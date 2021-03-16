نتنياهو يكشف عن 12 مليون دولار قدمها محمد بن زايد للاستثمار في إسرائيل

فضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مؤكداً أنه تطوع باستثمار 12 مليون دولار في إسرائيل.

ابن زايد شريك استثماري

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، مع نتنياهو، الذي أكد أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه “يريد أن يكون شريكاً في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا”.

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي حول تصريحات نتنياهو.

إلغاء زيارته لأبوظبي

وألغى نتنياهو أول زيارة رسمية له الخميس للإمارات، على خلفية “صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية”، وفق وسائل إعلام عبرية.

وعقب إلغاء الزيارة، أعلنت الإمارات، الخميس، إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتم الإعلان عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية جرت بين بن زايد ونتنياهو في اليوم ذاته.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما، تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.

شهدت الأوساط الإعلامية الإسرائيلية حالة هجوم كبيرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما تبين إرسال الإمارات طائرة فاخرة له، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب ما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر أن يصل نتنياهو على متن طائرة “فاخرة” أرسلتها له الإمارات.

وقالت الصحيفة العبرية أن الطائرة الفاخرة التي من طراز “Embraer Lineage 1000” تابعة لشركة تملكها العائلة الحاكمة في أبوظبي.

كانت ستقل نتنياهو إلى أبوظبي

موضحة بأن الطائرة حطت في مطار عمان بالأردن، وهي من المفترض أن تقوم بنقل نتنياهو إلى الإمارات.

ولكنها عادت الخميس بعد وقت قصير من إلغاء نتنياهو لزيارته لأبو ظبي، نتيجة المواجهة الدبلوماسية مع الأردن.

ولفتت يديعوت أحرونوت أن الضجة حول الطائرة جاءت بسبب إحتياطات أمنية ضرورية لرحلات رئيس الوزراء. من بينها ضرورة تثبيت منظومة “درع السماء” على الطائرة التي تقوم بنقل نتنياهو في رحلات جوية خارجية.

وتعمل هذه المنظومة على حماية الطائرات من الصواريخ المضادة، وتجمع بين تقنية الليزر الليفي وتكنولوجيا التصوير الحراري.

حيث تقوم بإنتاج إشارة تشويش قوية في عدد من الأطوال الموجية، مما يعمل على انحراف الصواريخ المحمولة على. الكتف التي تسير بالأشعة تحت الحمراء عن مسارها.

وأوضحت الصحيفة العبرية بأن “رحلات رئيس الوزراء يتم تنفيذها بشكل عام من قبل الطيارين الإسرائيليين فقط، أو أولئك الذين. خضعوا لاستجواب أمني من قبل مسؤولو الأمن العام، لأن حياة الجالسين في الطائرة تكون في أيدي الطيارين خلال التحليق”.

وأشارت إلى أن “إحدى رحلات نتنياهو الأخيرة كانت على متن طائرة خاصة لأحد المقربين منه نقلته إلى مدينة نيوم السعودية. حيث التقى بولي العهد السعودي”، وهو ما يخرق قواعد السلامة الأمنية.

ومن جانبه نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون نتنياهو قد خرق الإجراءات الأمنية المتبعة.

وقال معلقاً حول الموضوع: “ليست المرة الأولى، سافر رئيس الوزراء مرات كثيرة على متن طائرات مختلفة. على سبيل المثال سافر. لدى زياراته في الماضي إلى الهند وسويسرا بطائرات محلية وهو ما حدث في أماكن أخرى”.

خلاف نتنياهو والأردن

وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التغطية على الخلاف مع الأردن الذي حال دون إتمام زيارته للإمارات. كاشفاً عن سبب جديد وراء إلغاء الزيارة الأولى إلى أبو ظبي الخميس الماضي.

وألمح نتنياهو، خلال لقاء مع القناة 13، إلى أن “صواريخ فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات. بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي”، قائلا: “صواريخ في سماء السعودية قبل أسبوع”، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها منشأة. نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو: “لا أريد الدخول في التفاصيل”، مضيفا أن “الأردن بحاجة إلى علاقات جيدة مع إسرائيل ليس أقل. من حاجتنا إلى علاقات جيدة معه”.

رئاسة الوزراء الإسرائيلية

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أصدرت بيانا، كشفت فيه “سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات”. التي كانت مقررة الخميس.

وقال البيان، إن “رئيس الوزراء نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات. طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها”.

وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني. إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

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