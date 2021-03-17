الكويت تعلن هذا القرار العاجل بشأن القادمين من سلطنة عمان وقطر

أعلنت دولة الكويت اليوم، الأربعاء، عن تطبيق نظام “MUNA” لشهادات فحص PCR الخاص بفيروس كورونا، للقادمين من سلطنة عمان و قطر.

وقال الطيران المدني الكويتي بأن هذا القرار بتطبيق النظام سيتم اعتماده اعتباراً من تاريخ 27 آذار/مارس الجاري، على كافة القادمين من هاتين الدولتين.

دولة الكويت:

الطيران المدني": تطبيق نظام MUNA لشهادات فحص #PCR للقادمين من السلطنة و قطر وذلك اعتباراً من 27 مارس الجاري. pic.twitter.com/0pCq0ujAFS — Just_IN_Oman | ورَد الآن من عُمان (@Just_in_Oman_) March 17, 2021

الكويت تمنع غير المواطنين من دخول البلاد جوا

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت وقف السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد خلال شهر شباط الماضي. مع بعض الاستثناءات، في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما قالت الإدارة، في بيان نشرته عبر “تويتر”: “يمنع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد الموافق (7 فبراير) 2021/2/7.

ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم”.

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا حيث سجلت البلاد خلال الأيام الماضية ارتفاعا لمؤشر الإصابات. بالمرض الذي وصل الأحد إلى مستوى 962 حالة.

الكويت تستنفر

كما استنفرت الكويت كل إمكانياتها الطبية من أجل السيطرة على وباء كورونا بعد ارتفاع نسبة الذين يتلقون. العلاج في العناية المركزة. بالمستشفيات 100 بالمائة وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضحت أن التنسيق مكثف بين وزارة الصحة ومختلف الهيئات الصحية لمواجهة الموقف بعد أن “قرعت الحالات. الجديدة، البالغة نحو 6 آلاف. إصابة في 6 أيام، ناقوس الخطر، ومع ارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100 بالمائة”. فضلا عن تدني معدلات الشفاء من الوباء.

كما حذرت وزارة الصحة من أن “الأمور بهذا التصاعد معرضة لتكون خارج نطاق السيطرة”.

وأن “الأجهزة المعنية بمواجهة “كورونا” في أقصى درجات التأهب” حاليا بعد الارتفاع المقلق لعدد الإصابات اليومية.

فيما تتواصل عملية التطعيم باللقاح التي ابتدأت بعمال الصحة والمسنين وذوي الأمراض المزمنة الخطيرة.

1314 إصابة جديدة و7 وفيات

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 1314 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 212169 حالة.

كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة- إنه تم تسجيل. سبع حالات وفاة لیصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى الآن 1186 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية شفاء 1314 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 196821 حالة.

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