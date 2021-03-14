هل قصد ضاحي خلفان بأن السعودية عاجزة عن حماية مكة بهذه التغريدات؟!

أطلق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات أثارت جدلاً واسعاً، دعا فيها إلى حماية مكة من هجمات الجماعات الموالية لإيران.

ضاحي خلفان و مكة

وطالب خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي في سلسلة تغريداته التي رصدتها “وطن”، بجمع مئات الآلاف من المقاتلين لإحاطة مكة من جميع الجهات وفدائها بالأرواح كما قال- حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون “.!

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وأضاف ضاحي خلفان :” على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب “.

على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

كما دعا خلفان جيوش المسلمين إلى مواجهة جماعة الحوثي.

يا جيوش الأمة ..واجهوا جماعة الحوثي الخمة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وتابع :” إن على الدول الإسلامية باستثناء إيران أن تنفذ “مناورة دفاع عن بيت الله” وأردف: “اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة”، حسب قوله.

هاتوا الجيوش من جميع الدول الاسلامية الا ايران في مناورة دفاع عن بيت الله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

الغريب في تغريدات ضاحي خلفان، أن الحوثيين لم يطلقوا مثل هذه التهديدات إذ كانت تصريحات أطلقت عام 2019، لكنهم اعتبروا ما جرى تسريبه مجرد “افتراء وبهتان”

ردود فعل غاضبة من تغريدات ضاحي خلفان

وأثارت تلك التغريدات غضباً واسعاً من الإمارات التي تعتبر حليفاً للسعودية، لما اعتبره ناشطون انه تقليل من قدرة السعودية على حماية مكة المكرمة.

هل تقصد يا #ضاحي_خلفان بأن السعودية عاجزة عن حماية مكة؟ – جميل لو شكلتم تحالف تقوده #صقور_الإمارات 😆 pic.twitter.com/pfAn4WbkoB — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) March 14, 2021

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

ان كنت تريد من السنة أن يجتمعو من أجل حماية الكعبة لماذا لم تجمع السنة من أجل حماية الأقصى مع انه محتل والكعبة لم يحصل لها شي وهي تحت سلطة بني سعود الظالمة — الإعلامية مريم طاهر 🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶 🇮🇶 (@marymtah) March 14, 2021

الاخ ضاحي، نشرت صحيفة "الاقتصادية"، أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون خامس أكبر جنسية من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من ألف مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من 2012 نتمنى مقاطعتهم أولًا من قبلكم — سام الغُباري – 𐩪𐩱𐩣|𐩱𐩡𐩶𐩨𐩱𐩧𐩺 (@SAlghobari) March 14, 2021

وكان حساب إماراتي، كشف تفاصيل مؤامرة يخوضها التحالف العربي والذي تقوده السعودية في اليمن لاسقاط المقاومة في مآرب وشبوة. حسب قوله.

كما قال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الامن الاماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”.: “التحالف يتآمر مع الحوثي، لإسقاط المقاومة في مآرب وشبوة، سيتم استدراجكم”.

تطورات سياسية وميدانية

وخلال الفترة الماضية، تتالت أنباء التطورات السياسية والميدانية في مأرب، وحظيت باهتمام دولي.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية القوات اليمنية، إلى وقف الزحف نحو مأرب والعودة إلى المفاوضات. والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، على حد تعبيرها.

المحافظة التي تعتبر القاعدة العسكرية الأولى والأكبر لقوات التحالف السعودي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. جعلها موقعها الجغرافي واحدة من أهم المواقع العسكرية والاستراتيجية.

جغرافياً

تمتد محافظة مأرب على مساحة 17405 كم مربع، تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 170 كم، وتربطها عبر منفذ. الوديعة الواقع في الأطراف الشمالية للمحافظة.

وتحاذي مأرب شرقاً محافظتي شبوة وحضرموت الساحليتين على بحر العرب، ومن الناحية الجنوبية تحاذي. محافظتي البيضاء وشبوة. أما إلى الجنوب الغربي فتحاذي أجزاء من مديرية بني ضبيان شمال شرق محافظة صنعاء.

وتحد مأرب من الجهة الغربية والشمالية الغربية مديريات نِهْم وخولان الطِّيال شرق صنعاء، كما تقع محافظة. الجوف عند الناحية الشمالية للمحافظة.

استراتيجياً وعسكرياً

الموقع الجغرافي المميز هذا، منح محافظة مأرب أهمية استراتيجية عالية، حيث تعتبر القاعدة العسكرية الأولى. والأكبر لقوات التحالف السعودي وحكومة الرئيس هادي. وتضم مقار وزارة الدفاع وقوات التحالف السعودي ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة التابعة لحكومة الرئيس هادي.

ووفق هيكل وزارة الدفاع، فإن المسرح العملياتي للمنطقة العسكرية السابعة هي محافظات صنعاء وذمار ومحافظة مأرب. ويقع مركز قيادتها في مدينة ذمار وجميع هذه المحافظات خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.

ونظراً لفشل قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي في السيطرة على أي منها، فقد أتُخذ من مدينة مأرب. مقراً بديلاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة.

وتتألف المنطقة من نحو 12 لواء عسكرياً، ولعل هذا ما يفسر الازدحام السكاني في المحافظة إلى جانب مخيمات النازحين فيها.

المنطقة العسكرية الثالثة هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية، وتنتشر في محافظتي مأرب وشبوة. ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب. وتتألف المنطقة من 18 لواءً عسكرياً بينها وحدات دفاع جوي وساحلي.

وفي آذار/مارس 2018 أضيف محور بيحان غربي محافظة شبوة لهذه المنطقة بقرار من الرئيس هادي، ويضم المحور اللواء 26 ميكا، اللواء 19 مشاة، اللواء 163 مشاة، اللواء 153 مشاة، اللواء 173 مشاة.

اقتصادياً وسياحياً

وتعد محافظة مأرب شمال شرق اليمن من أهم المحافظات المنتجة للغاز والنفط، فضلاً عن أنها محافظة. سياحية غنية بأهم المواقع الأثرية والتاريخية. بالإضافة إلى كونها من أبرز المحافظات الزراعية.

ومن أهم المعالم السياحية في مأرب، مدينة براقِش التاريخية وتقع في مديرية مجزر التي تسيطر عليها. قوات حكومة صنعاء حالياً.

كما يوجد في مأرب، عرش الملكة بلقيس ملكة حضارة سبأ، ويقع حالياً تحت سيطرة قوات هادي.

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