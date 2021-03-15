أحمد الجارالله يتحدث عن انجاز كبير حققه محمد بن سلمان
أحمد الجارالله يتحدث عن انجاز كبير حققه محمد بن سلمان
الهدهد

أحمد الجارلله يعتبر عدم وصول الحوثي لقصور السعودية إنجاز كبير لابن سلمان ومفكر سوداني فضح هدفه الخبيث

كتب وطن
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انتقد المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان، ما وصفه بلمز الكاتب الكويتي المدعوم إماراتياً، أحمد الجارالله، للمملكة العربية السعودية، في صراعها مع الحوثيين باليمن.

وقام الدكتور تاج السر عثمان بنشر تغريدة لأحمد الجار الله، يقوم فيها الأخير بلمز السعودية، بأسلوب خبيث وأنها لم تحقق أي انتصارات. في اليمن، سوى أنها منعت الحوثيين أن يصلوا إلى قصورها.

وذلك في إشارة إلى العجز السعودي عن كبح القوة الحوثية المتعاظمة أمامها، والتي باتت تهدد حتى قصور حكامها.

وقال أحمد الجارالله في تغريدته التي نشرها المفكر السوداني وعلق عليها: ” لا يمكن دولياً ترك اليمن لإيران وعصابات الحوثيين، في النهاية. لن تنتصر إيران في خططها لشبه الجزيرة العربية بدليل أن إيران وعملائها الحوثيين لهم أكثر من ست سنوات ولم يحققوا أهدافهم.”

وتابع:”بينما الجيش اليمني والسعودية حققت الكثير، ولعل أهم هذا الكثير أن حوثي إيران لم يصلوا إلى قصور السعودية”.

وعلق  المفكر السوداني على حديث أحمد الجارالله قائلاً: “أحمد الجار الله ( المدعوم إماراتيا ) في أخطر لمز بالسعودية يعتبر أهم إنجازاتها. أن الحوثي لم يصل إلى قصورها”.

وتابع: “تزامن لمز الجار الله مع إساءة خلفان ربما يعطي دلالة عن انزعاج بن زايد من خطوات سعودية لم تعجب الإمارات”.

هل قصد ضاحي خلفان بأن السعودية عاجزة عن حماية مكة؟

وأمس، الأحد، أطلق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات أثارت جدلاً واسعاً، دعا فيها إلى حماية مكة من الجماعات الموالية لإيران.

وطالب خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي في سلسلة تغريداته التي رصدتها “وطن”، بجمع مئات الآلاف من المقاتلين لإحاطة. مكة من جميع الجهات وفدائها بالأرواح كما قال- حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون “.!

وأضاف ضاحي خلفان :” على الدول الاسلامية ان تعي ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب “.

كما دعا خلفان جيوش المسلمين إلى مواجهة جماعة الحوثي.

وتابع :” إن على الدول باستثناء إيران أن تنفذ “مناورة دفاع عن بيت الله” وأردف: “اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة”، حسب قوله.

الغريب في تغريدات ضاحي خلفان، أن الحوثيين لم يطلقوا مثل هذه التهديدات إذ كانت تصريحات أطلقت عام 2019. لكنهم اعتبروا ما جرى تسريبه مجرد “افتراء وبهتان”.

وأثارت تلك التغريدات غضباً واسعاً من الإمارات التي تعتبر حليفاً للسعودية، لما اعتبره ناشطون انه تقليل من قدرة السعودية على حماية مكة المكرمة.

صراع الحلفاء

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هذا وكشفت مصادر إماراتية مطلعة، تفاصيل قرار أصدره ولي عهد أبو ظبي ، بشأن مهاجمة السعودية. وولي عهدها محمد بن سلمان.

الضغط الإماراتي على ابن سلمان

وقال حساب “أسرار إماراتية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “محمد بن زايد أوعز إلى بعض المقربين بدء العمل. على مهاجمة السعودية من خلال فضاء تويتر”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن ذلك بسبب حاجته الماسة إلى الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في المرحلة القادمة.

خيانة مرتقبة

وفي وقت سابق، صدم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، صديقه المقرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. بعد رفضه التدخل في الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها. بسبب نشر الولايات المتحدة التقرير الخاص بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال حساب “أسرار إماراتية”، إن محمد بن سلمان يشعر أنه على أعتاب خيانة مرتقبة من صديقه المقرب محمد بن زايد. خاصة وأن معظم مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن المنقلب على ولي عهد السعودية مصنفين ضمن أكثر الشخصيات قرباً من الإمارات في الوقت الراهن.

صمت إماراتي

ويجدر الإشارة إلى أن الإمارات أحبطت حليفها السعودي ولي العهد محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي. في تشرين أول/أكتوبر 2018.

والتزمت الإمارات بعد اتخاذ موقفا قويا إزاء نشر وكالة الاستخبارات الأمريكية تقريرا يدين رسميا بن سلمان بالمسئولية عن قتل خاشقجي.

ولم تبادر أبوظبي مجدداً لإصدار رد فعل قوي مساند لمحمد بن سلمان في محنته رغم توالي المواقف الدولية. المنددة بولي العهد.

واكتفت الإمارات بإصدار بيان مقتضب من وزارة خارجيتها تؤكد فيه “دعمها لموقف السعودية من التقرير الأميركي. وتؤيد بيان الخارجية السعودية بخصوص قضية خاشقجي”.

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