هل انكشف أمر رامز جلال في السعودية!؟ .. أنباء عن تواجده في معسكر مغلق بأحد الفنادق!

كما في كلّ عام وقبل بدء الموسم الرمضاني، تبدأ التكهنات تارةً والتسريبات تارة أخرى، حول برنامج مقالب رامز جلال التي اعتاد الجمهور عليها في شهر رمضان، وهذه المرة يدور الحديث عن أن تصوير البرنامج في السعودية .

رامز جلال في السعودية

وكشف برنامج “إي تي بالعربي” نقلا عن مصادر في البرنامج، أن رامز جلال يصور برنامج في السعودية، عبر الإيقاع بضحاياه هذه المرة في أحد الفنادق .

ويتواجد رامز جلال في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسعودية من أجل تصوير البرنامج.

الفكرة غامضة

وما زالت فكرة مقالب رامز جلال لهذا الموسم غامضة.

وذكرت المصادر أن رامز جلال أوقع بعدد من نجوم الكرة والفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو.

ومن المتوقع ان تحسم قناة mbc الجدل حول برنامج رامز جلال وفكرته خلال أيام من خلال مؤتمر صحفي تكشف به تفاصيل البرنامج.

“رامز مریض نفسي”

وخلال الفترة الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مزعوم لبرنامج الفنان المصري رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي” والمنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc ،في تصریحات صحافیة إن “هذا الملصق مزیف ولیس حقیقیا، وبالطبع لیس الملصق الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شھر رمضان المقبل”.

وقالت mbc في بیان لھا: لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي، ووصف كلمات مطرب المھرجانات علي قدورة بأنھا غیر صحیحة ولا تخرج عن كونھا “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بھدف لفت الأنظار وركوب التریند، خصوصاً أن برنامج رامز جلال یتصدر اهتمام المشاهدین في كل أنحاء الوطن العربي.

“الضیوف یحصلون على حقوقھم المادیة”

ولفتت إلى أن جمیع ضیوف برنامج رامز جلال، والذي یعرض في موسم رمضان یحصلون على كامل حقوقھم المادیة. بخلاف الاتفاق المبرم دائماً مع ضیوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كوالیس أو تفاصیل تخص البرنامج. بعد التصویر إلى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صریحة من الضیوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.

ولا یزال القائمون على برنامج رامز الذي یعرض سنویاً في شھر رمضان یتكتمون على كل التفاصیل الخاصة به وبمحتواه.

علي قدورة

وكان علي قدورة كشف عن مشاركته ببرنامج رامز جلال الجدید في رمضان 2021.

وأكد أن البرنامج یحمل اسم “رامز مریض نفسي” وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال إن “رامز جلال استضاف عددا كبیرا من نجوم المھرجانات. مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالیة، بینما ھو قام بالتصویر مجانا”.

ولاحقاً، تراجع علي قدورة، عن تصریحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجدید، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي بفیسبوك: “بالنسبة للایف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بھزر”.

وأضاف “أنا أصلا یا جماعة مشاركتش وكنت بھزر بجد، وكل الناس عارفة إني بھزر”.

وسبق أن أثارت الممثلة المصرية نرمين الفقي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، بعدما أوحت للجمهور أنها أولى ضحايا رامز جلال.

جاء ذلك بعدما نشرت نرمين الفقي صورة لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها مع رامز جلال وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر.

كما تدل ملامح وجه نرمين على أنها تعرضت لمقلب كبير. بينما كان رامز يضحك ضحكته المعتادة بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها.

كما علقت نرمين على الصورة قائلة: ” مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب”.

واعتقد الجمهور أن الصورة من كواليس برنامج المقالب الرمضاني الذي يعده الفنان رامز جلال للعرض في رمضان القادم. وما زاد التعقيد أن نرمين الفقي لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول الصورة.

المقلب مُفبرك

وانهالت التعليقات على صورة نرمين فقي، واتهمها المتابعون بكشف فبركة المقلب. ورجحوا أن يقوم زملائها بمهاتفتها ليحصلوا منها على تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2021.

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات.

وخلال حلقة نرمين الفقي، تعاون الفنان إدوارد مع رامز جلال في إقناعها بالمقلب.

ويتواجد إدوارد إلى جوار نرمين للسيطرة عليها وتخفيف حدة الصدمة التي تبدأ مع اشتعال النيران في الغرفة.

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