March 15, 2021

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب حمادي أحمد في صفوف فريق القوة الجوية برصيد 8 نقاط خللا منافسات الدوري العراقي للدرجة الممتاز.

ترتيب الدوري العراقي

كما ويتربع فريق القوة الجوية على صدارة ترتيب الدوري العراقي لكرة القدم برصيد 53 نقطة. بينما جاء في وصافة الترتيب بالمركز الثاني فريق الشرطة العراقية برصيد 46 نقطة.

فيما جاء فريق النجف العراقي في ثالث الترتيب متساوياً بنفس عدد النقاط مع فريق النجف. وفي المركز الرابع من الترتيب جاء فريق الزوراء بفارق نقطتين برصيد 44 نقطة.

أما في المركز الخامس من جدول الترتيب للدرجة الممتازة العراقي نفط الوسط برصيد 39 نقطة. كما وجاء في سادس الترتيب فريق النفط برصيد 35 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق زاخو برصيد 34 نقطة. أما في المركز الثامن من الترتيب فريق نفط ميسان برصيد 32 نقطة.

كما وجاء في المركز التاسع من جدول الترتيب فريق بغداد برصيد 30 نقطة. وفي عاشر الترتيب حل فريق الكرخ بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ترتيب فريق الميناء في الدوري

وجاء فريق الميناء العراقي في المركز الحادية عشر من الترتيب برصيد 27 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق نفط الجنوب في المركز الثاني عشر.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق الصناعات الكهربائية برصيد 26 نقطة من الترتيب. مع تراجع فريق أربيل في المركز الرابع عشر بفارق نقطة وحيد برصيد 25 نقطة.

مع تساوي فريق الديوانية الذي يحتل في المركز الخامس عشر من الترتيب بنفس النقاط مع المركز السابق. وبفارق نقطتين مع فريق الكهرباء برصيد 23 نقطة. وفي المركز السابع عشر يأتي فريق القاسم برصيد 22 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة الطلبة من جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز فريق الطلبة برصيد 21 نقطة. وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق الحدود برصيد 19 نقطة. متساوياً مع صاحب المركز الأخير في ذيل الترتيب من الترتيب فريق السماوة.

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