عاقبت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن مواطناً أدين بتهمة القتل العمد ضد شقيقته عبر تسميمها وخنقها وإغراقها.

”سم الأفاعي“

وحاول الجاني أولا قتل شقيقته باستخدام ”سم الأفاعي“، وبعد فشله في ذلك خنقها وأغرقها في حوض الاستحمام.وفق ما ذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية

وجاء في قرار المحكمة أن المجني عليها تزوجت قبل حوالي 8 سنوات وسكنت مع زوجها في إحدى مناطق عمان بعد انتقالها من الكرك.

وبعد 6 سنوات قام الزوج بتطليق المجني عليها “لسوء سلوكها وتغيبها عن المنزل لأیام وأسابيع”.

خطة الانتقام

وأضافت المحكمة أنه ”بعدها انتقلت إلى محافظة الزرقاء لوحدها، وكان شقيقها موقوفا في أحد المراكز الإصلاحية، ولدى علمه بقصة شقيقته استشاط غضبا وعقد العزم على الانتقام منها وقتلها“.

وبعد الإفراج عن الشقيق المتهم، واصل البحث عنها، ليعثر عليها في الزرقاء في شقة مستأجرة من قبل أحد الأشخاص، واصطحبها إلى منزل شقيقه في عمان، وبعدها اصطحبها ووالديه في مركبة شقيقه إلى منزل العائلة في الكرك.

ولدى وصولهم إلى المنزل، أجبرها على تناول سم الأفاعي، وكان يتردد على غرفتها للتحقق من وفاتها، إلا أنها كانت تستفرغ داخل الغرفة ولم يأخذ السم مفعوله في جسدها.

وبعد فشل محاولته الأولى لقتلها، حاول خنقها حتى فقدت وعيها.

كما أن الجاني سحبها إلى حوض الاستحمام وأغرقها بالماء، ثم قام بوضع كيس بلاستيكي حول عنقها حتى فارقت الحياة.

قرار المحكمة

كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق المتهم.

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