الإمارات قادت حملة عربية للضغط على الفلسطينيين من أجل التنازل عن حقوقهم لصالح إسرائيل

كشفت مصادر إماراتية، عن حملة عربية قادتها الإمارات للضغط على الفلسطينيين من أجل التنازل عن حقوقهم لصالح إسرائيل، في إطار عملية التطبيع الكاملة التي وقعتها أبوظبي نهاية العام الماضي مع تل أبيب برعاية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وقال حساب “أسرار إماراتية” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الإمارات عملت على تقليص المساعدات المالية العربية المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” من (200) مليون دولار إلى (50) مليون فقط.

#السلطات_الإماراتية قادت حملة عربية للضغط على الفلسطينيين من أجل التنازل عن حقوقهم لصالح #إسرائيل ، من خلال تقليص المساعدات المالية العربية المقدمة إلى #الأونروا من (200) مليون دولار إلى (50) مليون دولار فقط#أسرار_إماراتية pic.twitter.com/tSYIjcBjyS — أسرار إماراتية (@asraremaratia) March 13, 2021

صندوق الاستثمار الاسرائيلي الاماراتي

وفي السياق ذاته، كشف الحساب نفسه، تفاصيل مهمة بشأن انشاء الإمارات لصندوق الاستثمار والمقدر بقيمة 10 مليارات دولار للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

وقال إن “صندوق الاستثمار الذي أعلنت الإمارات إطلاقه بقيمة (10) مليارات دولار للاستثمار في قلب إسرائيل. جاء على حساب قطع المخصصات المالية التي كانت تقدمها السلطات الإماراتية للفلسطينيين عبر أونروا”.

صندوق الاستثمار الذي أعلنت #الإمارات إطلاقه بقيمة (10) مليارات دولار للاستثمار في قلب #إسرائيل ، جاء على حساب قطع المخصصات المالية التي كانت تقدمها السلطات الإماراتية للفلسطينيين عبر #الأونروا #أسرار_إماراتية pic.twitter.com/tyw2FqlgiH — أسرار إماراتية (@asraremaratia) March 13, 2021

خطوة إماراتية جديدة

وفي وقت سابق، أعلنت الامارات عن انشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف الاستثمار في كيان الاحتلال الاسرائيلي وفي مختلف القطاعات.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن زيارته إلى الإمارات تأجلت بسبب سوء تفاهم مع الأردن، وفق زعمه.

وكالة الأنباء الإماراتية أشارت إلى أنه من خلال الصندوق ستقوم الإمارات بالاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع. والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

الإعلان يأتى بعد مكالمة هاتفية بين ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ورئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وضمن خطوات التطبيع أجل رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة اخرى زيارته الى الامارات بأسباب معلنة واخرى غير معلنة.

نتنياهو يكشف سبب إلغاء زيارة الامارات

وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التغطية على الخلاف مع الأردن الذي حال دون إتمام زيارته للإمارات، كاشفاً عن سبب جديد وراء إلغاء الزيارة الاولى إلى أبوظبي الخميس الماضي.

وألمح نتنياهو، خلال لقاء مع القناة 13، إلى أن “صواريخ فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات. بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي”، قائلا: “صواريخ في سماء السعودية قبل أسبوع”، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها منشأة. نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو: “لا أريد الدخول في التفاصيل”، مضيفا أن “الأردن بحاجة إلى علاقات جيدة مع إسرائيل ليس أقل. من حاجتنا إلى علاقات جيدة معه”.

رئاسة الوزراء الاسرائيلية

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أصدرت بيانا، كشفت فيه “سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات”. التي كانت مقررة الخميس.

وقال البيان، إن “رئيس الوزراء نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات. طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها”، وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني. إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

إلغاء زيارة الإمارات والاتصال بـ ابن زايد

وأضاف أن “الأردن أعلن، خلال الساعة الأخيرة، أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب. التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء”.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إإلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده. نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست. خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك