السياسي الكويتي ناصر الدويلة
السياسي الكويتي ناصر الدويلة
Videoالهدهد

السياسي الكويتي ناصر الدويلة يترك الكويت بعد أن ضاق ذرعاً من الملاحقات القضائية

كتب وطن
0

أعلن النائب السابق في ، ناصر الدويلة، عن هجرته لخارج الكويت، مرجعاً ذلك إلى المضايقات والملاحقات القضائية التي طالته الفترة الماضية.

الرحيل عن أرض الكويت الغالية

وقال الدويلة، وفق مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية ورصدته “وطن”: “من أرض الكويت الغالية ومطارها. الدولي أغادر البلاد واسأل الله أن يكون لي عوداً قريبا باذن الله في حال أحسن من هالحال”.

وأضاف الدويلة: “أنا خرجت من الكويت بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية أكثر من مرة احلت للقضاء. دخلت السجن ودفعت غرامات والأمر مستمر”.

وتابع: “بالتالي أصد وجهي عن الربع واضح أنه مو طايقيني وراح اطلع في أرض الله الواسعة وأتمنى أن يحفظ الله الكويت وشعبها”.

رسالة لجميع أهل الكويت

كما أكمل: “أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تكون مواطنين صالحين وحافظوا على بلدكم ومكتسباتكم ودستوركم. وحقوقكم وحرياتكم”.

واستكمل: “هذه فترة من فترات الزمن لا بد أن تنتهي وستعود الحياة لأفضل مما كانت عليه”.

ناصر الدويلة والنيابة العامة

وفي تغريدة أخرى، قال الدويلة: “لم تنتهي النيابة العامة من رفع القضايا ضدي ولم يكفها صدور احكام بالسجن. علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها”.

كما أضاف: “واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيً بنفسي عن الأذى وفي الأرض منأً للكريم عن الأذى وفيها لمن رام الغنى متحول. مع السلامة والله يحفظ الكويت وشعبها”.

مع كلمة ناصر الدويلة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع السياسي الكويتي، معبرين عن رفضهم لاتخاذه مثل هذا القرار المفاجئ.

اقرأ أيضاً

“اسكت يا تراب”.. عندما عنف أحمد السعدون ممثل العراق بالبرلمان الدولي عقب تطاوله على الكويت

طالبات في جامعة الكويت يُجبرن على نزع عباءاتهن قبل دخول الامتحانات

لماذا قال الدكتور عبدالله النفيسي إن القرار في الكويت “انفعالي وغير رشيد”؟

قضايا سابقة

وفي وقت سابق، السياسي الكويتي البارز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد حديثه عن القضايا. التي تعرض لها في مسيرته السياسية.

وقال الدويلة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدتها (وطن)، بعدما أعلن عن استدعاء له قبل يومين. بأنه وصل من عمره خمسة وستون عاما.

وتابع:” قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم أمن دولة، وكل تهمة أحضر فيها أمام النيابة وأول درجة والاستئناف. والتمييز وادفع كفالات. وغرامات وتعهدات حتى ارهقت”.

كما تابع البرلماني الكويتي السابق: “عندما ظننت أنني تجاوزت تلك القضايا ودخلت السجن ودفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد”.

استدعاء أمن الدولة

يشار إلى أنه قبل عدة أيام قال السياسي البارز ناصر الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في الكويت استدعته للتحقيق. في قضية جديدة، لا يعرف عنها أية تفاصيل. حسب قوله.

كما أضاف الدويلة في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”:” سأطلب من المحكمة امهالي وقتاً لأقرأ الاتهام والوقائع حتى اعد دفاعي. وبلا شك انني اواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث “.

براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أيدت محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية. وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات. من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“اسكت يا تراب”.. عندما عنف أحمد السعدون ممثل العراق بالبرلمان الدولي عقب…

حياتنا

طالبات في جامعة الكويت يُجبرن على نزع عباءاتهن قبل دخول الامتحانات

الهدهد

لماذا قال الدكتور عبدالله النفيسي إن القرار في الكويت “انفعالي وغير…

حياتنا

سارة الكندري لم تتوب بعد: “شاهدوا جمال خصلات شعري الخيالية”!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More