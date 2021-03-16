رئيس جهاز الضرائب يفجر غضب العمانيين بما قاله عن ضريبة القيمة المضافة وذكرهم بتصريح “الشاورما”

علق الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، على تصريح لمسؤول جهاز الضرائب في عمان، سعود بن ناصر الشكيلي، حول ضريبة القيمة المضافة، المزمع فرضها منذ بداية شهر أبريل القادم في البلاد.

وكان مسؤول الضرائب “الشكيلي” صرح بأن ضريبة القيمة المضافة لن تكون عبئاً على المواطن وأن أثرها على المستهلك سوف يكون قليل.

ليعلق عليه “اللواتي” بتغريدته بعد نشره تصريح الشكيلي مستنكرا إياه. وقال: “تصريح رئيس جهاز الضرائب يذكرني بتصريح مسؤول آخر عن “شاورما”

تصريح رئيس جهاز الضرائب يذكرني بتصريح مسؤول آخر عن "شاورما"!! ضريبة الدخل عادة تراعي مستويات الدخل المتفاوته بينما #ضريبة_القيمة_المضافة لا تفرق بين المقتدر والفقير، فاذا كانت ضريبة ٥٪ ضئيلة عند المقتدر فهي حتما ليس كذلك عند الفقير، خاصة لو جمعناها مع الضرائب الأخرى pic.twitter.com/haMw1mQ7p6 — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 16, 2021

وتابع: “ضريبة الدخل عادة تراعي مستويات الدخل المتفاوتة بينما ضريبة القيمة المضافة لا تفرق بين المقتدر والفقير.”

وأضاف الدكتور اللواتي موضحا:”فإذا كانت ضريبة ٥٪ ضئيلة عند المقتدر فهي حتما ليس كذلك عند الفقير، خاصة لو جمعناها مع الضرائب الأخرى”.

وقصد الدكتور حيدر اللواتي في تغريدته بتصريح “الشاورما”، ما صدر من تصريحات على لسان وكيل وزارة النفط العمانية، رئيس لجنة تسعيرة الوقود. في عام 2016 وقتها المهندس سالم العوفي، بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

وذلك بعد أن شبه العوفي ارتفاع سعر لتر الوقود لشهر ابريل الذي ارتفع لسيارة 80 ليترا حوالي ريال واحد “3 دولارات”. بقيمة سندويش شاورما.

تفاعل العمانيين من تغريدة الأكاديمي البارز

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء على رد الأكاديمي العماني وتصريحات رئيس جهاز الضرائب الشكيلي.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “دكتور وش فكرة العامل الاستفزازي المشترك لكل مسؤول لما يخرج ويتكلم بكلام مثل. هذا بعد أي قرار يقصم ظهر المواطن! مثل الشاورما والأثر الضئيل ولا مساس والخط الأحمر؟”.

دكتور وش فكرة العامل الاستفزازي المشترك لكل مسؤول لما يخرج ويتكلم بكلام مثل هذا بعد أي قرار يقصم ظهر المواطن!

مثل الشاورما والأثر الضئيل ولا مساس والخط الاحمر؟ — 3bdulaziz_97 (@Aziz_alnaabi97) March 16, 2021

فيما ذهب مغرد آخر للتعليق قائلاً: “بلادنا فئتين فئة من طبقة الغنية و فئة من طبقة الفقيرة. اللي كان غني وعنده خير من أول يقول الحمدلله. َاللي فقير وعايش على جد حاله ويستلم المعاش ضعيف أو ضمان الاجتماعي الله يعينه ويصبره وحسبي الله ونعم الوكيل”.

بلادنا فئتين فئة من طبقة الغنية و فئة من طبقة الفقيره اللي كان غني وعنده خير من اول يقول الحمدلله َاللي فقير وعايش على جد حاله ويستلم المعاش ضعيف أو ضمان الاجتماعي الله يعينه ويصبره وحسبي الله ونعم الوكيل — الله ثم الوطن ثم السلطان (@sultan38579718) March 16, 2021

أما مغرد ثالث فعلق بما نصه: “هنالك مؤشرات خطيرة يا دكتور عدم رضا المواطن وغليان في الشارع مياه الجدر بدأت تغلي. وأصحاب القرار على ماذا يراهنون؟”

هنالك مؤشرات خطيرة يادكتور عدم رضى المواطن وغليان في الشارع مياه الجدر بدءت تغلي واصحاب القرار على ماذا يراهنون المواطن لن يستطيع تحمل هذا الضغط وهو قابع بين القرارات والإجراءات وسندان الفقر والديون لا نريد للبحار الراكده ان تتحرك يوماً ما الوضع يحتاج للرجوع خطوات الى الخلف — Said ALFARSI (@SaidALFARSI14) March 16, 2021

وتابع كاشفا عن حالة الاستياء الشعبي من هذه القرارات:” المواطن لن يستطيع تحمل هذا الضغط وهو قابع بين القرارات والإجراءات. وسندان الفقر والديون لا نريد للبحار الراكدة أن تتحرك يوماً ما الوضع يحتاج للرجوع خطوات إلى الخلف”.

سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

جهاز الضرائب

وفي السياق، أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.

وذكرت الوكالة العمانية، أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة

كما تضمنت إجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريببة وإجراءات الاعتراضات والتظلمات. لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل/نيسان المُقبل.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري.

والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف رئيس جهاز الضرائب، عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد الشكيلي أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

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