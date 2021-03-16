كشفت سيدة تونسية أسرار الفيديو الفاضح الذي انتشر للفنانة وعارضة الأزياء الجزائرية بشرى عقبي، والذي أثار ضجة واسعة خلال الأيام الماضية.

زوجها عرفياً!

وقالت السيدة التونسية التي تدعى “أمينة”، إنها صديقة لبشرى عقبي والرجل الذي ظهر معها بوضع حميمي في الفيديو، وأنه زوجها عرفياً.

وأضافت أمينة بحسب مانقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية: “كنت شاهدة على زواجهما عرفياً في تونس، وقد استقبلتهما في أحد الفنادق”.

وأكدت أمينة أن بشرى عقبي سبق وأن اشتكت لها من سلوك زوجها العدواني، وأنه كان يضربها بقسوة ويترك وجهها مليئاً بالكدمات لدرجة أنها تضطر لوضع الكثير من مساحيق التجميل لإخفاء آثار الضرب.

يحبها ويضربها بسبب السحر!

مشيرةً إلى أن بشرى عقبي كانت تفعل ذلك كي لا تشوه صورته أمام ابنتيها كونهما تحبانه.

ونشرت أمينة صور العنف الذي كان يمارسه الزوج على بشرى عقبي، ورسائله التي يقول فيها إنها يحبها بجنون، ولكنه مصاب بالسحر، في محاولة منه لتبرير العنف.

وذكرت ذات الصحيفة أن الرجل نفى زواجه من بشرى عرفياً، وتساءل كيف أنه يقيم بباريس وهي في الجزائر ويتزوجان في تونس.

بشرى عقبي تزوجت عرفياً من أجل بناتها

وفي سياق متصل، استنكرت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان ما حصل للفنانة بشرى عقبي، وقالت إنه أمر فظيع وجريمة نكراء في حق المرأة المسلمة وغير المسلمة، مؤكدة أن نساء كثيرات تعرضن لمثل هذه الأمور وسكوت المجتمع جعل الأمور تزيد.

وأشارت صالحي إلى ثغرات موجودة في قانون الأسرة جعلت المرأة مخيّرة بين التخلي عن الحضانة أو البقاء وحيدة طول حياتها.

ولمحت صالحي إلى أن بشرى عقبي تزوجت عرفيا لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، لأن القانون لم يحم المرأة الجزائرية وجعلها في موقع مساومة على حد تعبيرها.

وطالبت صالحي بتعديل القانون، مضيفة: “من غير الحق حرمان المرأة من أولادها في حالة زواجها، لأن هذا يجعلها تلجأ للزواج العرفي كحل وهذا ما حصل مع بشرى عقبي”.

كلنا بشرى عقبي

وتصدر اسم عقبي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقطع مصور لها، وهي بأوضاع حميمية. مع أحد الأشخاص في منزلها.

وتعمد مسرب الفيديو أن يخفي ملامح الرجل الذي يظهر مع بشرى عقبي، وهو ما أثار جدلاً وغضباً واسعين في الجزائر.

وفور انتشار الفيديو، عبر العديد من مشاهير الجزائر عن تضامنهم مع بشرى ، مجمعين أن ماحدث لها. حملة تشويه متعمدة، وتدخل في حياتها الخاصة.

ودشن الناشطون هاشتاج #كلنا_بشرى_عقبي، عبروا خلاله عن تضامنهم مع الفنانة واستنكارهم لما تعرضت له.

هل هو طليقها الفلسطيني؟

كما كشف المخرج المسرحي محمد شرشال أن من قام بنشر الفيديو، هو طليق عقبي، وكتب في منشور عبر “فيسبوك”. “اتصلت اللحظة بالصديقة والأخت بشرى عقبي، والحمد لله وجدتها في صحة وعافية، معنوياتها مرتفعة وأول شيء قالته لي. “شرشال، ما تخافش اعليا (لا تخف علي)”. إنها توكل أمرها لله من طليقها الذي نشر الفيديو وأخفى وجهه. قصد الانتقام منها كونه خسر قضيته في العدالة معها”.

وأضاف: “لقد أكدت لي بنفسها أن الذي يظهر معها في الفيديو هو طليقها قبل الانفصال. لقد أبلغتها أن الناس يساندونها. وأن ما نشر انقلب على صاحبه وأن محبيها أذكياء لا تنطلي عليهم هذه المؤامرة الدنيئة، وأخبرتني أنها تعلم بكل هذا. وهي ممتنة لكل من ساندها. أخيرا أوصيتها بالاهتمام ببنتيها ليتجاوزا هذه المحنة بسلام”.

كما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أنه تم التداول على نطاق واسع تصريحات نسبت لوالد عقبي يقول فيها. إن طليق ابنته فلسطيني يعيش بفرنسا وهو من نشر الفيديو الشخصي بعدما خسر قضية حضانة ابنتيهما.

ونشرت صديقة بشرى فيديو توضح فيه أن الرجل الذي كان معها هو خطيبها وقصد البيوت من أبوابها وأن. تسريبه ما هو إلا محاولة لحرمانها من حضانة ابنتيها.

الرابطة الجزائرية تتدخل

وفي وقت لاحق، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مكتبها ولاية الجزائر، التكفل بقضية عقبي.

وكلفت الرابطة، مكتب ولاية الجزائر التي يترأسها عماد زيتوني بصفته رئيس اللجنة الثقافية، بالمتابعة والتكفل. بقضية الممثلة بشرى عقبي.

الجدير بالذكر أن بشرى عقبي تبلغ من العمر 36 عاما، وبدأت مشوارها الفني عام 2002 وقدمت 5 مسلسلات أبرزها “جمعي فاميلي”.

كما شاركت عقبي في بطولة فيلمين، وحضدت جائزة الفنك الذهبي لأحسن دور نسائي قبل ابتعادها عن الأضواء منذ عام 2011.

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