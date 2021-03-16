موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

في مباراة ستشهد القوة والإثارة وكذلك تحمل في طيتها المفاجأة. وسط الانتظار المرتقب لعشاق وجماهير الأهلي المصري في مصر وأرجاء الوطن العربي.

كما من المقرر أن يخوضها حامل اللقب السابق لدوري أبطال أفريقيا “الأهلي المصري”. دور الجولة الرابعة أمام منافسه الكونغو الديمقراطي فيتا كلوب بطل الدوري المحلي.

موعد المباراة

كما وستقام هذه المرة على ملعب ” الشهداء” الكونغو الديمقراطي الأفريقي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر واليمن والبحرين. والكويت. والحادية عشر بتوقيت دولة الامارات وعمان.

كما وستكون عند الساعة الثالثة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا. وكذلك دولة السودان.

القنوات الناقلة

وكما ستنقل وقائع المباراة القمة بين المنافسين القويين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات ومنافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما ستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 4″. بترد عبر القمر الصناعي النايل سات أفقي 11054. ومعدل الترميز27500. ومعدل تصحيح3/2.

وعلى القمر الصناعي سهيل سات. بتردد عمودي 11585. ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

كما ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين فريق الأهلي المصري ونظيره فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي المعلق المصري أحمد الطيب. العامل في قنوات شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

نتيجة مباراة الذهاب

وخيم التعادل بين فريق الأهلي المصري حامل القب السابق في دوري أبطال أفريقيا ونظيره المنافس “فيتا كلوب” الكونغو الديمقراطي. بهدفين لكلا المنافسين.

🚨الأهلي يرفع إحتجاجًا رسميًا للـ «كاف» على الحضور الجماهيري في مباراة فيتا كلوب للتفاصيل 👈 https://t.co/h5J3XmNmsT pic.twitter.com/xlFdij8Efp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 15, 2021

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي” بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الكونغو الديمقراطي فيتا كلوب بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وكذلك المهاجم المصري محمود عبد المنعم الشهير بلقب ” محمود كهربا”. بسبب العقوبة التي ستغيبه عن الملاعب لمدة شهر كامل لعدم الالتزام.

🗒| اليكم قائمة فريقنا المتجهة للكونغو لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.🦅 🔴| #افريقيا_يا_أهلي#CHAM9IONS pic.twitter.com/bcwacSgR1b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 13, 2021

الخسارة الأولى

في أولى خسارته في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. تلقى حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

المستوى الباهت

كما لم يقدم البطل المصري السابق الأهلي. الأداء الجيد أمام منافسه في المباراة أمام منافسه سيمبا التنزاني. طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين. في الدورة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. الذي خيم على صفوف فريق الأهلي المصري داخل المعلب الرتم البطيء .

تصريح 🔥🔥🔥 محمد الشناوى " قادرون ع العوده الى القاهره

بنقاط مباراة فيتا كلوب وما حدث ف مباراه القاهره لا يتكرر كثيرا لكنها كرة القدم ، ف الموسم الماضى انتظرنا حتى الجولة الأخيره أمام الهلال السودانى لحسم التأهل ثم نجحنا ف تحقيق اللقب . — Runway heart news (@HeartRunway) March 15, 2021

وكذلك لم يصنع فريق الأهلي المصري. أي هجمات جماعية خطيرة أمام الفريق المستضيف التنزاني. كما أن الهدف الوحيد جاء نتيجة التمركز الخاطئ للصفوف خط الوسط في الميدان. الذي نجح فيها هداف الفريق المنافس من تسديد الهدف من مسافة بعيدة على حارس مرمى الأهلي المصري.

الفوز على المريخ السوداني

كما ونجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م. منتصف الأسبوع الماضي.

الدوري المصري

كما ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

جماهير الأهلي واعية..وتدعم لاعبيها.. أيا كان اللي هيلعب فيكم أساسي أمام فيتا كلوب..الكل عنده ثقة فيه 🙏 pic.twitter.com/7CBDA2wgjF — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) March 14, 2021

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 24 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط. الذي يحتل المركز السادس.

" معلول سيغيب عن مباراة فيتا كلوب بسبب شعوره بآلام جديدة ف نفس مكان الإصابه وسيعود أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر .#لفيتا_هنروح_بالعزيمه_والروح pic.twitter.com/XX12lN0Az0 — آبًنُـ‘MeNooآلَآهّلَيَ (@ZeZoosc907) March 12, 2021

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي

كما ويحتل فريق فيتا كلوب في ثالث ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة. بفارق 7 نقاط عن الجار المنافس مازيمبي برصيد 42 نقطة. الذي يتربع على صدارة الترتيب.

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