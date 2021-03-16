ضاحي خلفان يرد على منتقديه بشأن حماية مكة بمقال عن تحالف محمد بن سلمان

رد نائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، على انتقادات وجهت له بشأن تغريداته عن حماية مكة المكرمة والكعبة المشرفة من الحوثيين. وذلك في إطار مبادرة الأمير محمد بن سلمان بتشكيل “تحالف إسلامي عسكري” حينما كان وليا لولي العهد.

مقال سابق يعيد ضاحي التذكير فيه

ويعود تاريخ المقال، الذي أشار إليه خلفان، والمنشور في صحيفة “اليوم” السعودية بعنوان “أكثر من 2 مليار ينتظرون التحالف”. إلى عام 2015 عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة لتشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة إسلامية. لمحاربة الإرهاب وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض.

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقاً معها صورة من المقال: “من هاجمني بالأمس. ينظر إلى (اليوم) والمنشور فيها بالأمس”، في إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة “اليوم” السعودية.

من هاجمني بالأمس ينظر الى (اليوم) والمنشور فيها بالأمس… pic.twitter.com/gKrhm5XZbo — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 15, 2021

تغريدات سابقة

وكان خلفان قد قال، في سلسلة تغريدات، الأحد الماضي: “اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من. جميع الجهات واقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة.. حتى تعرف إيران من نكون وكيف نكون”.

وأضاف: “هاتوا الجيوش من جميع الدول الإسلامية إلا إيران في مناورة دفاع عن بيت الله”. وتابع بالقول: “أظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة عندما يكون هدفها احتلال مكة”.

دور إماراتي مشبوه

وفي وقت سابق، كشف المغرد العماني الشهير “الشاهين”، حقيقة الدور الإماراتي المشبوه في اليمن. ومواصلة أبوظبي. توريط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرياض في حرب اليمن الخاسرة. علاوة على التعاون الإماراتي الإسرائيلي بعدد من مناطق اليمن.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، رداً على تصريحات لنائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان. بشأن تحذيراتهم من سعي إيران والحوثيين لهدم الكعبة واحتلال مكة المكرمة.

وقال “الشاهين”: “المسألة لا تحتاج استعراض للقوة بهذا الشكل. إلا لمن كان لازال يحسب للحرب بحساب جيوش الرومان. والمغول أو يجمع الإسبرطيين لحصار طروادة”.

وأضاف: “فذلك يعني التخلي عن كافة أشكال التفوق النوعي والسبق التكنولوجي والتكتيك العسكري والفكر الاستراتيجي”.

🔴وجهة نظر🔴 المسألة لا تحتاج استعراض للقوة بهذا الشكل الا لمن كان لازال يحسب للحرب بحساب جيوش الرومان والمغول أو يجمع الإسبرطيين لحصار طروادة فذلك يعني التخلي عن كافة أشكال التفوق النوعي والسبق التكنولوجي والتكتيك العسكري والفكر الاستراتيجي

يتبع،،،،،،، https://t.co/00j4i5Lrxh — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

طفيليات العقول ووتر الطائفية

واستدرك بالقول: “لكن التغريدة بحد ذاتها إذا ما استثنينا كلماتها الظاهرية ناجحة في استثارة الرأي العام كونها لامست. أهم وتر تعيش عليه طفيليات العقول. وتر الطائفية وهو أسهل المؤثرات والمحفزات. يشترك فيها المعتدل والارهابي. الصاحي والمجنون، المطوع والفاسق، المجرم ورجل الأمن”.

لكن التغريدة بحد ذاتها اذا ما استثنينا كلماتها الظاهرية ناجحة في استثارة الرأي العام كونها لامست أهم وتر تعيش عليه طفيليات العقول ،،،،، وتر الطائفية

وهو أسهل المؤثرات والمحفزات، يشترك فيها المعتدل والارهابي، الصاحي والمجنون، المطوع والفاسق، المجرم ورجل الأمن

يتبع — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

كما تابع: “تكتيك (كله من إيران) ناجح في كل الأوقات لصرف الأنظار عن أمور عدة”.

وأكمل: “لعل النبش في تغريدات ضاحي يثير بعض وجهات النظر التي تتزامن مع انقسام غير مسبوق في قيادات التحالف. على مستوى دول، بعد اتضاح بعض الامور للمملكة العربية السعودية تحديداً”.

تكتيك (كله من إيران) ناجح في كل الاوقات لصرف الانظار عن أمور عدة

ولعل النبش في تغريدات ضاحي يثير بعض وجهات النظر التي تتزامن مع انقسام غير مسبوق في قيادات التحالف على مستوى دول،، بعد اتضاح بعض الامور للمملكة العربية السعودية تحديداً فمالذي يجري على أرض الواقع ؟ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي

وأكمل: “أولاً تفاجأت المملكة بتشغيل مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي في جزيرة سقطرة دون علمها. ولم ترد الدول المعنية على استفسارات متعلقة بتشويش رادارات القطع البحرية الملكية السعودية. والدفاعات الساحلية ووصل الأمر إلى اكتشاف ألغام بالبحر الأحمر تعاملت معها أسلحة بحرية أخرى”.

