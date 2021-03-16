إبراهيم الحربي يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا ويعجز عن الحديث لهذا السبب!

في أول ظهور له بعد شائعات وفاته، طمأن الفنان السعودي إبراهيم الحربي جمهوره حول وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

إبراهيم الحربي يتحدث بصعوبة

ونشر الإعلامي ربيع هنيدي تسجيلاً صوتياً لمكالمته مع إبراهيم الحربي من داخل مستشفى جابر في الكويت.

كما بدا الحربي يتحدث بصعوبة وقال: “الحمد لله أنا بخير، وأتعالج حالياً من كورونا داخل المستشفى. وفي انتظار تحسن حالتي لأتمكن من مغادرته قريباً إن شاء الله”.

ووجه الحربي رسالة شكر لزملائه في الوسط الفني،، وقال: “أوجه الشكر لكل الذين سألوا عني من الفنانين، لم يقصروا. وجميع فناني الخليج اطمئنوا علي، وأتمنى من الله ألا يريهم مكروهاً”.

لا أستطيع الرد!

واعتذر إبراهيم الحربي عن استكمال المكالمة بسبب التعب والإرهاق، وقال لربيع هنيدي: “أنا لا أستطيع الرد. على المكالمات، ولكنني من أجلك فقط قمت بالرد”.

وعلق ربيع هنيدي على المكالمة : ” بالمناسبة لا انسى الذكريات التي جمعتنا سويا في لندن والعشاء الذي دعتنا اليه هناك صديقتنا الفنانة ميساء_مغربي “.

View this post on Instagram A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)

وسبق أن نفى نجل الحربي الأنباء المتداولة عن نقل والده اإلى قسم العناية المركزة في مستشفى جابر بالكويت. بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما قال يوسف نجل الفنان إبراهيم الحربي في تغريدة بحسابه في تويتر: “والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى. جابر وعار عن الصحه ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى “.

والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA — Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021

دونجوان الشاشة الخليجية

ويلقب الفنان إبراهيم الحربي بــ بـ”دونجوان الشاشة الخليجية”؛ بسبب الكاريزما التي يتمتع بها .

وللفنان إبراهيم الحربي كثير من الاعمال الدرامية التي وصلت الى 84 مسلسلا، و15 مسرحية، و17 سهرة تلفزيونية.

ومن أبرز مسلسلاته، المسلسل الكويتي الكوميدي “درب الزلق”، و “مذكرات عائلية جدا”، و “امرأة تبحث عن المغفرة”. والحب الكبير”.

ومن أعماله المسرحية “شهر عسل بصل”، و “بني صامت”.

وكانت للفنان تجربة في السينما عبر فيلم “منتصف الليل”.

حياته الخاصة

والفنان إبراهيم الحربي متزوج، وله 5 أولاد، وهم “يوسف” و”أحمد” و”جمال” و”خالد” و”وسن”.

وسخر إبراهيم الحربي في تصريحات سابقة من شائعات زواجه أكثر من 20 مرة، وجمعه بين 4 زوجات في وقت واحد.

كما قال الحربي عن زواجه عشرات المرات، إنه كان يقصد أنه سنوياً وفي شهر رمضان يظهر بدور زوج لنجمة جديدة. في الأعمال الفنية. لدرجة أن رمضان الماضي تزوّج مرتين، وبالتالي لم يكن يتحدّث عن الواقع.

ورفض الحربي ذكر عدد زيجاته الحالية، أو السابقة مطلقاً.

جنسيته إبراهيم الحربي

ونفى الفنان الحربي ما تردّد حول أنه كويتي الجنسية، وليس سعودياً.

وقال الفنان سابقا إنه رغم عيشه لفترة طويلة في الكويت وحبه الشديد لها، وتعلّقه بها، ولكنه سعودي الجنسية. ويسعد بذلك، ولا يعلم سرّ هذه الشائعة من الأساس.

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