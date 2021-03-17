أشرف زكي غاضب بسبب جيهان فاضل وهذا ما كشفه وصدم الجميع!

بعد أنباء حول عمل الفنانة المصرية جيهان فاضل بأحد المحال في كندا كبائعة، كشف نقيب الفنانين في مصر، أشرف زكي أن علاقته بها انقطعت منذ سنوات.

جيهان لم تدفع اشتراكات النقابة

وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه لا يعلم ما إذا كانت جيهان فاضل قد اعتزلت الفن أم لا. مشيراً إلى أنها لم تدفع اشتراكات النقابة الخاصة بها لعدة سنوات ولذلك تم رفعها من كشوفات النقابة.

وعبر أشرف زكي عن استيائه لما تم تداوله حول التضييق على الفنانة جيهان فاضل بسبب مواقفها السياسية. وقال: “مصر لم تضيق على أبنائها، وتسمح بالعمل للجميع، ونرحب بها وبأبنائها في أي وقت وفي أي لحظة”.

مرحباً بعودتها في أي وقت!

وأضاف زكي: ” كل ما يقال أن جيهان فاضل هاجرت وعملت بالخارج نظير موقفها السياسي غير صحيح، والدليل. على ذلك أنها عملت في عام 2015 بمسلسل “تحت السيطرة، أي قبل 6 سنوات من الآن”.

وتابع زكي: “بلدنا مفتوحة لأي فنان أو مبدع ولا مجال للمحاسبة على أي آراء أو أفكار طالما لا يمس الوطن بشيء، لأن الوطن خط أحمر ومن يتعداه لا يلزمنا”.

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل بعد أن نشر أحد الصحفيين صورة للمتجر الصغير الذي تعمل فيه جيهان فاضل ويحمل اسم “طيبة” وهو العمل الثاني لها بعد أن عملت في بداية وجودها في كندا.

جيهان فاضل وثورة يناير

وأعاد نشطاء تداول مقطع فيديو سابق للفنانة فاضل تطالب فيه بإسقاط النظام خلال مشاركتها في مظاهرات. ميدان التحرير .

وعرفت الفنانة جيهان فاضل بتأييدها الكبير لثورة يناير 2011 وشاركت في مظاهرات وفعاليات ثورية.

كما تزوجت جيهان فاضل مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي توفي في عام 2012 بعد أن أنجبت منه ثلاثة أبناء.

“أدرك أنني سأدفع الثمن”

وفي عام 2016، كتبت جيهان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها تدرك بأنها ستدفع ثمن مشاركتها في ثورة 25 يناير .

وجاء قرار جيهان فاضل بالسفر إلى كندا بعد أن ضاق بها الحال عقب مشاركتها في الثورة.

وعانت الممثلة المصرية أزمات مالية متلاحقة بسبب قلة العمل فضلا عن وفاة زوجها عام 2012 .

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