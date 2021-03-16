بعد أن كان لها تاريخ كبير في دعم الثورة المصرية ومواقف سياسية معتبرة، اعتزلت نجمة التسعينات الفنانة جيهان فاضل التمثيل وهاجرت الى كندا حيث تعمل في متجر لبيع المواد الغذائية في مقاطعة ألبرتا.

حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثيرت بعد أن نشر أحد الصحفيين صورة للمتجر الصعير الذي تعمل فيه الممثلة المصرية ويحمل اسم “طيبة” وهو العمل الثاني لها بعد أن عملن في بداية وجودها في كندا.

وأعاد نشطاء تداول مقطع فيديو سابق للفنانة فاضل تطالب فيه بإسقاط النظام خلال مشاركتها في مظاهرات ميدان التحرير .

وعرفت الفنانة جيهان فاضل بتأييدها الكبير لثورة يناير 2011 وشاركت في مظاهرات وفعاليات ثورية.

كما تزوجت جيهان فاضل مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي توفي في عام 2012 بعد أن أنجبت منه ثلاثة أبناء.

ونفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بسفر الفنانة جيهان أو حتى قرار اعتزال الفن، إذ لم تبلغ النقابة بالأمر من قبل.

“أدرك أنني سأدفع الثمن”

في عام 2016، كتبت جيهان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها تدرك بأنها ستدفع ثمن مشاركتها في ثورة 25 يناير .

وجاء قرار جيهان فاضل بالسفر الى كندا بعد ان ضاق بها الحال عقب مشاركتها في الثورة.

وعانت الممثلة المصرية ازمات مالية متلاحقة بسبب قلة العمل فضلا عن وفاة زوجها عام 2012 .

آخر اعمال جيهان فاضل

لم تشارك فاضل بعد الثورة إلا في 3 أعمال فنية، هي: مسلسل “طيري يا طيارة” 2012 و”موجة حارة” 2013.

وكان آخر أعمال جيهان فاضل الفنية مسلسل “تحت السيطرة” مع الفنانة المصرية نيللي كريم.

وبعدها هاجرت الفنانة الى كندا مع ابنائها وقطعت علاقتها بالوسط الفني، بسبب التضييق عليها في العمل الفني.

فنانون هاجروا بسبب تضييق النظام عليهم

وتعتبر فاضل الفنانة الوحيدة التي خسرت حضورها الفني نظير مشاركتها في ثورة 25 يناير ومعارضتها للنظام الحالي .

وفي هذا السياق، اضطر الفنان المصري خالد أبو النجا الى الهجرة خارج مصر بعد تضييق عليه.

كما استقر الفنان عمرو واكد في فرنسا.

وتكرر الأمر بعد ذلك مع الفنان المصري هشام بعدالحميد والفنان هشام عبدالله والفنان محمد شومان

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