👈🏻 أولاً،، تفاجأت المملكة بتشغيل مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي في جزيرة سقطرة دون علمها، ولم ترد الدول المعنية على استفسارات متعلقة بتشويش رادارات القطع البحرية الملكية السعودية والدفاعات الساحلية،، ووصل الامر الى إكتشاف الغام بالبحر الاحمر تعاملت معها أسلحة بحرية أخرى — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وأضاف: ” ثانياً مؤخراً تم سحب قوات المرتزقة التابعة لدولة خليجية من شرق افريقيا وإعادة تموضعها في شرق. اليمن وبأعداد كبيرة ومقلقة”.

كما أكمل: “جرى ذلك دون علم الرياض أو التنسيق معها، وبما يغير الكثير من الإجراءات الأمنية والاستخبارية خاصة. أنها تؤثر بشكل مباشر على عمليات القوات السعودية باليمن”.

👈🏻 ثانيا..مؤخراً تم سحب قوات المرتزقة التابعة لدولة خليجية من شرق افريقيا واعادة تموضعها في شرق اليمن وبأعداد كبيرة ومقلقة،،جرى ذلك دون علم الرياض او التنسيق معها، وبما يغير الكثير من الاجراءات الامنية والاستخبارية خاصة أنها تؤثر بشكل مباشر على عمليات القوات السعودية باليمن — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

التوتر بين الرياض وواشنطن

واستكمل: “ثالثاً، إبان التوتر الأخير بين الرياض وواشنطن، تفاوضت المملكة مع روسيا سراً على اقتناء أنظمة دفاع. جوي قصيرة المدى ضد الطائرات المسيرة عبر طرف ثالث وسيط (صربيا). لتتفاجأ بإفشال الصفقة عبر طرف خليجي عضو بالتحالف إثر محاولته إقناع الرياض بشراء نظام صيني أكثر تكلفة”.

👈🏻 ثالثاً،، ابان التوتر الاخير بين الرياض وواشنطن،، تفاوضت المملكة مع روسيا سراً على إقتناء أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى ضد الطائرات المسيرة عبر طرف ثالث وسيط (صربيا) لتتفاجأ بإفشال الصفقة عبر طرف خليجي عضو بالتحالف إثر محاولته إقناع الرياض بشراء نظام صيني أكثر تكلفة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

كما أضاف الشاهين : “رغم التوتر الغير معلن بين موسكو والرياض الا ان الصفقة مع الطرف المصنّع (يوليانوفسك). كانت تسير على ما يرام. وبتكلفة تفوق سعر العرض بكثير نتيجة التهديد القائم من طرف الحوثيين على أجواء المملكة”.

واستطرد الشاهين بالقول: “حرص الطرف الثالث على عدم اقتناء المملكة لهذه الأنظمة بأي وسيلة”.

ورغم التوتر الغير معلن بين موسكو والرياض الا ان الصفقة مع الطرف المصنّع (يوليانوفسك) كانت تسير على ما يرام وبتكلفة تفوق سعر العرض بكثير نتيجة التهديد القائم من طرف الحوثيين على اجواء المملكة

حرص الطرف الثالث على عدم إقتناء المملكة لهذه الانظمة بأي وسيلة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وقال: “رابعاً، انتبه الرأي العام السعودي مؤخراً وبشكل لافت لعملية توثيق التهريب الحقيقي لأسلحة الحوثيين. من طرف دولة عضو بالتحالف وعبر وسطاء في اليمن وشرق أفريقيا. مدعومة تلك التفاصيل بالأدلة والوثائق والاثباتات والقرائن والحقائق”.

👈🏻 رابعاً،، انتبه الرأي العام السعودي مؤخراً وبشكل لافت لعملية توثيق التهريب الحقيقي لأسلحة الحوثيين من طرف دولة عضو بالتحالف وعبر وسطاء في اليمن وشرق أفريقيا،، مدعومة تلك التفاصيل بالادلة والوثائق والاثباتات والقرائن والحقائق — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

اللوبي الخليجي

كما تابع: “خامساً، نما إلى علم سفارة المملكة في واشنطن عبر مصادر مؤكدة أن الدعم الاعلامي والسياسي المقدم. لها سابقاً عبر (اللوبي الخليجي) هناك قد تبدلت مواقفه كلياً في محاولة لاحتواء إدارة الديمقراطيين والتأثير عليهم، تاركاً المملكة لتواجه ملف خاشقجي بمفردها والذي قام بتأجيجه سراً”.

👈🏻 خامساً،، نما الى علم سفارة المملكة في واشنطن عبر مصادر مؤكدة ان الدعم الاعلامي والسياسي المقدم لها سابقاً عبر (اللوبي الخليجي) هناك قد تبدلت مواقفه كلياً في محاولة لاحتواء إدارة الديمقراطيين والتأثير عليهم،، تاركاً المملكة لتواجه ملف خاشقجي بمفردها (والذي قام بتأجيجه سراً) — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

واستكمل “الشاهين”: “الأسابيع المقبلة سوف تكون مليئة بمفاجآت غير متوقعة. وما قبول المملكة للوساطة العمانية. لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف أمريكي. إلا مؤشر ينذر بإنهاء تحالف الحرب على اليمن فعلياً. وتفككه حتى قبل تطبيق أول بنود للصلح. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

🔴 الأسابيع المقبلة سوف تكون مليئة بمفاجآت غير متوقعة ،، وما قبول المملكة للوساطة العمانية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف أمريكي الا مؤشر ينذر بانهاء تحالف الحرب على اليمن فعليا وتفككه حتى قبل تطبيق أول بنود للصلح ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

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