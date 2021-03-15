نسرين طافش في السعودية وظهور جديد مثير في بلاد الحرمين

عادت الفنانة السورية نسرين طافش، لإثارة الجدل مجددا بإطلالتها ولكن هذه المرة من المملكة العربية السعودية، بعدما فجرت قبل ايام موجة جدل بخلعها الحجاب وتأديتها وصلة رقص مع مدرب مصري.

ونشرت نسرين طافش عبر حساباتها بمواقع التواصل، صورة أظهرتها في العاصمة السعودية الرياض.

من زيارتي للمملكة العربية السعودية الحبيبة تحية لهذا الشعب الطيب و المحب و الأرض الغالية الطاهرة #السعودية #الرياض #نسرين_طافش pic.twitter.com/gHgW6ax5XO — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) March 14, 2021

وكانت الفنانة السورية ترتدي العباءة والحجاب، ولكن مع مكياج صارخ وخصلات شعرها ظاهرة من الحجاب.

وعلقت “نسرين طافش” على الصور التي نشرتها على حسابها في “تويتر” ورصدتها (وطن) قائلة: ”من زيارتي للمملكة العربية السعودية. الحبيبة تحية لهذا الشعب الطيب والمحب والأرض الغالية الطاهرة”.

نسرين طافش تؤدي وصلة رقص مع مدرب رقص مصري

ويشار إلى أنه قبل أيام أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة سخرية بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأتهم. بخلع الحجاب وتقديم وصلة رقص “السالسا”.

وصلة رقص نسرين طافش

وظهرت طافش، بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام“، وهي ترتدي تيشرت أبيض وضيق بلا أكمام. مع بنطلون أسود، وتقوم برقص “السالسا” مع مدرب الرقص المصري الشهير خالد تيجانا.

وعلقت نسرين على المقطع بالقول: “أرقص، لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي “.

نسرين طافش غير متمرسة بالرقص

وبينما توقعت طافش أن يثني المتابعين على رشاقتها، إلا أنها تعرضت للسخرية بدلاً من ذلك.

وسبق أن كشفت نسرين أنها تتلقى دروس في رقص “السالسا”، ونشرت قبل أشهر عبر “انستجرام”، فيديو وهي ترقص مع نفس المدرب.

وعلقت الفنانة السورية حينها: “صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب”.

“لابقلك لا تشيليه”

وقبلها فاجأت نسرین طافش متابعیھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظھورها مرتديةً الحجاب.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام وهي تستعرض ارتداء الحجاب، بينما يُسمع في خلفية الفيديو صوت تلاوات قرآنيّة.

نسرين طافش بروب الاستحمام

ومؤخراً، تعرضت نسرين إلى موجة انتقادات لاذعة عبر السوشيال ميديا، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وخاصة في منزلها.

ونشرت طافش صورة لها عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، ظهرت خلالها وهي ترتدي روب الاستحمام فقط. وتكشف جزءاً من ساقيها، ومستلقية على السرير وفي يدها مشروب ساخن.

وعلقت نسرين على الصورة المثيرة للجدل بالقول: ” في السكون غناء جميل، في الصمت دهشة أصوات، حين تجلس وتصمت تخترع أوتارًا جديدة. نية اليوم :أنا أمنح نفسي جرعة صحية من الوقت الهادئ باستمرار “.

فستان ضيّق ومفتوح

هذا وقد حظي مقطع فيديو نشرته طافش بأكثر من مليون و300 الف مشاهدة خلال أقل من 19 ساعة من نشره على انستغرام قبل أسابيع.

كما وظهرت نسرين في الفيديو وهي تستعرض بفستان ضيّق مفتوح من أعلى ساقها الأيسر .

وأرفقت “نسرين” الفيديو بتعليق كتبت فيه: “لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

نسرين طافش محجبة في “المداح”

الجدير بالذكر أن صورة نسرين بالحجاب، تعود لشخصيتها الدرامية الجديدة “رحاب” التي ستؤديها في مسلسل “المداح”. المتوقع عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك نسرين طافش البطولة كل من: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، وأحمد بدير.

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والأناشيد، والموشحات الدينية، وجلسات الذكر والمديح. وهو من تأليف كلّ من أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما كان آخر ظهور لنسرين طافش العام الماضي في المسلسل المصري “الوجه الآخر” حيث ظهرت بشخصية “سارة”.

وجدير بالذكر، أن الفنانة طافش هي ابنة الشاعر الفلسطيني يوسف طافش، من أم جزائرية وقد ولدت في حلب السورية .

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