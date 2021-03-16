الترجي يسقط الزمالك في دوري الأبطال ويصعب المهام عليه في التأهل

تغلب فريق الترجي التونسي على منافسه الزمالك المصري بهدف نظيف خارج قواعده، في مباراة شهدت القوة والإثارة للمنافسين. ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ليضيق المهام على فريق الزمالك المصري ويجعل تأهله للدور القادم شبه مستحيلة. في حال فشله في مباراة واحدة فقط أو تعادله في المباراتين القادمتين.

هدف الفوز للترجي

كما ونجح فريق الترجي التونسي من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء في شباك المستضيف الزمالك المصري. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”، عن طريق لاعب الوسط الليبي في صفوف فريق الترجي “حمدو الهوني” 27 عاماً في الدقيقة ال 73 من مجريات الشوط الثاني.

الاحتفال بالانتصار 💪👏🐍 pic.twitter.com/obg2EucCAH — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 17, 2021

وقد حاول فريق الزمالك العودة على أجواء المباراة بعد تلقيه الهدف من منافسه الضيف على ميدانه. ولكنه أضاع الكثير من الفرص المهدرة باتجاه شباك الترجي التونسي. ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية بعد خسارته في الجولة السابقة في البطولة.

نتائج دوري أبطال أفريقيا

ليقود بهذا الهدف إلى صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل فريق الزمالك المصري في ثالث الترتيب بنقطتين فقط. كما وجاء فريق تونغيث السنغالي في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

الأسيست الثاني لحمدي نقاز في دور أبطال .. الأول ضد الزمالك و الثاني اليوم أمام نفس المنافس ❤️💛 pic.twitter.com/0SE7EjBZT9 — الترجي الرياضي التونسي (@esperancetun) March 16, 2021

على عكس غريمه التقليدي الأهلي المصري الذي حقق الفوز على منافسه فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي. بثلاثية نظيفة دون رد، لينجح في العودة إلى وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط.

بفارق ثلاثة نقاط عن البطل التنزاني سيمبا الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 10نقاط، كما ويحتل فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وفي ذيل ترتيب المجموعة المريخ السوادني بنقطة واحدة.

ترتيب الوداد المغربي

كما ويتربع فريق الوداد الرياضي المغربي في صدارة مجموعته المنافسة برصيد 10 نقاط. بفارق كبير عن أقرب منافسه فريق حوريا الغيني برصيد 5 نقاط في المركز الثاني. متساوياً بذلك مع فريق كايزر شيفس. بينما يحتل فريق بيترو أتلتيكو في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

الترجي يترشح الي الدور الربع النهائي 💛❤️✊ pic.twitter.com/JsiGHM0O8A — الترجي الرياضي التونسي (@esperancetun) March 16, 2021

قرار المدرب كارتيرون عقب الخسارة

كما وقرر المدير الفني لفريق الزمالك المصري الفرنسي” باتريس كارتيرون”. عقب خسارة الفريق الأولى له بعد تعينه أمام متصدر المجموعة الترجي التونسي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا. في ظل اقتراب وداعه من الدوري في حال الخسارة القادمة. منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام.

المواجهات القادمة

كما وسيخوض فريق الزمالك المصري في الفترة القليلة القادمة لمواجهة فريق مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من منافسات البطولة لعام 2020-2021م.

المقرر في يوم الثاني أو الثالث من شهر إبريل القادم. حيث سيعود إلى التدريب يوم السبت القادم على ملعبه.

تشكيلة فريق الزمالك المصري

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري الفرنسي ” باتريس كارتيرون” أمام منافسه القوي الضيف الترجي التونسي، في مركز حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي جاء كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب حازم إمام.

قائمة الزمالك ..بالخير والفوز بإذن الله pic.twitter.com/qTnX0A3L8p — مهندار الحجاجى 🇦🇹 🇦🇹🏹🏹 (@mah77_wafaa) March 15, 2021

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا”، إلى جانب إسلام جابر.

بينما لعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو، وأسامة فيصل ومروان حمدي.

المواجهات السابقة بين الترجي والزمالك

كما وتمكن فريق الترجي التونسي في التغلب على الزمالك المصري على ميدانه العام الماضي. بهدف وحيد دون رد، ليعوض الفريق الزمالك في مباراة العودة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد. ويتأهل إلى الدور ما قبل النهائي.

ثم استطاع الزمالك المصري التأهل إلى النهائي على حساب فريق الرجاء الرياضي المغربي. وخسارته على أمام حامل اللقب الأهلي المصري على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد. والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

تحت قيادة باتريس كارتيرون 💪 الزمالك يواصل استعداداته لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. 🔥 ( 📸 : @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/pUKXn2qzGO — جول مصر (@goaleg) March 14, 2021

لكن هذا العام جاء مختلفاً في النتائج، حيث تغلب فريق الترجي التونسي ذهاباً وإياباً على فريق الزمالك المصري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 24 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط. الذي يحتل المركز السادس.

🎙️ تصريح المدرب مجدي التراوي: مباراة الغد أمام الزمالك ستكون مباراة ديربي صعبة لكلا الفريقين ، لكن إن شاء الله سننجح وسنعود بنتيجة إيجابية لضمان الترشح بصفة مبكرة. 💪❤️💛#TotalCAFCL #ZSCEST pic.twitter.com/oqJZWbKhyY — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 15, 2021

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الدوري التونسي والترجي

كما ويحتل فريق الترجي التونسي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة. بفارق كبير عن أقرب منافسه في الدوري التونسي للدرجة الممتازة النجم الساحلي برصيد 33 نقطة في جدول الترتيب.

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