كشف المغرد العماني الشهير “الشاهين”، حقيقة الدور الإماراتي المشبوه في اليمن. ومواصلة أبوظبي توريط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرياض في حرب اليمن الخاسرة. علاوة على التعاون الإماراتي الإسرائيلي بعدد من مناطق اليمن.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، رداً على تصريحات لنائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بشأن تحذيراتهم من سعي إيران والحوثيين لهدم الكعبة واحتلال مكة المكرمة.

دور إماراتي مشبوه

وقال “الشاهين”: “المسألة لا تحتاج استعراض للقوة بهذا الشكل. إلا لمن كان لازال يحسب للحرب بحساب جيوش الرومان والمغول أو يجمع الإسبرطيين لحصار طروادة”.

وأضاف: “فذلك يعني التخلي عن كافة أشكال التفوق النوعي والسبق التكنولوجي والتكتيك العسكري والفكر الاستراتيجي”.

🔴وجهة نظر🔴 المسألة لا تحتاج استعراض للقوة بهذا الشكل الا لمن كان لازال يحسب للحرب بحساب جيوش الرومان والمغول أو يجمع الإسبرطيين لحصار طروادة فذلك يعني التخلي عن كافة أشكال التفوق النوعي والسبق التكنولوجي والتكتيك العسكري والفكر الاستراتيجي

يتبع،،،،،،، https://t.co/00j4i5Lrxh — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

طفيليات العقول ووتر الطائفية

واستدرك بالقول: “لكن التغريدة بحد ذاتها إذا ما استثنينا كلماتها الظاهرية ناجحة في استثارة الرأي العام كونها لامست. أهم وتر تعيش عليه طفيليات العقول. وتر الطائفية وهو أسهل المؤثرات والمحفزات. يشترك فيها المعتدل والارهابي. الصاحي والمجنون، المطوع والفاسق، المجرم ورجل الأمن”.

لكن التغريدة بحد ذاتها اذا ما استثنينا كلماتها الظاهرية ناجحة في استثارة الرأي العام كونها لامست أهم وتر تعيش عليه طفيليات العقول ،،،،، وتر الطائفية

وهو أسهل المؤثرات والمحفزات، يشترك فيها المعتدل والارهابي، الصاحي والمجنون، المطوع والفاسق، المجرم ورجل الأمن

يتبع — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وتابع: “تكتيك (كله من إيران) ناجح في كل الأوقات لصرف الأنظار عن أمور عدة”.

وأكمل: “لعل النبش في تغريدات ضاحي يثير بعض وجهات النظر التي تتزامن مع انقسام غير مسبوق في قيادات التحالف. على مستوى دول، بعد اتضاح بعض الامور للمملكة العربية السعودية تحديداً”.

تكتيك (كله من إيران) ناجح في كل الاوقات لصرف الانظار عن أمور عدة

ولعل النبش في تغريدات ضاحي يثير بعض وجهات النظر التي تتزامن مع انقسام غير مسبوق في قيادات التحالف على مستوى دول،، بعد اتضاح بعض الامور للمملكة العربية السعودية تحديداً فمالذي يجري على أرض الواقع ؟ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي

وأكمل: “أولاً تفاجأت المملكة بتشغيل مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي في جزيرة سقطرة دون علمها. ولم ترد الدول المعنية على استفسارات متعلقة بتشويش رادارات القطع البحرية الملكية السعودية. والدفاعات الساحلية ووصل الأمر إلى اكتشاف ألغام بالبحر الأحمر تعاملت معها أسلحة بحرية أخرى”.

👈🏻 أولاً،، تفاجأت المملكة بتشغيل مركز الاستخبارات البحرية الاسرائيلي في جزيرة سقطرة دون علمها، ولم ترد الدول المعنية على استفسارات متعلقة بتشويش رادارات القطع البحرية الملكية السعودية والدفاعات الساحلية،، ووصل الامر الى إكتشاف الغام بالبحر الاحمر تعاملت معها أسلحة بحرية أخرى — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وأضاف: ” ثانياً مؤخراً تم سحب قوات المرتزقة التابعة لدولة خليجية من شرق افريقيا وإعادة تموضعها في شرق اليمن وبأعداد كبيرة ومقلقة”.

وأكمل: “جرى ذلك دون علم الرياض أو التنسيق معها، وبما يغير الكثير من الإجراءات الأمنية والاستخبارية خاصة أنها تؤثر بشكل مباشر على عمليات القوات السعودية باليمن”.

👈🏻 ثانيا..مؤخراً تم سحب قوات المرتزقة التابعة لدولة خليجية من شرق افريقيا واعادة تموضعها في شرق اليمن وبأعداد كبيرة ومقلقة،،جرى ذلك دون علم الرياض او التنسيق معها، وبما يغير الكثير من الاجراءات الامنية والاستخبارية خاصة أنها تؤثر بشكل مباشر على عمليات القوات السعودية باليمن — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

التوتر بين الرياض وواشنطن

واستكمل: “ثالثاً، إبان التوتر الأخير بين الرياض وواشنطن، تفاوضت المملكة مع روسيا سراً على اقتناء أنظمة دفاع. جوي قصيرة المدى ضد الطائرات المسيرة عبر طرف ثالث وسيط (صربيا). لتتفاجأ بإفشال الصفقة عبر طرف خليجي عضو بالتحالف إثر محاولته إقناع الرياض بشراء نظام صيني أكثر تكلفة”.

