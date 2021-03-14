سقوط عصابة نسائية في سلطنة عمان .. هذا ما كنّ يقمن به مع أشخاص بصورٍ فاضحة!

ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صور فاضحة .

وبحسب بيانٍ للشرطة فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا، وتُستكمل بحقهن الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 14, 2021

في نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في جنوب الباطنة لممارستهم أعمال منافية للآداب.

وقالت شرطة سلطنة عمان في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها بتويتر، إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على. عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تلقي القبض على ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، وتستكمل بحقهن الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 28, 2021

ضبط 63 امرأة من جنسيات مختلفة وسيناريو متكرر

ويشار إلى أنه يوم 4 من شهر فبراير / شباط الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية في بيان رسمي لها على تويتر أيضا، أنه في إطار الجهود المستمرة. والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة. نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 4, 2021

وأوضحت ووفق مارصدته (وطن) أن هذه العملية، أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

وبالرغم من عدم ذكر منطقة الخوير تحديدا في البيان، إلا أن النشطاء ربطوا بين وسم الخوير وتحرك الشرطة العاجل.

وأكدوا أن النسوة المقبوض عليهن هن من كن يقفن، في شوارع الخوير لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

من ينقذ الخوير؟

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت أوائل فبراير الماضي. بموجة غضب واسعة عبر وسم “#من_ينقذ_الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق. لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

الحديث مخجل والسكوت فضيحة

وكان وسم “أنقذوا الخوير” قد تصدر التريند العماني ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، بعد مقال الإعلامي العماني سهيل بن ناصر النهدي. في صحيفة “الوطن” العمانية.

وجاء مقال النهدي تحت عنوان “من ينقذ الخوير؟” والذي تحول بدوره لوسم تصدر التريند العماني خلال ساعات قصيرة.

واعتبر الكاتب سهيل بن ناصر في مقاله أن ما يحدث في الخوير “عيب” في تقديره، وأن الحديث عنه مخجل والسكوت عنه فضيحة.

وشدد وفق ما رصدته (وطن) بالمقال أنه لا أحد يرضى بتلك المشاهد المخزية التي تحدث بطرقات الخوير.