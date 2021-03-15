رفعت زوجة سعودية، قضية طلاق على زوجها بسبب تكراره لعبارة “عليّ الطلاق”، مشيرة إلى أنها لا تعرف هل ما زالت على ذمته أم لا، بسبب ذلك.

هل وقع الطلاق أم لا؟

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” السعودية، أكدت الزوجة أنها قامت بتوجيه النصح لزوجها بعدم تكرار هذه الكلمة لكن دون جدوى.

وأشارت الزوجة إلى أنها لجأت إلى عائلتها ليحاولوا التفاهم معه لترك هذه العادة التي اعتبرتها سيئة وقد يقع الطلاق عليها بمجرد نطق الزوج بها، لافتة إلى أنها لا تعرف هل وقع عليها الطلاق أم لا، ولكنه رفض أن يستمع لهم واتهمهم بالتدخل في حريته الشخصية.

فما كان من الزوجة إلا أن تتوجه إلى مكتب محاماة لطلب رفع دعاوى طلاق لوجود علة أو سبب لديها.

الجانب القانوني لا قيمة له

وأكد المحامي محمد الزاحم أنه في مثل هذه الحالة لا يدخل الجانب القانوني، مشيراً إلى أنه في حالة هذه الزوجة. يدخل الجانب الشرعي، بمعنى أنها لو رفعت قضية طلاق فالقاضي يعود للناحية الشرعية في ذلك،

وأوضح المحامي لذات الصحيفة أن الطلاق ينقسم إلى 3 أقسام هو فسخ النكاح ويسمى الطلاق بعوض. والطلاق لعلة ويكون بغير عوض والثالث العادي والذي يكون من الزوج.

حفل عشاء ينتهي بكارثة

وسبق أن شهدت السعودية قضية طلاق غريبة الشهر الماضي، حين قادت الصدفة وحدها إلى اكتشاف زوجة ، زواج زوجها عليها دون علمها.

وحدث ذلك حين حضرت الزوجة حفلة عشاء لإحدى صديقاتها في مدينة جدة. وتعرفت خلال الحفل على امرأة. وخلال حديثهما سوياً، أخبرتها الأخرى أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثًا.

وقامت السيدة الأخرى بإطلاع الزوجة المخدوعة على صور زفاف شقيقتها الذي تم قبل خمسة أشهر، مما أصاب الزوجة بنوبة ذعر. وحالة صدمة حين اكتشفت أن زوجها هو العريس.

وبعد أن استيقظت الزوجة من صدمتها بعد مرور أيام، قامت بمواجهة الزوج الذي لم ينكر زواجه الثاني. وطلب منها القبول بالأمر الواقع. والرضا بما حدث.

قضية فسخ نكاح

لكن الزوجة رفضت ذلك، وقامت باللجوء إلى مكتب محاماة لتوكيله في رفع قضية فسخ نكاح على زوجها. خاصة أنه رفض أن يقوم بتطليقها حسب رغبتها، وأصر على التمسك بها، إلا أنها تقدمت بقضية فسخ نكاح.

وقال المستشار القانوني عاصم الغامدي حينها إنه في حالة طلب فسخ نكاح من قبل الزوجة لرفضها. أن يكون زوجها متزوجًا بأخرى، فهنا لا يحق لها.

وأشار الغامدي إلى أنه يحق للزوجة التقدم بطلب فسخ نكاح في حالة كانت الزوجة كارهة لزوجها. ولم تعد تقدر على الاستمرار. معه فيتم الفسخ بعوض.

وأضاف الغامدي:” يحق للمرأة التقديم على طلب فسخ نكاح، وذلك في عدة أحوال، من بينها إذا كان الزوج يسيئ عشرتها. أو يرتكب بعض الأفعال المشينة، كتعاطي المخدرات، وفي حالة ارتكب عنفًا ضد زوجته”.

طرق فسخ النكاح

وتابع: “إذا أثبتت الزوجة أن هناك ضررًا ألحق بها، وأن استمرار الحياة معه مستحيلة، هنا يتم إثبات فسخ النكاح من قبل القاضي”.

وشرح الغامدي طرق فسخ النكاح، وقال إن أول خطوة تكون عبر تقديم طلب فسخ نكاح عن طريق تقديم دعوى. عبر موقع وزارة العدل. ثم تحديد المحكمة “محكمة الأحوال الشخصية، و تعبئة نموذج الطلب، وأخذ موعد ثم حضور الجلسات لمعرفة. أسباب طلب فسخ النكاح من قبل القاضي، ومن ثم تحديد الحكم حسب ما يرى القاضي.

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