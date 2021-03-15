اتهمت عاملة منزلية كفيلها الكويتي، بهتك عرضها بالعنوة، بعدما أخذها من منزله إلى منطقة صحراوية، بمحافظة الجهراء في الكويت، وفعل جريمته هناك.

هتك عرضها في الصحراء!

وقال مصدر أمني بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الراي” الكويتية، إن العاملة هربت من منزل مخدومها في الجهراء، وذهبت إلى المخفر وأبلغت بأنّ كفيلها أخذها من المنزل، وتوجه بها إلى منطقة صحراوية، حيث قام بهتك عرضها بالإكراه.

وأضافت العاملة من الجنسية الهندية في بلاغها أن كفيلها أعادها بعد هتك عرضها إلى منزله، وزودت رجال الأمن ببياناته.

وبعرض الواقعة على وكيل النائب العام أمر بتسجيل قضية جنائية تحت مسمى هتك عرض بالإكراه، وإحالتها إلى رجال المباحث الجنائية.

كما أمر الوكيل بضبط الكفيل وإحضاره للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

محاولة اغتصاب طفل روماني!

وتكررت حوادث هتك العرض في الكويت مؤخراً، ففي أكتوبر الماضي تعرض طفل روماني من أم كويتية إلى محاولة هتك عرض و اغتصاب فاشلة في منزله من قبل مجهول، وذلك في قرية الفنطاس الساحلية.

وشرع رجال مباحث الفنطاس حينها في البحث عن الشخص الذي حاول افتراس الطفل الروماني الجنسية داخل منزل المجني عليه. وحينما فشل الجاني في مبتغاه سلب هاتف الطفل وهرب الى جهة غير معلومة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية آنذاك، فإن مواطنة (49 عاماً). قالت في بلاغ تقدمت به إن ابنها ويحمل الجنسية الرومانية تعرف على شاب على برنامج سناب شات. وأن الشخص الذي تعرف عليه طلب ان يلتقي به.

واتفق الطفل مع الشاب المجهول أن يأتي الأخير إلى مسكنه، وأشارت الأم أن ابنها أخبرها بأن الشاب نزع ملابسه وطلب أن يمارس الشذوذ معه.

وأكدت الأم أن طفلها رفض ذلك، فقام الجاني بضربه وسلب هاتفه النقال وهرب، وتم تسجيل قضية هتك عرض وبتصنيف جنايات.

قوامها لا يقاوم!

وفي نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الكويتية متهماً بخدش حياء وافدة كندية بـ «لمسة يد» خلال ممارستها رياضة الركض على الخليج العربي.

واعترف المتهم حينها بارتكابه الفعل الخادش للحياء العام بأن برّر ما قام به بأن “قوام الوافدة لا يقاوم”. وأنه نادم على تصرفه هذا.

وأحيل المتهم (27 عاما) إلى النيابة بعد انتهاء التحقيقات معه من قبل المباحث وكذلك بعد أن عُرض على الوافدة وتعرفت عليه.

فيما نفى مرافقه- الذي كان داخل السيارة وقت ارتكاب الواقعة- أن يكون له أي دخل بالواقعة، مشيرا إلى أنه حذر زميله من أي تصرف. ولكنه لم يستمع لنصيحته ولا يعرف ماذا فعل صديقه- حسبما زعم في التحقيقات معه-.

وفور تقدم الوافدة آنذاك ببلاغ الى مخفر شرطة “الدسمة”. وقالت انها وفيما تمارس رياضة الركض على الخليج العربي مقابل الدائري الثاني. وتحديدا خلف أحد المطاعم الشهيرة قام شخص لا تعرفه بالنزول من مركبته وارتكاب فعل فاضح بحقها.

وعليه قام رجال الأمن والمباحث بتكثيف تحرياتهم وخلصت تلك التحريات الى تحديد المركبة التي كان بداخلها المدعى عليه وآخر.

ومن ثم جرى استدعاء صاحب المركبة والذي أرشد عن الشخص الذي كان يرافقه وقت الواقعة ويدعى (ث). وأردف المصدر بالقول بعد يومين تم توقيف المتهم وبإحالته إلى المباحث اعترف بارتكاب الواقعة.

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