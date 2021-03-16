أدلى “متحرش المعادي” باعترافاته خلال التحقيق معه في واقعة التحرش بطفلة في منطقة المعادي وهي الحادثة التي هزّت الرأي العام .

ونفى المتهم اختطاف الطفلة وقال إنها “هي اللي جات ورايا بمزاجها وكانت عايزه فلوس”.قائلاً إنه متزوج منذ 12 عاما، ولديه بنت ”11 سنة“ وولد ”7 سنوات“.

اعترافات متحرش المعادي عن يوم الحادثة

المتهم يعمل مشرف أمن بأحد البنوك وعن يوم الحادثة قال إنه استأذن للمغادرة، وتوجه لشقيقته لأخد تحاليل والدته المصابة بالسرطان.

وقال إنه حينما انتهى عاد الى بيته ببدلة العمل، وأذخ أموالاً ليدفع مقدم مركبة جديدة يريد شراءها من أحد المعارض، وبعدها تمشّى باتجاه ميدان الحرية في المعادي.

“شعرت بإثارة”

واوضح: ”قابلت بنت صغيرة (المجني عليها)، وأتت خلفي وأعطيتها 5 جنيه، ودخلت عمارة لكي أهرب منها وحينها شعرت بإثارة، ووجدت نفسي داخل عمارة أخرى وهي تمشي خلفي”.

كما اعترف: “كان في نيتي ألمس جسمها بس، وناديت عليها وهي جات، وحطيت إيدي عليها وحضنتها، ومرة واحدة لقيت واحدة خرجت من باب شقة جنبي وكانت بتزعق وقالت لي: أنا شايفاك من الكاميرات، وأنا كنت مرتبك، وقلتلها: أنا جاي للدكتور، ومشيت“.

“لمست مواضع حساسة”

و في اعترافات متحرش المعادي، نفى المتهم أنه أمر الطفلة بالسير خلفه تمهيدا لارتكاب الواقعة.

وقال إنه دخل عمارتين ليهرب من الطفلة، وبعدها وجد العقار (محل الواقعة) هادئ، ويقدر لمسها براحته، “وهي دخلت ورايا العمارة بمزاجها، ولمستها وحضنتها، ولمست مواضع حساسة”.

وأمرت النيابة بإحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي إلى محكمة الجنايات في القضية .

واتهم المحاسب بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

كما بثت وزارة الداخلية المصرية فيديو يُظهر لحظة القبض على المتحرش بالطفلة.

ويظهر الفيديو لحظة اقتحام عدد كبير من رجال الشرطة لأحد العقارات المختبئ بداخلها المتهم، واقتياده بعد تقييده بالسلاسل عبر سيارة شرطة إلى جهات التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب يدعى ”م. س. م. ع“ بتهمة التستر على المتهم داخل شقته، وتبين أنه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية.

كنت أمزح معها!