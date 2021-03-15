تسريب فيديو حميمي للفنانة الجزائرية بشرى عقبي يثير ضجة والمتهم زوجها الفلسطيني!

رغم مرور 10 سنوات على اختفائها عن الساحة الفنية، إلا أن الفنانة وعارضة الأزياء الجزائرية بشرى عقبي، عادت للأضواء مجدداً، ولكن بفضيحة وليس بعمل فني.

تسريب فيديو حميمي

وتصدر اسم بشرى عقبي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقطع مصور لها، وهي بأوضاع حميمية. مع أحد الأشخاص في منزلها.

وتعمد مسرب الفيديو أن يخفي ملامح الرجل الذي يظهر مع بشرى عقبي، وهو ما أثار جدلاً وغضباً واسعين في الجزائر.

وفور انتشار الفيديو، عبر العديد من مشاهير الجزائر عن تضامنهم مع بشرى عقبي، مجمعين أن ماحدث لها. حملة تشويه متعمدة، وتدخل في حياتها الخاصة.

كلنا بشرى عقبي

ودشن الناشطون هاشتاج #كلنا_بشرى_عقبي، عبروا خلاله عن تضامنهم مع الفنانة واستنكارهم لما تعرضت له.

ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

ولا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك

رب العالمين اسمة العدل وما يرضى في الي صار معاك وربي راح يجيب حقك وحسبي الله ونعم الوكيل #كلنا_بشرى_عقبى — محمد العراقي🇮🇶🇩🇿♓ (@MIraqi94) March 14, 2021

🔴 الذئب بعد تصوير زوجته ينقلب عليها و يغادر الجزائر و ينشر صورها معه مخفيا وجهه هذا انتقاما منها لإبعادها عن ابنتيها لأن الحضانة تعود للزوج في حال أثبت أن الأم غير متخلقة وانها تأتي فعلا يتنافي وعادات الشرع والعرفhttps://t.co/xQTdyfooxy#كلنا_بشرى_عقبى pic.twitter.com/zRi40C4mkr — فہٰيٰ قلہٰبٰٰيٰ دمعة و فہٰيٰ الہٰسہٰماء لہٰمعة (@___foutA_79) March 14, 2021

بالنسبة للفنانة بشرى عقبي وهي أم لطفلتين

هناك من قال أن من قام بتسريب فيديو خاص لها هو طليقها الفلسطيني وهناك من قال هو زوجها الجزائري بالفاتحة فقط وانفصل عنها،

بالنهاية من يفضح إمرأة مهما كانت جنسيته فهو شخص قذر ومنحط👎

الرجل الحقيقي يحترم المرأة مهما كانت صفتها#كلنا_بشرى_عقبى pic.twitter.com/t1mBdS8ydY — فطوم🇩🇿الجزائرية👸🏻 (@fatooma_dz) March 14, 2021

#كلنا_بشرى_عقبى

هذي قضية تربية واخلاق بزاف قضايا زوج يشهر بزوجته لانها رفضت تبقى معاه — جزائرية حرة (@Sabrinasofi) March 14, 2021

#كلنا_بشرى_عقبى زوج ديوث مع زوجته الواثقة فيه ثقة عمياء وهو صورها

يعني بشرى بريئة تماما وماقامت به هو في إطار العلاقة الشرعية وواجباتها الزوجية

يعني الملام هو الديوث وليس بشرى لأنها كانت مع زوجها وليس مع عشيق او ماشابه بشرى تعرضت للغدر من طليقها — جزائرية حرة (@Sabrinasofi) March 14, 2021

تضامن واسع من الفنانين

ونشر الفنان الجزائري صالح أقروت صورتها عبر حسابه على “انستجرام”، وعبر عن تضامنه معها.

View this post on Instagram A post shared by Salah Aougrout – صالح اوقروت (@salah.aougroutt)

وكتبت الممثلة نضال الجزائري عبر صفحتها على “فيسبوك”: “إذا كان الله ساتر، لماذا نفضح بعضنا البعض؟. ماذا استفاد الشرير الذي نشر الفيديو؟ بشرى فنانة محترمة نعرفها ونعرف أخلاقها”.

وكتب المطرب الجزائري محمد بن شنات: “أنا متضامن مع الفتاة الجزائرية بشرى عقبي ‏عيب كبير ‏عليكم ‏‏‏ارحموا. من في الأرض ‏‏‏ ‏يرحمكم ‏من في السماء”.

كما كشف المخرج المسرحي محمد شرشال أن من قام بنشر الفيديو، هو طليق بشرى عقبي، وكتب في منشور عبر “فيسبوك”. “اتصلت اللحظة بالصديقة والأخت بشرى عقبي، والحمد لله وجدتها في صحة وعافية، معنوياتها مرتفعة وأول شيء قالته لي. “شرشال، ما تخافش اعليا (لا تخف علي)”. إنها توكل أمرها لله من طليقها الذي نشر الفيديو وأخفى وجهه. قصد الانتقام منها كونه خسر قضيته في العدالة معها”.

وأضاف: “لقد أكدت لي بنفسها أن الذي يظهر معها في الفيديو هو طليقها قبل الانفصال. لقد أبلغتها أن الناس يساندونها. وأن ما نشر انقلب على صاحبه وأن محبيها أذكياء لا تنطلي عليهم هذه المؤامرة الدنيئة، وأخبرتني أنها تعلم بكل هذا. وهي ممتنة لكل من ساندها. أخيرا أوصيتها بالاهتمام ببنتيها ليتجاوزا هذه المحنة بسلام”.

هل هو طليقها الفلسطيني؟

كما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أنه تم التداول على نطاق واسع تصريحات نسبت لوالد بشرى عقبي يقول فيها. إن طليق ابنته فلسطيني يعيش بفرنسا وهو من نشر الفيديو الشخصي بعدما خسر قضية حضانة ابنتيهما.

ونشرت صديقة بشرى فيديو توضح فيه أن الرجل الذي كان معها هو خطيبها وقصد البيوت من أبوابها وأن. تسريبه ما هو إلا محاولة لحرمانها من حضانة ابنتيها.

الرابطة الجزائرية تتدخل

وفي وقت لاحق، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مكتبها ولاية الجزائر، التكفل بقضية بشرى عقبي.

وكلفت الرابطة، مكتب ولاية الجزائر التي يترأسها عماد زيتوني بصفته رئيس اللجنة الثقافية، بالمتابعة والتكفل. بقضية الممثلة بشرى عقبي.

الجدير بالذكر أن بشرى عقبي تبلغ من العمر 36 عاما، وبدأت مشوارها الفني عام 2002 وقدمت 5 مسلسلات أبرزها “جمعي فاميلي”.

كما شاركت عقبي في بطولة فيلمين، وحضدت جائزة الفنك الذهبي لأحسن دور نسائي قبل ابتعادها عن الأضواء منذ عام 2011.

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