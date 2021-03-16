كويتية تفضح متحرشاً بعدما حرّضها على الفسق والفجور في مواقف جمعية تعاونية!

فضحت كويتية متحرشاً واتهمته بالـ”تحريض على الفسق والفجور والسب والقذف” في مواقف جمعية تعاونية، بعدما طلب منها تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما، بينما تبحث الشرطة الكويتية عن المتهم .

كويتية تفضح متحرشاً

وبعد ان انتهت الشاكية من التسوق داخل سوق مركزي بالعاصمة، وخلال انتظارها عامل التحميل ليضع ما اشترته داخل مركبتها فوجئت بشخص يقف بسيارته إلى جانب سيارتها ويطلب منها ان تعطيه رقم هاتفها للتواصل.

وحينما رفضت الشاكية التجاوب معه وطالبته بالتزام حدود الأدب قام بسبها والهرب.قال مصدر أمني

ونجحت السيدة في أخذ رقم سيارة المتهم وتقدمت ببلاغ الى مخفر الشرطة. وسجلت قضية حملت عنوان “تحريض على الفسق والفجور والسب والقذف”.

كما أكدت المبلغة ان هناك كاميرات داخل مواقف الجمعية يمكن العودة إليها ومراجعة ما صدر عن المدعى عليه.وفق “الأنباء” الكويتية

اتهمت عاملة منزلية كفيلها الكويتي، بهتك عرضها بالعنوة، بعدما أخذها من منزله إلى منطقة صحراوية، بمحافظة الجهراء في الكويت، وفعل جريمته هناك.

وقال مصدر أمني بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الراي” الكويتية، إن العاملة هربت من منزل مخدومها في الجهراء، وذهبت إلى المخفر وأبلغت بأنّ كفيلها أخذها من المنزل، وتوجه بها إلى منطقة صحراوية، حيث قام بهتك عرضها بالإكراه.

وأضافت العاملة من الجنسية الهندية في بلاغها أن كفيلها أعادها بعد هتك عرضها إلى منزله، وزودت رجال الأمن ببياناته.

وبعرض الواقعة على وكيل النائب العام أمر بتسجيل قضية جنائية تحت مسمى هتك عرض بالإكراه، وإحالتها إلى رجال المباحث الجنائية.

كما أمر الوكيل بضبط الكفيل وإحضاره للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

محاولة اغتصاب طفل روماني!

وتكررت حوادث هتك العرض في الكويت مؤخراً، ففي أكتوبر الماضي تعرض طفل روماني من أم كويتية إلى محاولة هتك عرض و اغتصاب فاشلة في منزله من قبل مجهول، وذلك في قرية الفنطاس الساحلية.

وشرع رجال مباحث الفنطاس حينها في البحث عن الشخص الذي حاول افتراس الطفل الروماني الجنسية داخل منزل المجني عليه. وحينما فشل الجاني في مبتغاه سلب هاتف الطفل وهرب الى جهة غير معلومة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية آنذاك، فإن مواطنة (49 عاماً). قالت في بلاغ تقدمت به إن ابنها ويحمل الجنسية الرومانية تعرف على شاب على برنامج سناب شات. وأن الشخص الذي تعرف عليه طلب ان يلتقي به.

واتفق الطفل مع الشاب المجهول أن يأتي الأخير إلى مسكنه، وأشارت الأم أن ابنها أخبرها بأن الشاب نزع ملابسه وطلب أن يمارس الشذوذ معه.