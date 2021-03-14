موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراة مهمة في ميدان ملعبه “الكامبنو”. أمام منافسه هويسكا الذي سيقاتل في مباراة اليوم الإثنين من أجل إنقاذ نفسه من توديع منافسات الدوري الممتاز.

على عكس منافسه برشلونة ” البلوغرانا”، الذي يسعى إلى خطف نقاط مهمة له. من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”. في الجولة ال 27 من الدوري الإسباني “الليغا”.

موعد المباراة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه هويسكا. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في الأسبوع ال 27 من الدوري ” الليغا” على ميدانه.

وستكون المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن. فيما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً اليوم. بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن.

القنوات الناقلة

وستبث مباراة برشلونة أمام نظيره هويسكا على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على اللقاء

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي. للتعليق على أحداث اللقاء بين المنافسين.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه هويسكا الإسباني، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

أما في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

1️⃣3️⃣ matches ⚽️

2️⃣ titres en jeu 🏆 🗓 Le calendrier du Barça jusqu'à la fin de la saison ! 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/Md9DdRH6Rw — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 11, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما وسيغيب المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. عن تلك المواجهة أمام منافسه هويسكا. بعد تعرضه للإصابة في مواجهة فريق برشلونة أم إشبيلية في قمة ديربي الإسباني. التي حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

تشكيلة المنافس ويسكا

وسيلعب الفريق المنافس ويسكا من خلال اعتماد المدير الفني الإسباني “خوان خوسيه روخو مارتين” 52 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من: اللاعب الإسباني ألفارو فيرنانديز.

وفي مركز خط الدفاع سيلعب كلاً من: الأوروغواياني جاستون سيلفا، واليوناني ديميتريس سيوفاس، والإسباني خورخي بوليدو.

لفتة رائعة من نادي هويسكا بمناسبة زيارة كامب نو: ارتداء سوار يعبر عن (تصميم معماري لمدينة برشلونة 💠، مصاصة يوهان كرويف 🍭، قمصان ويمبلي 92 والسداسية التاريخية 👕، لاماسيا 🏠، ميسي 🐐). pic.twitter.com/qTn6fCRhGY — InCampNou (@InCampNou) March 13, 2021

بينما سيعلب في خط الوسط كلاً من: اللاعب الإسباني خافي جالان، ومواطنه ميكيل ريكو، ولاعب ساحل العاج إدريسا دومبيا، والإسباني خايمي سيواني، بالإضافة إلى إقحام اللاعب الإسباني بابلو مافيو.

كما وسيعتمد المدرب الإسباني على ثنائي خط الهجوم في الفريق كلاً من: الاعب الياباني شينجي أوكازاكي، والإسباني رافا مير.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

عودة الريال وبرشلونة إلى المنافسة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

تدريبات اليوم استعداداً للقاء هويسكا . . pic.twitter.com/O1JY7dSCLC — FCB World (@FCBW_A7) March 14, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف متساوياً مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بنفس الرصيد من الأهداف.

رونالد أراوخو تدرب اليوم السبت مع المجموعة وأكمل الحصة دون انزعاجات. وكل شيء يشير إلى أنه سيحصل على التصريح الطبي ليكون حاضراً في قائمة رونالد كومان لمواجهة هويسكا يوم الاثنين في "كامب نو". (آس)#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/zooi7zSWWm — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 13, 2021

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 14 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق 6 أهداف عن المتصدر.

وبفارق هدف وحيد عن اللاعب ألكساندر إيزاك في التريب السادس من الترتيب برصيد 12 هدفاً. ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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