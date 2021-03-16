إلهام الفضالة تصدم جمهورها بـ”رأس جديد”.. شعر أشقر وعيون ملونة!

تصدرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها. بشكل مختلف تماماً عما عرفها الجمهور.

شعر أشقر ووجه نحيف!

ونشرت إلهام الفضالة صورتها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وظهرت خلالها بوجه نحيف جداً، وشعر أشقر، وعدسات لاقصة، ما جعل الجمهور لا يميزها.

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وعلى الفور، انتشرت صور “قبل وبعد” لإلهام فضالة، يقارن خلالها الجمهور التغييرات الجذرية في شكلها، واتهمهم بعضها باستخدام “الفوتوشوب”، بينما بالغ آخرون في تعبيرهم حين قالوا إنها وضعت رأساً جديداً.

تحورت أكثر من كورونا 🙄 pic.twitter.com/RXlLq7h9iP — عـ بـ يـ ر ا لـ مـ ا ضـ ي 🇸🇦🦠 (@elegantlady_77) March 14, 2021

الهام الفضاله قبل وبعد . 👴🏼👇🏽 pic.twitter.com/SXs1B3QWfE — مـواطـن اسـباني 🇰🇼 (@kwt11_q8) March 15, 2021

الهام الفضاله قبل وبعد ، الظاهر ركبت راس جديد : pic.twitter.com/bpIWcKRoE9 — مسطول كود نمشي mod5 (@msstol) March 15, 2021

إلهام تكشف السر

من جهتها، ردّت إلهام على صدمة وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت بمقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”: “الصورة التي وضعتوها بجانب صورتي بالأمس، كنت قد وضعت طفلاً لتوي”.

وتابعت: “لماذا لم تضعوا صورة أخرى من نفس المسلسل ولكن بلقطة أفضل من هذه؟ لدي صور أخرى أجمل ولكن أبدو في هذه الصورة سمينة ومربربة، ولدي خدود، ولكن لدي لقطات أجمل”.

وأشارت إلهام فضالة إلى أن سر هذا التغير هو خسارتها للكثير من وزنها، مضيفة: “خسرت وزني لدرجة أن عظامي ظاهرة، ومع رتوش خفيفة ومكياج، والآن أصور لكم بدون فلتر لتروا بنفسكم أن النحافة أجمل”.

تكميم معدة

وأردفت: “إذا كنتي خائفة من إجراء عملية تكميم، أقول لك توكلي على الله وافعليها، النحف جميل، ومنذ خضعت لها لم أنحف منذ سنتين كثيراً، ويفترض أن أخس بالخمسينات، أكثر من صديقة قالت لي سأنحف كثيراً بعد سنتين”.

واستطردت: “فعلاً مر عامين، وهذا العام رأيتوني كيف نحفت مع المحافظة طبعاً، وهذه الفترة ألتزم بحمية غذائية ولا أخربط بها، فقط هذا كل السر”.

وحول سخريتهم وتشبيههم لها بفيروس “كورونا”، قالت إلهام الفضالة: “تقولون إنني تحورت، لماذا هل أنا كورونا؟ ماذا يعني تحورت؟ولكن لا بأس، ظهرت بالمسلسل والصور وكل مكان، لن أقف على هذه الصورة، خذوا راحتكم ولكن اختاروا صورة حلوة”.

أمينة حاف

وكانت الفضالة قد شاركت قبل أيام الإعلان الرسمي لمسلسلها “أمينة حاف” الذي ستطلّ به في رمضان 2021.

وتلعب إلهام فضالة بالمسلسل شخصية مستفزة تدعى “أمينة” تنتقل بها الأمور من حال إلى آخر إلى أن تصبح زوجة رابعة.

والمسلسل من بطولة إلهام الفضالة وخالد العجيرب وطيف وشوق الهادي وعبدالله الطليحي، وهو من تأليف علي الدوحيان وإخراج سائد الهواري.

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