“شاهد” شبيه رونالدو يهرب إلى بريطانيا من أجل الحصول على الشهرة

يخلق من الشبه أربعين مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة عالم كرة القدم العالمية والمهاجم في فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” الإيطالي.

إلا أن الشاب العراقي بيوار عبد الله 27 عاماً. الذي هاجر إلى بريطانيا ليدخل عالم حياة الشهرة في عالم الموضة والأزياء. بسبب التشابه مع الدون رونالدو.

حياته الشخصية

وكان يعيش الشاب العراقي بيوار عبد الله قبل هجرته إلى بريطانيا، شمال قضاء قرية سوران في محافظة أربيل في كردستان العراق، وسط عائلة فقيرة.

وتقع تلك القرية على بعد 110 كيلومترات من الحدود العراقية الإيرانية. ولم يكمل عبد الله تعليمه وتوقف عن الدراسة وهو في سن السابعة بسبب الصعاب الاقتصادية التي تمر بها عائلته.

النسخة الأصلية

كما ويعشق العراقي بيوار حياة الشهرة. وهذا ما دفعه إلى الهروب من بلده إلى بريطانيا. من أجل تحقيق مراده. بعدما كان يعمل في مجال البناء داخل العراق.

على عكس الدون صاحب النسخة الأصلية الذي يلعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي رونالدو، هداف الدوري الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي

الحلم في مقابلة رونالدو

وقال شبيه اللاعب كريستيانو رونالدو خلال مقابلات صحفية معه، قائلاً: “يقول لي كثيرون إنني أشبه كريستيانو. بصرف النظر عما إذا كنت عربياً أو كردياً أو أجنبياً، فالمهم هو أن أقابله في يوم من الأيام”.

الشعبية الكبيرة

ويحظى الشاب بشعبية كبيرة في منطقة. وصل به الأمر إلى الشهرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وكذلك عقد اللقاءات والمقابلات الصحفية. إلى جانب إلتقاط الصور السيلفي معه في الشوراع. قبل هجرة إلى بريطانيا.

جماهير برشلونة

كما ويعاني بيوار عبد الله شبيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من جماهير فريق برشلونة الإسباني، بسبب تعليقاتهم وكرههم له نظراً للتشابه الكبير بينه والنجم البرتغالي. الذي كان يلعب سابقاً في صفوف فريق الغريم التقليدي لفريق برشلونة الإسباني ريال مدريد.

وبين شبيه رونالدو، قائلاً: “كنت أعاني من جماهير برشلونة، عندما كان رونالدو يلعب في ريال مدريد، لكن مع انتقال اللاعب البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قلت التعليقات”.

قصة قص الشعر

كما أن الشاب بيوار يقلد تماماً بقصة شعر رونالدو الأصلي. والحلاقة التي يقوم بها الدون. والحفاظ على ذلك، إلى جانب الألوان الذي يلبها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مشاكل عائلية

وكانت المشاكل العائلية التي عانى منها شبيه رونالدو. دفعه إلى السفر من العراق عام 2019م إلى بريطانيا والتي انقلبت حياته كلياً. كما أنه يعمل في مجال الموضة والأزياء. الذي هو أشد المعجبين إلى اللاعب البرتغالي الشهير رونالدو. ومن عشاق وهواة كرة القدم.

فقد سافر إلى دولة بريطانيا بعد تقديم صديقه له. الذي ساعد من الخروج من وطنه والمجيئ إلى بريطانيا. حيث يعيش حياة المشاهير بسبب شكله الذي يشبه الدون رونالدو.

رونالدو الأصلي

فيما تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس أمام منافسه كالياري. ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع فريق السيد العجوز الإيطالي. والتربع على عرش هدافي الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

الاس | بيوار عبدالله العراقي هل تراه يُشّبه كريستيانو رونالدو ؟ 😁 pic.twitter.com/P1X35FiveX — شبكة CopeArab (@COPE_AR) April 10, 2019

كما ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفه: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

وسط الأحاديث في الآونة الأخيرة في الصحافة الإسبانية والفرنسية، التي تحدثت قرب رحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي. والرغبة في العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، ليرد رونالدو على تلك الشائعات.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

بيوار عبدالله،عراقي الجنسية ويبلغ من العمر 25 ربيعًا، وهو لاعب محلي، يشبه أو يحاول تقليد النجم البرتغالي كريستيانو #رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فهل يشبهه بالفعل؟ pic.twitter.com/Onxc1SSyCO — القاهرة 24 (@cairo24_) April 10, 2019

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

صن تجري لقاءً مع العراقي بيوار عبدالله شبيه كريستيانو رونالدو https://t.co/MImHy5P3uH pic.twitter.com/pWzhfAlwlv — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2019

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

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