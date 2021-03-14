ابتسمت لوالدتها والكلاب تنهش جسدها.. وفاة طفلة تشعل السعودية غضباً

في فاجعة هزت السعودية، افترست خمسة كلاب ضالة طفلة لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات، وذلك في ضاحية الواشلة جنوب الرياض بالسعودية.

الطفلة ملطخة بالدماء

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفلة غافلت أسرتها، وخرجت من استراحة العائلة، وحين خرجت والدتها للبحث عنها. شاهدت الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ الطفلة التي كانت ملطخة بالدماء.

وعلى الرغم من أن المتواجدين تمكنوا من طرد الكلاب إلا أن الطفلة فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى. بساعات معدودة.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن عم الطفلة قوله: “اعتدنا أن نذهب لاستراحة العائلة في الواشلة بشكل مستمر. وفي مساء أمس الجمعة، وتحديدًا بعد صلاة العصر، فقدنا ابنة أخي للحظات. وعلى الفور خرجت أُم الطفلة تسأل عن ابنتها”.

الكلاب ذبحت بنتي

وتابع: “ما إن خرجت الأم من باب الأستراحة حتى فوجئت بالمشهد المرعب المؤلم على قلبها؛ إذ شاهدت. خمسة كلاب تمزِّق جسد فلذة كبدها بأنيابها، والدماء تسيل على الأرض، فأخذت الأم المكلومة تصرخ الكلاب ذبحت بنتي”.

واستطرد عم الطفلة: “وسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع للطفلة لإنقاذها، عندها هربت الكلاب. وتركت الطفلة ملطخة بالدماء وعلى الفور احتضن والد الطفلة ابنته، ورفعها بين يديه وهي تنزف. وابتسمت لوالدها بعدما أحست بالأمان ولم تعلم أنها ابتسامة الوداع”.

وأشار عم الطفلة إلى أنهم هرعوا بها لأقرب مستشفى، وتمكنوا من وصول المستشفى الساعة الخامسة والنصف. ودخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة. وأكد لهم الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة.

لم يعالج وضع الكلاب الضالة

وأردف: “لم نستطع دخول المستشفى وظللنا ننتظر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ، وفي حدود. الساعة 7 و 51 دقيقة مساء تم إخبارنا بأن الطفلة فارقت الحياة، فخيم الحزن علينا، إذ كان خبر وفاتها صدمة للجميع”.

وأكد عم الطفلة أن بلدية ضرما حضرت إلى موقع الحادث برفقة الأدلة الجنائية وباشرت الحادثة واطلعت على مسرح الجريمة.

وأضاف: “المؤسف أنه يوجد في المنطقة عدد من الكلاب منذ فترة طويلة وتشكل خطرًا على الأهالي وقاطني. الاستراحات، ولم يعالج وضعها الخطر على الرغم من المعاناة المستمرة”.

الكلاب الضالة يتصدر

وطالب عم الطفلة الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة، خاصة أن المنطقة تشهد حضورًا مكثفًا للعوائل. وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية.

وبعد الغضب الشعبي الذي أثارته الحادثة عبر رفع هاشتاج الكلاب الضالة، أمر أمين العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات الحادثة.

#الكلاب_الضالة افترست 5 كلاب ضالة مساء الجمعة طفلة تبلغ 4 سنوات، في ضاحية الواشلة، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات. وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها. تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة. (سبق) pic.twitter.com/9ROzCRFdxS — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 14, 2021

أمين الرياض يتدخل

كما وجه الأمير بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة، بحسب ما نقلت الصحيفة ذاتها.

وأكد أمين الرياض ضرورة حصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط.

وستضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين، بالتعاون. مع جمعيات الرفق بالحيوان.

وفي فبراير الماضي، نهشت كلاب ضالة طفلاً لم يتجاوز العامين والنصف حتى فارق الحياة، في الأحساء شرق المملكة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، سبق أن دعت أماناتها إلى تطبيق برنامج CNSR،

لتقليل كثافة الكلاب الضالة باستخدام الطرق الرحيمة الصديقة للبيئة والبديلة.

وتم إيقاف استخدام الأطعمة السامة في مكافحتها، في إطار تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المعنية.

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