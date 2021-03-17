عادت عارضة الأزياء السعودية مودل روز إلى إثارة الجدل من جديد واستعراض جسدها بطريقة تستفز السعوديين كونها تخالف عاداتهم وتقاليدهم المحافظة.

الروح بدلاً من الجسد!

ونشرت مودل روز صورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلالها في حمام منزلها، وكشفت عن بطنها وصدرها. معلقة: “لو أن أعيننا ترى الروح بدلاً عن الجسد، كم كانت ستكون الفكرة عن الجمال مختلفة”.

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وجددت صورة مودل روز هجوم السعوديين عليها، مطالبينها بعدم ذكر المملكة في تعريفها عن نفسها. ورأوا أنها تتمادى تدريجياً في التعري، خاصة بعد صورها الأخيرة.

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مودل روز بدون بنطلون

وتمادت مودل روز بجرأتها قبل أسابيع وظهرت بدون “بنطلون” في أحد فيديوهاتها.

ونشرت مودل روز حينها فيديو عبر “سناب شات” وهي تُمسك مشروب طاقة ثم تضعه فجأة وتقوم بالرقص. وللوهلة الأولى تظهر بتيشرت واسع يغطيها بشكل كامل، وفجأة يتبين أنها بدون “بنطلون”، وترتدي ملابس داخلية فقط، وتبدأ بالرقص غير مبالية بجرأتها.

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أنا مثيرة وأعلم

ونشرت مودل روز قبلها بأيام مجموعة صور عبر “انستجرام” ظهرت خلالها كعادتها بملابس جريئة تكشف أكثر. مما تغطي وعلقت عليها: “أنا سكسي ومثيرة وأعلم ذلك”.

كما سخر الناشطون من ثقة مودل روز بنفسها، خاصة أنها ليست بذلك الجمال والجاذبية بحسب تعبيرهم. وقالوا إنها تعمد فقط للإثارة والتعري من أجل لفت الأنظار إليها.

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من هي مودل روز؟

ومودل روز اسمها الحقيقي “روزانا” ولكنّها تُعرف باسم “روز”، ووُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، والدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل.

كما عاشت مودل روز طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض، وقررت الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية . بهدف دراسة التصميم الداخلي.

و بدأت مودل روز نشاطها في عروض الأزياء عام 2013، وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه بعد . أن شاركت في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات التجارية.

وتعتبر نسبة مشاهدات مودل روز الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في الانستغرام ووصل عددهم إلى أكثر من 12 مليون متابع.

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