👈🏻 ثالثاً،، ابان التوتر الاخير بين الرياض وواشنطن،، تفاوضت المملكة مع روسيا سراً على إقتناء أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى ضد الطائرات المسيرة عبر طرف ثالث وسيط (صربيا) لتتفاجأ بإفشال الصفقة عبر طرف خليجي عضو بالتحالف إثر محاولته إقناع الرياض بشراء نظام صيني أكثر تكلفة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وأضاف الشاهين : “رغم التوتر الغير معلن بين موسكو والرياض الا ان الصفقة مع الطرف المصنّع (يوليانوفسك) كانت تسير على ما يرام. وبتكلفة تفوق سعر العرض بكثير نتيجة التهديد القائم من طرف الحوثيين على أجواء المملكة”.

واستطرد الشاهين بالقول: “حرص الطرف الثالث على عدم اقتناء المملكة لهذه الأنظمة بأي وسيلة”.

ورغم التوتر الغير معلن بين موسكو والرياض الا ان الصفقة مع الطرف المصنّع (يوليانوفسك) كانت تسير على ما يرام وبتكلفة تفوق سعر العرض بكثير نتيجة التهديد القائم من طرف الحوثيين على اجواء المملكة

حرص الطرف الثالث على عدم إقتناء المملكة لهذه الانظمة بأي وسيلة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وقال: “رابعاً، انتبه الرأي العام السعودي مؤخراً وبشكل لافت لعملية توثيق التهريب الحقيقي لأسلحة الحوثيين. من طرف دولة عضو بالتحالف وعبر وسطاء في اليمن وشرق أفريقيا. مدعومة تلك التفاصيل بالأدلة والوثائق والاثباتات والقرائن والحقائق”.

👈🏻 رابعاً،، انتبه الرأي العام السعودي مؤخراً وبشكل لافت لعملية توثيق التهريب الحقيقي لأسلحة الحوثيين من طرف دولة عضو بالتحالف وعبر وسطاء في اليمن وشرق أفريقيا،، مدعومة تلك التفاصيل بالادلة والوثائق والاثباتات والقرائن والحقائق — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

اللوبي الخليجي

وتابع: “خامساً، نما إلى علم سفارة المملكة في واشنطن عبر مصادر مؤكدة أن الدعم الاعلامي والسياسي المقدم. لها سابقاً عبر (اللوبي الخليجي) هناك قد تبدلت مواقفه كلياً في محاولة لاحتواء إدارة الديمقراطيين والتأثير عليهم، تاركاً المملكة لتواجه ملف خاشقجي بمفردها والذي قام بتأجيجه سراً”.

👈🏻 خامساً،، نما الى علم سفارة المملكة في واشنطن عبر مصادر مؤكدة ان الدعم الاعلامي والسياسي المقدم لها سابقاً عبر (اللوبي الخليجي) هناك قد تبدلت مواقفه كلياً في محاولة لاحتواء إدارة الديمقراطيين والتأثير عليهم،، تاركاً المملكة لتواجه ملف خاشقجي بمفردها (والذي قام بتأجيجه سراً) — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

واستكمل “الشاهين”: “الأسابيع المقبلة سوف تكون مليئة بمفاجآت غير متوقعة. وما قبول المملكة للوساطة العمانية. لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف أمريكي. إلا مؤشر ينذر بإنهاء تحالف الحرب على اليمن فعلياً. وتفككه حتى قبل تطبيق أول بنود للصلح. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

🔴 الأسابيع المقبلة سوف تكون مليئة بمفاجآت غير متوقعة ،، وما قبول المملكة للوساطة العمانية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف أمريكي الا مؤشر ينذر بانهاء تحالف الحرب على اليمن فعليا وتفككه حتى قبل تطبيق أول بنود للصلح ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وفي وقت سابق، زعم نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان. أن إيران تسعى لهدم الكعبة واحتلال مكة. داعياً السنة للحشد والاستبسال في الدفاع عن المدينة المقدسة لدى المسلمين عموماً. في وجه ما وصفه بـ “المشروع الصفوي”.

على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وأضاف خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “عندما يعلن الحوثي انه سيحتل مكة كما فعل فلن يكون أمام كل سني إلا الموت في سبيل الكعبة المشرفة”.

عندما يعلن الحوثي انه سيحتل مكة..كما فعل..فلن يكون امام كل سني الا الموت في سبيل الكعبة المشرفة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

فئران سد مأرب

وتابع: “على الدول الاسلامية أن تعي حقيقة أن إيران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب”. لافتاً إلى أن سد مأرب لم يهدم في أيام بل استغرق الأمر مدة طويلة.

على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

ودعا خلفان إلى جمع المقاتلين، بالقول: “اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة. حتى تعرف إيران من نكون وكيف نكون”، حسب قوله.

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلاً، إن على الدول الإسلامية باستثناء إيران أن تنفذ “مناورة دفاع عن بيت الله”.

هاتوا الجيوش من جميع الدول الاسلامية الا ايران في مناورة دفاع عن بيت الله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وأردف: “أظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة عندما يكون هدفها احتلال مكة”، حسب قوله.

اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

واستطرد: “خذوها مني احتلال مكة المكرمة مشروعاً صفوياً”، مشيرا إلى أن هذ هو مشروع المرشد الإيراني وعبدالملك الحوثي.

خذوها مني…احتلال مكة المكرمة مشروعا صفويا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

لا نضخم الامور..ولا نقرأ ما بين السطور..ولكن هذا الذي وقر في الصدور عند خامئني وعبد الملك الثور. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

يذكر أن الحوثيين كانوا قد نفوا عام 2019 استهداف مكة مشيرين إلى أن تلك الاتهامات “افتراء وبهتان”. فيما تجري سلطنة عمان في الوقت الراهن مشاورات مع كافة الأطراف المعنية لإنهاء حرب اليمن. على الرغم من الاتهامات الإماراتية المزعومة بدورها في تلك الحرب.

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