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شاهد كيف ظهر طلال سام بعد إخلاء سبيله اثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار في الكويت

كتب وطن
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افرجت النيابة العامة في الكويت عن الفنان الكويتي طلال محمود السمدان، المعروف بـ”طلال سام”، بعد القبض عليه اثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار.

ونشر طلال سام عبر حسابه الرسمي في تويتر صوراً مع ذويه بعد الإفراج عنه .

وكتب طلال سام:”الحمدلله انا بخير وهالشي ما زادني الا قوة واصرار. للي اعرفهم شخصيا واللي ما اعرفهم شكرا لكم على وقفتكم معاي ما راح انساها.. اكتب هالكلام ودموع الفرح بعيوني .. وكمية كبيرة مكلميني فسامحوني اذا ما قدرت ارد”.

وقال: “انا الحين بين اهلي وناسي وان شاء الله مافي الا الخير”.

والقي القبض على طلال سام بعد تداول فيديو يظهر خلاله طلال السام يقف في مكان مرتفع، ويقول: “جاهزين يا أطفال؟”، ثم يلقي هاتفه من أعلى وينزل لالتقاطه.

وفي آخر الفيديو، يتحدث طلال عن أشخاص يخبرونه برغبتهم بالانتحار. ويقول: “هذه نقطة ضعفي وأشعر أنه يجب أن أساعدهم، وما أستطيع فعله أفعله لهم”.

وأثار المقطع غضب البعض الذين رأوا فيه تحريضاً للأطفال على الانتحار، ما دعا الأجهزة الأمنية في الكويت إلى ضبطه.

الداخلية تتحرك ضد طلال سام

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر  حسابها الرسمي على “تويتر” إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأهابت الداخلية بأولياء الأمور، الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها على هاتف الطوارئ، لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها، ومراقبة محتوى ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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ناشطون يدافعون

لكن ناشطين بارزين دافعوا عن طلال سام، وأكدوا أنه مظلوم وإنسان خلوق.

فقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى: “لمتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الأطفال على الانتحار هي أبرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية مالقصة؟!”.

وتعاطفت الفاشنيستا بيبي عبد المحسن مع طلال، سام، وكتبت:”#طلال_سام لم يحرض أحدا على أي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام“.

ووجهت له بيبي الخضري رسالة، وقالت: ” طيب محترم وخلوق الله يفك عوقك يا طلال وأنت قوي ومميز وبترجع لأهلك وكل محبينك”.

يُشار إلى أن طلال سام مدون ومغني وكاتب أغاني وممثل كويتي، وذاع صيته بعد نشره مقاطع كوميدية عبر حساباته الإلكترونية، كما يحظى بأكثر من مليون عبر حسابه في “انستغرام”، و222 ألف متابع عبر “تويتر”.

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