امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس لأول مرة.. من هي جميلة الشنطي التي فازت بالانتخابات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، انتخاب مجلس الشورى التابع لها، أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة من المجلس، وذلك خلال اجتماعه أمس الأحد.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت حركة حماس امرأة كعضو في المكتب السياسي التابع للحركة، والذي هو مطبخ القرار السياسي الخاص بحماس، إضافة إلى انتخاب رئيسة الحركة النسائية.

وجاءت أسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخب من قبل مجلس شورى حماس على النحو التالي.

1- يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة.

2- خليل الحية نائب رئيس الحركة.

3- نزار عوض الله عضوا.

4- محمود الزهار عضوا.

5- روحي مشتهى عضوا.

6- فتحي حماد عضوا.

7- سامح السراج عضوا.

8- مروان عيسى عضوا.

9- صلاح البردويل عضوا.

10- جميلة الشنطي عضوا.

11- فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية.

12- غازي حمد عضوا.

13- إسماعيل برهوم عضوا.

14- سهيل الهندي عضوا.

15- زكريا أبو معمر عضوا.

16- جواد أبو شمالة عضوا.

17- كمال أبو عون عضوا.

18- عصام الدعاليس عضوا.

19- أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.

20- ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة.

من هي جميلة الشنطي

النائبة جميلة عبد الله الشنطي من مواليد العام 1957.

وحصلت الشنطي لى ليسانس لغة إنجليزية من جامعة عين شمس (مصر)

– الماجستير في أصول التربية (فلسطين)

– تحضر رسالة الدكتوراه (فلسطين)

مناصب سابقة

– عضو فعال في جمعية الشابات المسلمات .

– مشرفة تربوية في الجمعية الإسلامية .

– محاضرة في كلية التربية بالجامعة الإسلامية في غزة

مناصب حالية

– عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح” محافظة شمال غزة”

– وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية بغزة.

– عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي .

– قادت مسيرة فدائيات الحصار لإنقاذ المقاومين المحاصرين في بيت حانون-شمال غزة.

– قد تعرض منزلها للقصف طائرات الاحتلال ما ادي إلى استشهاد زوجة أخيها

الانتخابات الفلسطينية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قبل أسابيع مرسوماً يقضي بعقد الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، على التتالي.

وتكون انتخابات المجلس التشريعي أول انتخابات يتم عقدها في مايو/آيار المقبل، لاختيار الممثلين عن الشعب الفلسطيني فيه.

كما توجهت الفصائل الفلسطينية إلى العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تفاصيل الانتخابات القادمة، وكيفية التعاطي مع مخرجاتها.

وتتجهز الفصائل الفلسطينية لعقد الانتخابات عبر اختيار مرشحيها الذين سينزلون على قوائمها.

كما شهدت حركة فتح حالة من التفاعل الكبير مع موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، والتي كان من آثارها فصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، بعد عزمه تشكيل قائمة انتخابية بمعزل عن قائمة الحركة.

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