“شارلي إبدو” تهين ميغان ماركل بصورة للملكة إليزابيث وهي تدعس على رقبتها!

بعدما فتحت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، النار على العائلة المالكة البريطانية في تصريحات جريئة لها مع في مقابلة مع أوبرا وينفري، بثت على شبكة “سي بي أس”، نشرت صحيفة “شارلي إبدو” الفرنسية، صورة كاريكاتورية مثيرة للجدل .

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'. pic.twitter.com/3Fuj789xn7 — Nadine White (@Nadine_Writes) March 13, 2021

وتظهر الصورة التي نشرتها “شارلي إبدو” الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وهي راكعة على رقبة ميغان ماركل في تذكير صادم لوفاة جورج فلويد، في الولايات المتحدة العام الماضي.

واُظهر العدد الأخير من الصحيفة الساخرة عنوانًا في الصفحة الأولى يقول “لماذا غادرت ميغان بكنغهام”، مع إجابة ميغان ضمن الصورة “لأنني لم أعد أستطيع التنفس”.

وتعتبر الصورة الساخرة تذكير بحادثة وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد. والتي أثارت ردود فعل عنيفة في جميع أنحاء العالم في أيار/ مايو الماضي. عندما وضع ضابط شرطة أبيض ساقه على رقبة فلويد، لما يقرب من تسع دقائق.

“صورة خاطئة”

وقالت الدكتورة حليمة بيغوم، الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث مناهضة العنصرية في لندن، إن صورة الملكة وميغان، هي “خاطئة على كل المستويات”.

وقالت في تغريدة لها على تويتر: “تشبيه الملكة بالشرطي الأمريكي، وهي تسحق رقبة ميغان التي تقول إنها غير قادرة على التنفس.. الحقيقة أن هذا يتجاوز كل الحدود.. وهذا لا يجعل أي شخص يضحك أو يتحدى العنصرية، بل يمثل إهانة لتلك القضية”.

“سوء تصور من تشارلي إبدو”

وفي رد فعل آخر، قالت مجموعة “وندروش أنكور” لحقوق الإنسان: “هذا تعليق سيء وسوء تصور من تشارلي إبدو، وهو لن يؤدي سوى إلى تأجيج القضية… إن هذا النوع من السخرية المبسطة ليس له مكان في مكافحة العنصرية، بل هو مروّع ومحزن للغاية”.

تصريحات ميغان ماركل

وقالت ميغان في المقابلة إنها أجبرت على التزام الصمت، بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، التي لم توفر لها الحماية، على حد قولها.

فكرت بالإنتحار!

ووجهت ماركل اتهامات لأفراد في العائلة المالكة، عدا الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، بـ”العنصرية والكذب”.

وكشفت عن ضغوط كبيرة مورست عليها جعلتها تفكر في الانتحار بشكل جدي وقتها.